OnePlus Watch 3 için geri sayım başladı! WearOS, 5 gün pil ömrü ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör OnePlus, 2025’in ilk çeyreğinde tanıtmayı planladığı OnePlus Watch 3 ile kullanıcılarına önemli yenilikler sunacak. Son olarak üçüncü nesil akıllı saatin önemli bir özelliği daha belli oldu. Henüz resmi bilgiler paylaşılmamış olsa da, OnePlus Watch 3 güçlü pil ömrü ve şık tasarım gibi özelliklerle Galaxy Watch ve Apple Watch’a sağlam bir rakip olacak. İşte OnePlus Watch 3 hakkında tüm bildiklerimiz...

OnePlus Watch 3 bir özelliğiyle rakipsiz olacak

Kaçıranlar için OnePlus Watch serisinin ilk modeli, Wear OS kullanmaması nedeniyle eleştiriler almış, OnePlus Watch 2 ise paslanmaz çelik gövde, 100 saate varan pil ömrü ve Wear OS desteği ile bu durumu tersine çevirmeyi başarmıştı. Üçüncü nesilde ise hem tasarım hem de donanım tarafında önemli güncellemeler söz konusu.

Tam Boyutta Gör Şirketin paylaştığı bilgilere göre OnePlus Watch 3, beş güne kadar pil ömrü sunan "Akıllı Mod" (Smart Mode) ile geliyor. Bu modda cihaz, tam teşekküllü Wear OS deneyimi sunuyor olacak ve önceki modelle kıyaslandığında %29 daha büyük bir batarya kapasitesine işaret ediliyor. Kıyaslamak adına bunun WearOS saatler arasında rakipsiz olduğunu söyleyelim.

Casio AE-1600H saati 10 yıl kullanılabiliyor 1 hf. önce eklendi

Daha önce sızdırılan bilgilere göre titanyum çerçeve, paslanmaz çelik gövde ve safir kristal ekran ile korunan OnePlus Watch 3, Snapdragon W5 işlemci, 2GB RAM ve 32GB depolama alanı ile geliyor. Sağlık tarafında ise EKG desteği, atriyal fibrilasyon tespiti ve kan oksijen seviyelerini ölçme gibi gelişmiş özellikler sunuyor olacak.

Bağlantı tarafında OnePlus Watch 3’ün LTE desteği ile geleceği söyleniyor. Böylece cihaz, telefon bağlantısına ihtiyaç duymadan çağrı yapma, mesaj alma ve müzik akışı gibi işlevleri yerine getirebilecek. Ancak LTE özelliğinin ilk etapta belirli pazarlara özel olabileceği belirtiliyor. Son olarak tüm detayların 18 Şubat'taki lansman sonrası açıklanması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

OnePlus Watch 3 yakında geliyor: Bir özelliğiyle rakipsiz olacak!