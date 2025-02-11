OnePlus Watch 3 için geri sayım başladı! WearOS, 5 gün pil ömrü ve dahası

OnePlus Watch 3 bir özelliğiyle rakipsiz olacak
Kaçıranlar için OnePlus Watch serisinin ilk modeli, Wear OS kullanmaması nedeniyle eleştiriler almış, OnePlus Watch 2 ise paslanmaz çelik gövde, 100 saate varan pil ömrü ve Wear OS desteği ile bu durumu tersine çevirmeyi başarmıştı. Üçüncü nesilde ise hem tasarım hem de donanım tarafında önemli güncellemeler söz konusu.
Daha önce sızdırılan bilgilere göre titanyum çerçeve, paslanmaz çelik gövde ve safir kristal ekran ile korunan OnePlus Watch 3, Snapdragon W5 işlemci, 2GB RAM ve 32GB depolama alanı ile geliyor. Sağlık tarafında ise EKG desteği, atriyal fibrilasyon tespiti ve kan oksijen seviyelerini ölçme gibi gelişmiş özellikler sunuyor olacak.
Bağlantı tarafında OnePlus Watch 3’ün LTE desteği ile geleceği söyleniyor. Böylece cihaz, telefon bağlantısına ihtiyaç duymadan çağrı yapma, mesaj alma ve müzik akışı gibi işlevleri yerine getirebilecek. Ancak LTE özelliğinin ilk etapta belirli pazarlara özel olabileceği belirtiliyor. Son olarak tüm detayların 18 Şubat'taki lansman sonrası açıklanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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