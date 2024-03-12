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    OpenAI’dan Elon Musk açıklaması: “Ortada anlaşma yok”

    OpenAI ile Elon Musk arasındaki sürtüşme devam ediyor. Musk’ın açmış olduğu davanın ardından OpenAI, iddiaları reddederek ortada Musk’ın bahsettiği gibi bir anlaşmanın olmadığını söyledi.
    OpenAI’dan Elon Musk açıklaması: “Ortada anlaşma yok” Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta yaşanan sürpriz bir gelişmeyle Elon Musk, kurucularından biri olduğu yapay zeka şirketi OpenAI’a karşı dava açmış ve şirketin kurucu anlaşmayı ihlal ederek açıkça bir ihanet içinde olduğunu iddia etmişti. Musk, davasında çarpıcı iddialarda bulunurken OpenAI ise bu iddiaları reddetmişti. Şimdi ise OpenAI, yapılan bir mahkeme başvurusunda "Musk ile yapılan herhangi bir kurucu anlaşması veya herhangi bir anlaşma bulunmamaktadır" dedi.

    OpenAI: Musk ile yapılan bir anlaşma yok

    OpenAI, Musk ile yapılan herhangi bir anlaşmanın olmadığının altını çizerken aynı zamanda milyarder ismin iddialarının karmaşık ve çoğu zaman tutarsız olduğunu belirtiyor. Şirket, bahsi geçen bu kuruluş anlaşmasını Musk'ın başlangıçta desteklediği, sonra terk ettiği, ardından da onsuz başarılı olmasını izlediği bir girişimin meyveleri üzerinde hak iddia etmek için uydurduğu bir “kurgu” olarak nitelendirdi.

    OpenAI’a göre dava ilerlerse Musk’ın aslında şirketin kâr amacı güden bir yapıya geçmesini desteklediği ve şirket üstünde tam kontrol niyetinde olduğunun ortaya çıkacağını söylüyor. Hatta Musk’ın fikirleri takip edilmediğinde projeyi desteklemeyi bıraktığı iddia ediliyor. OpenAI’a göre Musk, şirketin kaydettiği olağanüstü teknolojik ilerlemeyi kendisi için istiyor.

    Musk ve OpenAI arasındaki ithamların doğruluğu olaya kimin tarafından baktığınıza göre değişiyor. Musk, OpenAI’ın artık ilk halindeki gibi “açık” olmadığını ve Microsoft’un kâr amacı güden fiili bir yan kuruluşu haline geldiğini söylüyor. OpenAI, özellikle Microsoft ortaklığından sonra yayınladığı “teknik” dokümanlarda artık çok da teknik detaylar vermiyor. Ayrıca eğitim verisi ve açık kaynak gibi yaklaşımlar da terk edilmiş durumda.

    OpenAI ise geçtiğimiz günlerde yayınladığı e-postalarda Musk’ın aslında şirketin ilerleyen zamanlarda daha kapalı bir yaklaşıma geçmek istediğinin farkında olduğunu ve bunu desteklediğini gösterdi. Hatta Musk’ın OpenAI’da tam kontrol istediği veya Tesla ile birleşme şartı koştuğu da OpenAI tarafından belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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