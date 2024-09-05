OpenAI’ın eski beyni Ilya Sutskever, SSI şirketi için 1 milyar dolar topladı

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Tam Boyutta Gör OpenAI'ın eski kurucu ortağı Ilya Sutskever, yapay zeka dünyasındaki yeni girişimi "Safe Superintelligence" (SSI) için 1 milyar dolarlık dev bir yatırım sağladı. Sutskever, Mayıs ayında OpenAI'dan ayrılmasının ardından kurduğu bu yeni şirketle yapay zeka alanındaki güvenlik ve süper zeka çalışmalarına odaklanmayı amaçlıyor.

SSI'nin yatırımcıları arasında Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, DST Global ve SV Angel gibi önemli isimler yer alıyor. Ayrıca, şirketin yönetici ortağı Daniel Gross ile birlikte yürüttüğü yatırım ortaklığı NFDG de bu dev yatırım turunun bir parçası.

Tek hedef: güvenli süper zeka

Ilya Sutskever, SSI'nin kuruluşunu duyururken, şirketin tek bir hedef ve tek bir ürün ile yola çıktığını belirtti: güvenli süper zeka. Bu yaklaşım, yapay zekanın güvenliği ve insanlara zarar vermemesi konusunda yoğunlaşmış bir yol izlemeyi amaçlıyor. Sutskever, "Güvenli süper zekaya kesintisiz bir odakla ilerleyeceğiz" diyor.

Sutskever, OpenAI'de baş bilim insanı olarak görev yaparken Jan Leike ile birlikte Superalignment ekibini yönetiyordu. Ancak Mayıs ayında her iki isim de şirketten ayrılarak rakip yapay zeka firmalarına katıldı. OpenAI, bu ayrılıkların ardından Superalignment ekibini dağıttı ve bazı ekip üyelerini farklı departmanlara yönlendirdi. Leike, ayrılma sürecinde OpenAI'nin güvenlik kültürünün "göz alıcı ürünlerin gerisinde kaldığını" ifade etmişti.

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SSI’ın kurucu ekibinde Apple’ın yapay zeka ve arama çalışmalarını yöneten Daniel Gross ile OpenAI'nin eski çalışanlarından Daniel Levy de yer alıyor. SSI'nin hedefi, yapay zekanın güvenliği ve gelişimi konusunda ticari baskılardan bağımsız bir yol izlemek. Şirket, bu hedef doğrultusunda yönetim yükü veya ürün döngülerine odaklanmadan, yalnızca güvenlik ve ilerlemeye odaklandığını belirtiyor. Şirket, kısa bir süre önce 5 milyar değerleme turu ile 1 milyar toplamayı başardı. Firmanın şimdilik sadece 10 çalışanı bulunuyor. Bu arada OpenAI’ın değeri ise 100 milyar dolar civarında.

Sutskever, 2023 Kasım ayında OpenAI kurucu ortağı ve CEO'su Sam Altman'ın geçici olarak görevden alınması sürecinde de önemli bir rol oynamıştı. OpenAI yönetim kurulu, Altman’ın yönetim kurulu ile olan iletişiminde tutarlı davranmadığını belirterek görevden almış, ancak bu karar büyük yankı uyandırmıştı. Çoğu OpenAI çalışanı, Altman'ın görevine iade edilmemesi halinde şirketten ayrılacaklarını belirten bir açık mektup imzalamıştı. Sutskever ise bu süreçteki rolü nedeniyle kamuoyundan özür dilemiş ve pişmanlığını dile getirmişti.

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OpenAI’ın yeni rakibi SSI, 1 milyar dolar topladı