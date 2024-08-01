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    Anlık Bildirim

    OpenAI’ın yeni yapay zeka modeli GPT-5’i ilk olarak ABD hükümetine verilecek

    ChatGPT, Sora ve DALL-E yapay zekalarıyla tanınan OpenAI’ın CEO’su Sam Altman, şirketin bir sonraki yeni yapay zeka modelinin öncelikli olarak ABD hükümetine verileceğini açıkladı.
    OpenAI’ın yeni yapay zekası ilk olarak ABD hükümetine verilecek Tam Boyutta Gör
    ChatGPT, Sora ve DALL-E yapay zekalarıyla tanınan OpenAI, halihazırda yeni yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor. Bu modelin GPT-5 olduğuna inanılıyor ve yeni aracın, mevcut GPT-4 ailesine göre ciddi bir gelişim sağlaması bekleniyor. OpenAI’ın CEO’su Sam Altman ise kısa bir süre önce şirketin ABD Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü ile birlikte çalıştığını duyurdu.

    OpenAI'ın yeni yapay zekasını önce ABD görecek

    Sam Altman, X üzerinde yaptığı paylaşımda OpenAI'ın ABD Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü'ne güvenlik çalışmalarının bir parçası olarak bir sonraki modeline erken erişim hakkı vereceğini açıkladı. Altman, bunun "yapay zeka değerlendirmeleri bilimini ilerletmek için" yapılacağının altını çizdi.

    Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü, ABD’nin Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından bu yılın başlarında kuruldu. Bu program kapsamında yapay zeka ölçümü ve politikaları için bilime dayalı ve deneysel olarak desteklenen standartlar geliştirilmesi amaçlanıyor. OpenAI, geçtiğimiz yıl Birleşik Krallık hükümetine de yapay zeka modellerini paylaşma sözü vermişti.

    OpenAI ve önde gelen yapay zeka şirketlerinin güvenlik noktasında zayıf oldukları ve modellerini inşa ederken güvenliği ikinci veya daha geri planda tuttukları yönünde endişeler var. OpenAI’ın geçtiğimiz mayıs ayında güvenliğe odaklanmış Superalignment ekibini dağıtması bu endişeleri daha da güçlendirmişti. Superalignment ekibini kuran ve aynı zamanda OpenAI’ın kurucularından olan Ilya Sutskeveri bu olayın ardından şirketten ayrılmış ve kendi girişimini kurmuştu. Ekibin liderlerinden Jan Leike de istifa etmiş ve şirketin güvenliğe yeteri kadar önem vermediğini söylemişti. Endişelerin arttığı sırada OpenAI, mayıs ayının sonunda şirketin yönetim kuruluna bağlı yeni bir güvenlik ekibi oluşturduğunu açıklamıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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