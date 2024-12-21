Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus Watch 3’ün render görüntüleri ortaya çıktı

    Akıllı saat pazarındaki payını genişletmek isteyen OnePlus, bunun için yeni modeline fazlasıyla güveniyor. Peki şirketin yeni modeli OnePlus Watch 3 hangi özelliklerle geliyor?

    OnePlus Watch 3’ün render görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    OnePlus, 7 Ocak’ta düzenleyeceği etkinlikte OnePlus 13 ve OnePlus 13R akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda OnePlus Buds 3 Pro'nun yeni bir renk seçeneği de bu etkinlikte kullanıcılarla buluşacak. Marka ayrıca akıllı saat pazarında da adından söz ettirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gelen bilgilere göre OnePlus Watch 3, 2025’in ilk çeyreğinde global olarak tanıtılacak ve daha işlevsel özelliklerle donatılarak kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

    Yeni OnePlus Watch 3, tasarımında önceki modelin şıklığını korurken, dikkat çekici bir yenilikle geliyor: döner kadran. Apple’ın Digital Crown özelliğine benzer bu mekanizma, özellikle ellerin ıslak olduğu durumlarda dokunmatik ekranın kullanılamadığı anlarda pratik bir navigasyon imkanı sunuyor. Ayrıca, saate entegre edilen EKG (elektrokardiyogram) özelliği, sağlık takibini daha kapsamlı hale getirerek cihazı üst segment rakiplerle rekabet eder bir konuma getiriyor. Ancak bu sağlık özelliğinin, bölgesel sertifikasyon süreçlerine bağlı olarak her pazarda sunulamama ihtimali bulunuyor.

    Bağımsız kullanım için LTE bağlantısının saatte yer alması bekleniyor. Bu sayede kullanıcılar telefonlarına ihtiyaç duymadan arama yapabilecek, bildirim alabilecek ve müzik dinleyebilecek. Ancak bu özelliğin başlangıçta yalnızca belirli bölgelerde sunulacağı ifade ediliyor.

    Cihazın donanım tarafında Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 işlemcinin kullanılması planlanıyor. Bu güçlü işlemciye 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanının eşlik edeceği belirtiliyor. Pil kapasitesiyle ilgili olarak farklı raporlar mevcut; bazı kaynaklar 500 mAh’lik bir bataryadan bahsederken, FCC sertifikasyonunda bu değerin 631 mAh olacağı ileri sürülüyor. İşletim sistemi tarafında ise cihazın, önceki modellerde olduğu gibi WearOS ve RTOS’un çift platform desteğiyle çalışacağı söyleniyor.

    OnePlus Watch 3’ün tasarım detaylarına baktığımızda, cihazın önceki modelden biraz daha büyük bir yapıya sahip olduğu görülüyor. 46.6 x 47.6 x 11.75 mm ölçülerindeki saat, şık tasarımıyla dikkat çekiyor. FCC sertifikasyonunun tamamlanmış olması, cihazın global lansman tarihinin yaklaştığına işaret ediyor. Lansmana kadar daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük rüzgar tahrikli gemisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    patlak amortisör değişmezse ne olur söyleneni anlamama sorunu tempra sxa özellikleri kırmızı antifriz kaç yılda değişir have had kullanımı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO F5
    POCO F5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB SWORD 16
    MSI NB SWORD 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız