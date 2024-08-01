OpenAI’ın yeni yapay zeka modeli GPT-5’i ilk olarak ABD hükümetine verilecek

OpenAI'ın yeni yapay zekasını önce ABD görecek
Sam Altman, X üzerinde yaptığı paylaşımda OpenAI'ın ABD Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü'ne güvenlik çalışmalarının bir parçası olarak bir sonraki modeline erken erişim hakkı vereceğini açıkladı. Altman, bunun "yapay zeka değerlendirmeleri bilimini ilerletmek için" yapılacağının altını çizdi.
Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü, ABD’nin Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından bu yılın başlarında kuruldu. Bu program kapsamında yapay zeka ölçümü ve politikaları için bilime dayalı ve deneysel olarak desteklenen standartlar geliştirilmesi amaçlanıyor. OpenAI, geçtiğimiz yıl Birleşik Krallık hükümetine de yapay zeka modellerini paylaşma sözü vermişti.
OpenAI ve önde gelen yapay zeka şirketlerinin güvenlik noktasında zayıf oldukları ve modellerini inşa ederken güvenliği ikinci veya daha geri planda tuttukları yönünde endişeler var. OpenAI’ın geçtiğimiz mayıs ayında güvenliğe odaklanmış Superalignment ekibini dağıtması bu endişeleri daha da güçlendirmişti. Superalignment ekibini kuran ve aynı zamanda OpenAI’ın kurucularından olan Ilya Sutskeveri bu olayın ardından şirketten ayrılmış ve kendi girişimini kurmuştu. Ekibin liderlerinden Jan Leike de istifa etmiş ve şirketin güvenliğe yeteri kadar önem vermediğini söylemişti. Endişelerin arttığı sırada OpenAI, mayıs ayının sonunda şirketin yönetim kuruluna bağlı yeni bir güvenlik ekibi oluşturduğunu açıklamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.