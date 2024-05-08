GPT-5 çıktığında şimdiki ChatGPT gülünecek kadar kötü olacak

GPT-5 ile ChatGPT ciddi oranda gelişecek
OpenAI’ın GPT-5'i ne zaman piyasaya sürmeyi planladığını bilmiyoruz, ancak bir şirket yöneticisi ChatGPT'nin gelecekteki yinelemelerini, sohbet robotunun eski sürümlerini utandıracak kadar büyük bir yükseltme olacağını söylüyor. OpenAI COO'su Brad Lightcap, yaptığı açıklamada "Sanırım bir yıl sonra geriye dönüp baktığımızda ChatGPT’nin ne kadar gülünç derecede kötü olduklarını fark edeceğiz" dedi.
OpenAI CEO'su Sam Altman da bundan günler ve haftalar önceki açıklamalardan ChatGPT’nin gelecekteki sürümleri hakkında benzer söylemlerde bulunmuştu: "GPT-4, herhangi birinizin bir daha kullanmak zorunda kalacağı en aptal model olacak" dedi.
Yapay zekanın iş kaybından ziyade yeni iş alanları yaratarak ekonomileri destekleyecek bir role sahip olacağını belirten Lightcap, yapay zeka özelindeki en büyük riskin ise “enerji tüketimi” olduğunu söylüyor. OpenAI ve diğer şirketler daha akıllı yapay zeka sistemleri geliştirmeye çalıştıkça bunlar için gerekli olan GPU’ların sayısı ve haliyle güç tüketimi de artıyor. Bunun yakın dönemde üstesinden gelinmesi gereken bir zorluk olduğuna inanılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.