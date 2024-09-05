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    OpenAI’ın eski beyni Ilya Sutskever, SSI şirketi için 1 milyar dolar topladı

    Mayıs ayında OpenAI’dan ayrılan kurucu ortak Ilya Sutskever, yeni yapay zeka şirketi Safe Superintelligence’ı (SSI) kurmuştu. Sutskever, kendi şirketi SSI için 1 milyar dolar toplamayı başardı.
    OpenAI’ın yeni rakibi SSI, 1 milyar dolar topladı Tam Boyutta Gör
    OpenAI'ın eski kurucu ortağı Ilya Sutskever, yapay zeka dünyasındaki yeni girişimi "Safe Superintelligence" (SSI) için 1 milyar dolarlık dev bir yatırım sağladı. Sutskever, Mayıs ayında OpenAI'dan ayrılmasının ardından kurduğu bu yeni şirketle yapay zeka alanındaki güvenlik ve süper zeka çalışmalarına odaklanmayı amaçlıyor.

    SSI'nin yatırımcıları arasında Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, DST Global ve SV Angel gibi önemli isimler yer alıyor. Ayrıca, şirketin yönetici ortağı Daniel Gross ile birlikte yürüttüğü yatırım ortaklığı NFDG de bu dev yatırım turunun bir parçası.

    Tek hedef: güvenli süper zeka

    Ilya Sutskever, SSI'nin kuruluşunu duyururken, şirketin tek bir hedef ve tek bir ürün ile yola çıktığını belirtti: güvenli süper zeka. Bu yaklaşım, yapay zekanın güvenliği ve insanlara zarar vermemesi konusunda yoğunlaşmış bir yol izlemeyi amaçlıyor. Sutskever, "Güvenli süper zekaya kesintisiz bir odakla ilerleyeceğiz" diyor.

    Sutskever, OpenAI'de baş bilim insanı olarak görev yaparken Jan Leike ile birlikte Superalignment ekibini yönetiyordu. Ancak Mayıs ayında her iki isim de şirketten ayrılarak rakip yapay zeka firmalarına katıldı. OpenAI, bu ayrılıkların ardından Superalignment ekibini dağıttı ve bazı ekip üyelerini farklı departmanlara yönlendirdi. Leike, ayrılma sürecinde OpenAI'nin güvenlik kültürünün "göz alıcı ürünlerin gerisinde kaldığını" ifade etmişti.

    SSI’ın kurucu ekibinde Apple’ın yapay zeka ve arama çalışmalarını yöneten Daniel Gross ile OpenAI'nin eski çalışanlarından Daniel Levy de yer alıyor. SSI'nin hedefi, yapay zekanın güvenliği ve gelişimi konusunda ticari baskılardan bağımsız bir yol izlemek. Şirket, bu hedef doğrultusunda yönetim yükü veya ürün döngülerine odaklanmadan, yalnızca güvenlik ve ilerlemeye odaklandığını belirtiyor. Şirket, kısa bir süre önce 5 milyar değerleme turu ile 1 milyar toplamayı başardı. Firmanın şimdilik sadece 10 çalışanı bulunuyor. Bu arada OpenAI’ın değeri ise 100 milyar dolar civarında.

    Sutskever, 2023 Kasım ayında OpenAI kurucu ortağı ve CEO'su Sam Altman'ın geçici olarak görevden alınması sürecinde de önemli bir rol oynamıştı. OpenAI yönetim kurulu, Altman’ın yönetim kurulu ile olan iletişiminde tutarlı davranmadığını belirterek görevden almış, ancak bu karar büyük yankı uyandırmıştı. Çoğu OpenAI çalışanı, Altman'ın görevine iade edilmemesi halinde şirketten ayrılacaklarını belirten bir açık mektup imzalamıştı. Sutskever ise bu süreçteki rolü nedeniyle kamuoyundan özür dilemiş ve pişmanlığını dile getirmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 6 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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