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    OnlyFans’ın ana şirketinin Ethereum yatırımı ortaya çıktı

    OnlyFans’ın ana şirketi Fenix International, bir dönem Ethereum (ETH) satın aldığını ve bu varlıkların halen tutulduğunu açıkladı.                                
    OnlyFans’ın ana şirketinin Ethereum yatırımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    OnlyFans’ın ana şirketi Fenix International, finansal raporlarını sundu. Sunulan raporlarda, şirketin 2021 ve 2022 yılları arasında yaklaşık 20 milyon dolarlık Ethereum (ETH) satın aldığı belirtildi.

    Hayranlara yönelik içerik üretme ve yayınlama platformu OnlyFans’ın arkasındaki şirket, kripto para birimlerine yakınlaşan şirketler arasına dahil oldu. Şirket, hangi tarihler arasında ETH satın aldığını açıklamasa da aralık olarak 2021 ve 2022 yıllarını gösterdi.

    Şirketin 2021 ile 2022 yılları arasında yaptığı satın alımın değeri 20 milyon dolara yakın seviyede. Ancak daha sonrasında gelişen Terra krizi ve FTX iflası, Fenix International’ın da yatırımlarını etkiledi. Şirket, ETH varlıklarında 8,5 milyon dolarlık kayba maruz kaldı.

    Diğer taraftan şirketin gelirlerinde de önemli gelişmeler yaşandı. OnlyFans’ın gelirleri 2021 yılında 4,8 milyar dolar oldu. Şirket, 2022 yılında yüzde 16,6 artışla gelirini 5,6 milyar dolara çıkardı. Yetişkinlere yönelik içerik platformu olan OnlyFans’ın, içerik oluşturucu sayısı yüzde 47 artış gösterdi. Abone sayısında ise yüzde 27’lik bir yükseliş yaşandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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