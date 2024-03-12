OpenAI’dan Elon Musk açıklaması: “Ortada anlaşma yok”

OpenAI: Musk ile yapılan bir anlaşma yok
OpenAI, Musk ile yapılan herhangi bir anlaşmanın olmadığının altını çizerken aynı zamanda milyarder ismin iddialarının karmaşık ve çoğu zaman tutarsız olduğunu belirtiyor. Şirket, bahsi geçen bu kuruluş anlaşmasını Musk'ın başlangıçta desteklediği, sonra terk ettiği, ardından da onsuz başarılı olmasını izlediği bir girişimin meyveleri üzerinde hak iddia etmek için uydurduğu bir “kurgu” olarak nitelendirdi.
OpenAI’a göre dava ilerlerse Musk’ın aslında şirketin kâr amacı güden bir yapıya geçmesini desteklediği ve şirket üstünde tam kontrol niyetinde olduğunun ortaya çıkacağını söylüyor. Hatta Musk’ın fikirleri takip edilmediğinde projeyi desteklemeyi bıraktığı iddia ediliyor. OpenAI’a göre Musk, şirketin kaydettiği olağanüstü teknolojik ilerlemeyi kendisi için istiyor.
Musk ve OpenAI arasındaki ithamların doğruluğu olaya kimin tarafından baktığınıza göre değişiyor. Musk, OpenAI’ın artık ilk halindeki gibi “açık” olmadığını ve Microsoft’un kâr amacı güden fiili bir yan kuruluşu haline geldiğini söylüyor. OpenAI, özellikle Microsoft ortaklığından sonra yayınladığı “teknik” dokümanlarda artık çok da teknik detaylar vermiyor. Ayrıca eğitim verisi ve açık kaynak gibi yaklaşımlar da terk edilmiş durumda.
OpenAI ise geçtiğimiz günlerde yayınladığı e-postalarda Musk’ın aslında şirketin ilerleyen zamanlarda daha kapalı bir yaklaşıma geçmek istediğinin farkında olduğunu ve bunu desteklediğini gösterdi. Hatta Musk’ın OpenAI’da tam kontrol istediği veya Tesla ile birleşme şartı koştuğu da OpenAI tarafından belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.