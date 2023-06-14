OpenAI, ChatGPT fiyatlarını düşürdü ve yeni özellikler ekledi

Tam Boyutta Gör OpenAI, üretken yapay zeka alanındaki bir numaralı yerini korumak istiyor ve bunu yapmak için şirket, ChatGPT için yeni özelliklerin yanı sıra bir fiyat indirimi de duyurdu. OpenAI, kısa süre önce GPT-3.5-turbo ve GPT-4'ün yeni sürümlerinin yayınlandığını açıkladı. Yeni sürümler bazı ek yeniliklerle de birlikte geliyor.

OpenAI, modellerini güncelledi

GPT-4 ve GPT-3.5-turbo, OpenAI'ın blog yazısında açıkladığı gibi, geliştiricilerin ChatGPT eklentileri gibi harici araçlara yapılan istekleri dış kaynak olarak kullanabilen sohbet robotları oluşturmasına olanak tanıyan "İşlev Çağırma" adlı bir özelliğe sahip olacak. Ayrıca OpenAI, doğal dili veritabanı sorgularına dönüştürme gibi özellikler de ekledi.

Tam Boyutta Gör Buna örnek olarak, "Metin’e önümüzdeki pazar halı sahaya gitmek isteyip istemediğini öğrenmek için e-posta gönder" ifadesinin "send_email(to: string, body: string)" ifadesine dönüştürülmesi verilebilir. Bu özellik, doğal dili API çağrılarına veya veritabanı sorgularına dönüştürmek için de çalışacak. Örnek olarak "Bu ay ilk on müşterim kim?" sorusunun "get_customers_by_revenue(start_date: string, end_date: string, limit: int)" şeklinde dönüştürülmesi verilebilir.

Daha uzun çıktılar alınabilecek

OpenAI, işlev çağrısının ötesinde, büyük ölçüde genişletilmiş bir bağlam penceresine sahip bir GPT-3.5-turbo çeşidi sunuyor. Jeton veya ham metin bitleriyle ölçülen bağlam penceresi, modelin herhangi bir ek metin oluşturmadan önce dikkate aldığı metni ifade ediyor. Küçük bağlam pencerelerine sahip modeller, çok yeni konuşmaların içeriğini bile "unutma" eğilimindedir ve bu da genellikle sorunlu şekillerde konu dışına çıkmalarına neden oluyor.

Yeni GPT-3.5-turbo, önceki sürümünün dört katı bağlam uzunluğunu (16.000 belirteç) iki katı fiyata sunuyor. OpenAI, bu sayede yenileniş modelle birlikte tek seferde yaklaşık 20 sayfalık metin alınabileceğini söylüyor.

Fiyatlar önemli ölçüde düştü

Tam Boyutta Gör Öte yandan OpenAI, GPT-3.5-turbo'nun (genişletilmiş bağlam pencereli versiyon değil, orijinal versiyon) fiyatını %25 oranında düşürdüğünü açıkladı. Geliştiriciler artık modeli 1.000 girdi belirteci başına 0,0015 dolar ve 1.000 çıktı belirteci başına 0,002 dolar karşılığında kullanabilecekler, bu da dolar başına yaklaşık 700 sayfaya denk geliyor. OpenAI'ın en popüler metin gömme modellerinden biri olan text-embedding-ada-002 için de fiyatlar düşürülüyor.

Text-embedding-ada-002 artık 1.000 token başına 0,0001$'a mal oluyor, bu da önceki fiyattan %75'lik bir indirim anlamına geliyor. OpenAI, bu indirimin sistemlerindeki verimliliğin artmasıyla mümkün olduğunu söylüyor.

OpenAI, Mart ayı başında GPT-4'ün piyasaya sürülmesinin ardından mevcut modellerin aşamalı olarak güncelleneceğinin sinyalini verdi. Yani, firma GPT-5 üzerinde çalışmıyor ancak esasında her geçen gün GPT-4 daha iyi bir hale getiriliyor.

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OpenAI, ChatGPT fiyatlarını düşürdü ve yeni özellikler ekledi