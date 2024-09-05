OpenAI’ın eski beyni Ilya Sutskever, SSI şirketi için 1 milyar dolar topladı

SSI'nin yatırımcıları arasında Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, DST Global ve SV Angel gibi önemli isimler yer alıyor. Ayrıca, şirketin yönetici ortağı Daniel Gross ile birlikte yürüttüğü yatırım ortaklığı NFDG de bu dev yatırım turunun bir parçası.
Tek hedef: güvenli süper zeka
Ilya Sutskever, SSI'nin kuruluşunu duyururken, şirketin tek bir hedef ve tek bir ürün ile yola çıktığını belirtti: güvenli süper zeka. Bu yaklaşım, yapay zekanın güvenliği ve insanlara zarar vermemesi konusunda yoğunlaşmış bir yol izlemeyi amaçlıyor. Sutskever, "Güvenli süper zekaya kesintisiz bir odakla ilerleyeceğiz" diyor.
Sutskever, OpenAI'de baş bilim insanı olarak görev yaparken Jan Leike ile birlikte Superalignment ekibini yönetiyordu. Ancak Mayıs ayında her iki isim de şirketten ayrılarak rakip yapay zeka firmalarına katıldı. OpenAI, bu ayrılıkların ardından Superalignment ekibini dağıttı ve bazı ekip üyelerini farklı departmanlara yönlendirdi. Leike, ayrılma sürecinde OpenAI'nin güvenlik kültürünün "göz alıcı ürünlerin gerisinde kaldığını" ifade etmişti.
SSI’ın kurucu ekibinde Apple’ın yapay zeka ve arama çalışmalarını yöneten Daniel Gross ile OpenAI'nin eski çalışanlarından Daniel Levy de yer alıyor. SSI'nin hedefi, yapay zekanın güvenliği ve gelişimi konusunda ticari baskılardan bağımsız bir yol izlemek. Şirket, bu hedef doğrultusunda yönetim yükü veya ürün döngülerine odaklanmadan, yalnızca güvenlik ve ilerlemeye odaklandığını belirtiyor. Şirket, kısa bir süre önce 5 milyar değerleme turu ile 1 milyar toplamayı başardı. Firmanın şimdilik sadece 10 çalışanı bulunuyor. Bu arada OpenAI’ın değeri ise 100 milyar dolar civarında.
Sutskever, 2023 Kasım ayında OpenAI kurucu ortağı ve CEO'su Sam Altman'ın geçici olarak görevden alınması sürecinde de önemli bir rol oynamıştı. OpenAI yönetim kurulu, Altman’ın yönetim kurulu ile olan iletişiminde tutarlı davranmadığını belirterek görevden almış, ancak bu karar büyük yankı uyandırmıştı. Çoğu OpenAI çalışanı, Altman'ın görevine iade edilmemesi halinde şirketten ayrılacaklarını belirten bir açık mektup imzalamıştı. Sutskever ise bu süreçteki rolü nedeniyle kamuoyundan özür dilemiş ve pişmanlığını dile getirmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.