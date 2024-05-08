GPT-5 çıktığında şimdiki ChatGPT gülünecek kadar kötü olacak

Tam Boyutta Gör ChatGPT, popülaritesini OpenAI’ın GPT-3 yapay zeka dil modeliyle artırmaya başlamış ardından çıkartılan GPT-4 modeliyle ise sohbet robotunun yetenekleri ciddi oranda artırılmıştı. OpenAI, resmi olarak doğrulamasa da halihazırda GPT-4’ün bir sonraki sürümü olması beklenen GPT-5 dil modeli üzerinde çalışıyor. Şirketin üst düzey yöneticisine göre ise ChatGPT'nin gelecekteki sürümleri çok ciddi yükseltmeler alacak.

GPT-5 ile ChatGPT ciddi oranda gelişecek

OpenAI’ın GPT-5'i ne zaman piyasaya sürmeyi planladığını bilmiyoruz, ancak bir şirket yöneticisi ChatGPT'nin gelecekteki yinelemelerini, sohbet robotunun eski sürümlerini utandıracak kadar büyük bir yükseltme olacağını söylüyor. OpenAI COO'su Brad Lightcap, yaptığı açıklamada "Sanırım bir yıl sonra geriye dönüp baktığımızda ChatGPT’nin ne kadar gülünç derecede kötü olduklarını fark edeceğiz" dedi.

Tam Boyutta Gör Lightcap’a göre ChatGPT’nin bugün sahip olduğu sıra tabanlı, neredeyse bir tür kahin benzeri sistem esasında uzun vadeli uygun bir yaklaşım olarak görülmüyor. Bunun yerine Lightcap, gelecekte daha karmaşık işleri üstlenebilecekleri bir dünyaya geçeceğimizi düşünüyor. Bu yakın gelecek vizyonuna göre kullanıcılarla daha yakından ilişki kurabilen ve gerçekten bir takım arkadaşı olarak hizmet veren yapay zekaya sahip olacak. Değişim o kadar büyük olacak ki, yapay zeka modelleriyle konuşmak bir arkadaş ya da iş arkadaşıyla konuşmak gibi olacak.

Microsoft, ABD istihbaratı için bir yapay zeka geliştirdi 5 sa. önce eklendi

OpenAI CEO'su Sam Altman da bundan günler ve haftalar önceki açıklamalardan ChatGPT’nin gelecekteki sürümleri hakkında benzer söylemlerde bulunmuştu: "GPT-4, herhangi birinizin bir daha kullanmak zorunda kalacağı en aptal model olacak" dedi.

Yapay zekanın iş kaybından ziyade yeni iş alanları yaratarak ekonomileri destekleyecek bir role sahip olacağını belirten Lightcap, yapay zeka özelindeki en büyük riskin ise “enerji tüketimi” olduğunu söylüyor. OpenAI ve diğer şirketler daha akıllı yapay zeka sistemleri geliştirmeye çalıştıkça bunlar için gerekli olan GPU’ların sayısı ve haliyle güç tüketimi de artıyor. Bunun yakın dönemde üstesinden gelinmesi gereken bir zorluk olduğuna inanılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

GPT-5 çıktığında şimdiki ChatGPT gülünecek kadar kötü olacak