Onuncu nesil Intel işlemcili yeni iMac bu hafta tanıtılabilir

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Apple’ın masa üstü tarafındaki beğenilen çözümü iMac bu hafta içerisinde onuncu nesil Intel işlemcilerle güncellediği yeni bir versiyonunu satışa sunacak. Tanıtımın basın duyurusu ile yapılması bekleniyor.

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Son kez güncelleniyor

Sızdırılan bilgilere göre bu hafta içerisinde onuncu nesil Intel işlemcilerle güncellenen yeni iMac modeli meraklılarını bekliyor olacak. Henüz güncellemenin hangi boyuta yapılacağı bilinmiyor ancak 27 inçlik model ilk akla gelen. Sonrasında 21.5 inçlik modele de bir güncelleme gelebilir.

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Daha önce sızdırılan bilgilerde onuncu nesil Intel Core i9-10910 işlemcisine işaret edilmişti. 95W enerji tüketen işlemciye AMD Radeon Pro 5300 grafik kartı eşlik ediyor. Modelde farklı konfigürasyon seçenekleri olacak. Böylece en güçlü iMac piyasaya sürülmüş olacak. Bu güncellemenin tasarım tarafında herhangi bir değişiklik getirmesi beklenmiyor.

Apple’ın ARM mimarisine geçişi temsil eden Apple Silicon yongası ise yıl sonuna doğru yeni iMac modellerinde kendisine yer bulacak. Daha iyi performans, daha iyi yapay zeka, Face ID gibi özellikler Apple Silicon ile gelecek. Bu modellerin önemli bir tasarım değişikliğini de barındıracağı ifade ediliyor. Daha ince ekran çerçeveleri ve kasa yapısı bunlar arasında. Apple Silicon barındıran yeni iMac ile birlikte bu seride artık Intel işlemcilerin bir daha kullanılması beklenmiyor.

https://wccftech.com/apple-could-launch-10th-gen-intel-chip-based-imac-this-week/

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