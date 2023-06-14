OpenAI, ChatGPT fiyatlarını düşürdü ve yeni özellikler ekledi

- OpenAI, modellerini güncelledi
- Daha uzun çıktılar alınabilecek
- Fiyatlar önemli ölçüde düştü
- Yorumlar
OpenAI, modellerini güncelledi
GPT-4 ve GPT-3.5-turbo, OpenAI'ın blog yazısında açıkladığı gibi, geliştiricilerin ChatGPT eklentileri gibi harici araçlara yapılan istekleri dış kaynak olarak kullanabilen sohbet robotları oluşturmasına olanak tanıyan "İşlev Çağırma" adlı bir özelliğe sahip olacak. Ayrıca OpenAI, doğal dili veritabanı sorgularına dönüştürme gibi özellikler de ekledi.
Daha uzun çıktılar alınabilecek
OpenAI, işlev çağrısının ötesinde, büyük ölçüde genişletilmiş bir bağlam penceresine sahip bir GPT-3.5-turbo çeşidi sunuyor. Jeton veya ham metin bitleriyle ölçülen bağlam penceresi, modelin herhangi bir ek metin oluşturmadan önce dikkate aldığı metni ifade ediyor. Küçük bağlam pencerelerine sahip modeller, çok yeni konuşmaların içeriğini bile "unutma" eğilimindedir ve bu da genellikle sorunlu şekillerde konu dışına çıkmalarına neden oluyor.
Yeni GPT-3.5-turbo, önceki sürümünün dört katı bağlam uzunluğunu (16.000 belirteç) iki katı fiyata sunuyor. OpenAI, bu sayede yenileniş modelle birlikte tek seferde yaklaşık 20 sayfalık metin alınabileceğini söylüyor.
Fiyatlar önemli ölçüde düştü
Text-embedding-ada-002 artık 1.000 token başına 0,0001$'a mal oluyor, bu da önceki fiyattan %75'lik bir indirim anlamına geliyor. OpenAI, bu indirimin sistemlerindeki verimliliğin artmasıyla mümkün olduğunu söylüyor.
OpenAI, Mart ayı başında GPT-4'ün piyasaya sürülmesinin ardından mevcut modellerin aşamalı olarak güncelleneceğinin sinyalini verdi. Yani, firma GPT-5 üzerinde çalışmıyor ancak esasında her geçen gün GPT-4 daha iyi bir hale getiriliyor.Kaynakça https://openai.com/blog/function-calling-and-other-api-updates https://www.tweaktown.com/news/91885/openai-rolls-out-new-features-while-also-reducing-pricing/index.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi