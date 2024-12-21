OnePlus Watch 3’ün render görüntüleri ortaya çıktı

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OnePlus, 7 Ocak’ta düzenleyeceği etkinlikte OnePlus 13 ve OnePlus 13R akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda OnePlus Buds 3 Pro'nun yeni bir renk seçeneği de bu etkinlikte kullanıcılarla buluşacak. Marka ayrıca akıllı saat pazarında da adından söz ettirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gelen bilgilere göre OnePlus Watch 3, 2025’in ilk çeyreğinde global olarak tanıtılacak ve daha işlevsel özelliklerle donatılarak kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Yeni OnePlus Watch 3, tasarımında önceki modelin şıklığını korurken, dikkat çekici bir yenilikle geliyor: döner kadran. Apple’ın Digital Crown özelliğine benzer bu mekanizma, özellikle ellerin ıslak olduğu durumlarda dokunmatik ekranın kullanılamadığı anlarda pratik bir navigasyon imkanı sunuyor. Ayrıca, saate entegre edilen EKG (elektrokardiyogram) özelliği, sağlık takibini daha kapsamlı hale getirerek cihazı üst segment rakiplerle rekabet eder bir konuma getiriyor. Ancak bu sağlık özelliğinin, bölgesel sertifikasyon süreçlerine bağlı olarak her pazarda sunulamama ihtimali bulunuyor.

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Bağımsız kullanım için LTE bağlantısının saatte yer alması bekleniyor. Bu sayede kullanıcılar telefonlarına ihtiyaç duymadan arama yapabilecek, bildirim alabilecek ve müzik dinleyebilecek. Ancak bu özelliğin başlangıçta yalnızca belirli bölgelerde sunulacağı ifade ediliyor.

Cihazın donanım tarafında Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 işlemcinin kullanılması planlanıyor. Bu güçlü işlemciye 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanının eşlik edeceği belirtiliyor. Pil kapasitesiyle ilgili olarak farklı raporlar mevcut; bazı kaynaklar 500 mAh’lik bir bataryadan bahsederken, FCC sertifikasyonunda bu değerin 631 mAh olacağı ileri sürülüyor. İşletim sistemi tarafında ise cihazın, önceki modellerde olduğu gibi WearOS ve RTOS’un çift platform desteğiyle çalışacağı söyleniyor.

OnePlus Watch 3’ün tasarım detaylarına baktığımızda, cihazın önceki modelden biraz daha büyük bir yapıya sahip olduğu görülüyor. 46.6 x 47.6 x 11.75 mm ölçülerindeki saat, şık tasarımıyla dikkat çekiyor. FCC sertifikasyonunun tamamlanmış olması, cihazın global lansman tarihinin yaklaştığına işaret ediyor. Lansmana kadar daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

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