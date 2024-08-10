OpenAI'den ilginç uyarı: Duygusal olarak bağımlı olabilirsiniz

ChatGPT'nin gelişmiş ses modu gerçek zamanlı olarak yanıt verebiliyor
OpenAI, ChatGPT'nin insan gibi konuşan gelişmiş ses modunu kademeli olarak kullanıma sunmaya başlamıştı. Aylık 20 dolara erişilebilen GPT-4o ile sunulan bu özellik kullanıcılar tarafından gerçek insan ilişkilerinin yerini alacak şekilde kullanılma tehlikesiyle OpenAI'ı endişelendiriyor.
OpenAI, yeni insan sesine benzeyen ses modu nedeniyle kullanıcıların ChatGPT'ye arkadaşlık için çok fazla güvenmeye başlayabileceğinden ve bu durumun potansiyel olarak bağımlılığa yol açabileceğinden endişe ettiğini açıkladı.
Yürütülen ilk incelemeler sonucu seslendirme seçeneğinin girdilere verdiği 232 milisaniyelik yanıt süresinin ortalama bir insanın konuşma sırasındaki tepki süresine oldukça yakın olduğu belirtildi. Ayrıca açıklamada kullanıcıların, gerçekçi ve doğal olması nedeniyle bu teknolojiyle duygusal bağ kurduklarını gösteren bir dil kullandıkları kaydedildi.
Raporda, "Kullanıcılar yapay zeka ile sosyal ilişkiler kurarak insan etkileşimine duydukları ihtiyacı azaltabilir bu da potansiyel olarak yalnız bireylere fayda sağlarken sağlıklı ilişkileri de etkileyebilir" denildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.