OpenAI’dan Elon Musk açıklaması: “Ortada anlaşma yok”

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta yaşanan sürpriz bir gelişmeyle Elon Musk, kurucularından biri olduğu yapay zeka şirketi OpenAI’a karşı dava açmış ve şirketin kurucu anlaşmayı ihlal ederek açıkça bir ihanet içinde olduğunu iddia etmişti. Musk, davasında çarpıcı iddialarda bulunurken OpenAI ise bu iddiaları reddetmişti. Şimdi ise OpenAI, yapılan bir mahkeme başvurusunda "Musk ile yapılan herhangi bir kurucu anlaşması veya herhangi bir anlaşma bulunmamaktadır" dedi.

OpenAI: Musk ile yapılan bir anlaşma yok

OpenAI, Musk ile yapılan herhangi bir anlaşmanın olmadığının altını çizerken aynı zamanda milyarder ismin iddialarının karmaşık ve çoğu zaman tutarsız olduğunu belirtiyor. Şirket, bahsi geçen bu kuruluş anlaşmasını Musk'ın başlangıçta desteklediği, sonra terk ettiği, ardından da onsuz başarılı olmasını izlediği bir girişimin meyveleri üzerinde hak iddia etmek için uydurduğu bir “kurgu” olarak nitelendirdi.

OpenAI’a göre dava ilerlerse Musk’ın aslında şirketin kâr amacı güden bir yapıya geçmesini desteklediği ve şirket üstünde tam kontrol niyetinde olduğunun ortaya çıkacağını söylüyor. Hatta Musk’ın fikirleri takip edilmediğinde projeyi desteklemeyi bıraktığı iddia ediliyor. OpenAI’a göre Musk, şirketin kaydettiği olağanüstü teknolojik ilerlemeyi kendisi için istiyor.

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Musk ve OpenAI arasındaki ithamların doğruluğu olaya kimin tarafından baktığınıza göre değişiyor. Musk, OpenAI’ın artık ilk halindeki gibi “açık” olmadığını ve Microsoft’un kâr amacı güden fiili bir yan kuruluşu haline geldiğini söylüyor. OpenAI, özellikle Microsoft ortaklığından sonra yayınladığı “teknik” dokümanlarda artık çok da teknik detaylar vermiyor. Ayrıca eğitim verisi ve açık kaynak gibi yaklaşımlar da terk edilmiş durumda.

OpenAI ise geçtiğimiz günlerde yayınladığı e-postalarda Musk’ın aslında şirketin ilerleyen zamanlarda daha kapalı bir yaklaşıma geçmek istediğinin farkında olduğunu ve bunu desteklediğini gösterdi. Hatta Musk’ın OpenAI’da tam kontrol istediği veya Tesla ile birleşme şartı koştuğu da OpenAI tarafından belirtiliyor.

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