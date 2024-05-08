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    GPT-5 çıktığında şimdiki ChatGPT gülünecek kadar kötü olacak

    OpenAI, resmi olarak doğrulamasa da halihazırda GPT-5 dil modeli üzerinde çalışıyor. Şirketin bir yöneticisine göre ise bundan bir yıl sonra bugünün ChatGPT'si 'gülünecek kadar kötü' görünecek.
    GPT-5 çıktığında şimdiki ChatGPT gülünecek kadar kötü olacak Tam Boyutta Gör
    ChatGPT, popülaritesini OpenAI’ın GPT-3 yapay zeka dil modeliyle artırmaya başlamış ardından çıkartılan GPT-4 modeliyle ise sohbet robotunun yetenekleri ciddi oranda artırılmıştı. OpenAI, resmi olarak doğrulamasa da halihazırda GPT-4’ün bir sonraki sürümü olması beklenen GPT-5 dil modeli üzerinde çalışıyor. Şirketin üst düzey yöneticisine göre ise ChatGPT'nin gelecekteki sürümleri çok ciddi yükseltmeler alacak.

    GPT-5 ile ChatGPT ciddi oranda gelişecek

    OpenAI’ın GPT-5'i ne zaman piyasaya sürmeyi planladığını bilmiyoruz, ancak bir şirket yöneticisi ChatGPT'nin gelecekteki yinelemelerini, sohbet robotunun eski sürümlerini utandıracak kadar büyük bir yükseltme olacağını söylüyor. OpenAI COO'su Brad Lightcap, yaptığı açıklamada "Sanırım bir yıl sonra geriye dönüp baktığımızda ChatGPT’nin ne kadar gülünç derecede kötü olduklarını fark edeceğiz" dedi.

    GPT-5 çıktığında şimdiki ChatGPT gülünecek kadar kötü olacak Tam Boyutta Gör
    Lightcap’a göre ChatGPT’nin bugün sahip olduğu sıra tabanlı, neredeyse bir tür kahin benzeri sistem esasında uzun vadeli uygun bir yaklaşım olarak görülmüyor. Bunun yerine Lightcap, gelecekte daha karmaşık işleri üstlenebilecekleri bir dünyaya geçeceğimizi düşünüyor. Bu yakın gelecek vizyonuna göre kullanıcılarla daha yakından ilişki kurabilen ve gerçekten bir takım arkadaşı olarak hizmet veren yapay zekaya sahip olacak. Değişim o kadar büyük olacak ki, yapay zeka modelleriyle konuşmak bir arkadaş ya da iş arkadaşıyla konuşmak gibi olacak.

    OpenAI CEO'su Sam Altman da bundan günler ve haftalar önceki açıklamalardan ChatGPT’nin gelecekteki sürümleri hakkında benzer söylemlerde bulunmuştu: "GPT-4, herhangi birinizin bir daha kullanmak zorunda kalacağı en aptal model olacak" dedi.

    Yapay zekanın iş kaybından ziyade yeni iş alanları yaratarak ekonomileri destekleyecek bir role sahip olacağını belirten Lightcap, yapay zeka özelindeki en büyük riskin ise “enerji tüketimi” olduğunu söylüyor. OpenAI ve diğer şirketler daha akıllı yapay zeka sistemleri geliştirmeye çalıştıkça bunlar için gerekli olan GPU’ların sayısı ve haliyle güç tüketimi de artıyor. Bunun yakın dönemde üstesinden gelinmesi gereken bir zorluk olduğuna inanılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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