Microsoft’un yeni yapay zeka ajanı robotları kontrol edebiliyor

Microsoft, Magma'nın yalnızca metin, görüntü ve video gibi çok modlu verileri işlemekle kalmayıp, aynı zamanda bu veriler üzerine doğrudan işlem yapabilen ilk yapay zeka modeli olduğunu belirtiyor. Bu işlem, kullanıcı arayüzlerinde gezinmekten fiziksel nesneleri manipüle etmeye kadar geniş bir yelpazeye yayılabiliyor.
Yapay zeka ve robotik dünyasında yeni bir yaklaşım
Öte yandan tüm yapay zeka modelleri gibi Magma da mükemmel değildir. Magma'nın en büyük zorluklarından biri, çok adımlı kararlar gerektiren karmaşık görevlerde hala sınırlamalara sahip olması. Microsoft bu yetenekleri iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek hafta, Magma'nın eğitim ve çıkarım kodlarını GitHub'da yayınlayacak olan Microsoft, dış araştırmacılara da bu alanda katkı sağlama fırsatı sunacak.
Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.