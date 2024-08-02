ChatGPT’nin gelişmiş ses modu Türkçe hikaye anlattı: İşte ilk örnekler

Tam Boyutta Gör OpenAI, ChatGPT’nin yeni ses modunu ChatGPT Plus abonelerinden sınırlı bir gruba sunmuştu. Bu küçük grup yeni özelliği deneyimleme fırsatı bulmanın yanında oldukça olumlu geri bildirimler paylaşmaya başladı.

ChatGPT’nin gelişmiş ses modu Türkçe hikaye anlattı

İnternette yayınlanan çeşitli videolarda bu özelliğin şarkı söyleme, aksan taklidi yapma, dil telaffuzunu düzeltme ve hikaye anlatımı gibi yetenekleri dikkat çekiyor. En dikkat çeken özelliklerden birisi ChatGPT’nin bir hikaye anlatırken bir havayolu pilotu gibi konuşabilmesi oldu.

OpenAI, yeni gelişmiş ses modunu kullanıma sunmaya başlıyor 2 gün önce eklendi

X kullanıcısı @nickfloats tarafından paylaşılan videoda ChatGPT’den bir uçuş sırasında yolculara hikaye anlatması isteniyor. ChatGPT ise bir ses efekti ekleyerek hikaye anlatımına başlıyor. Daha karmaşık talepleri, örneğin motor sesleri eklemeyi tam olarak karşılayamasa da sesin net ve gerçekçi olduğu görülüyor. Ayrıca kullanıcıların araya girmesine hızlı ve uygun tepkiler verebiliyor.

YouTube’da yayınlanan bir diğer videoda ise ChatGPT’nin birçok dilde girişleri işleyebildiği belirtiliyor. Dil ve bölgesel varyasyonlar hesaba katıldığında, desteklediği dil sayısı değişiklik gösterebiliyor. Fransızca kelimelerin telaffuzunu düzeltme yeteneğini gösteren bir video, ChatGPT’nin belirli vurgu ayarlarına dair ipuçları verdiğini gösteriyor.

Bir başka dil gösteriminde ise, ChatGPT’nin Türkçe konuşarak duygusal bir hikaye anlatması isteniyor. Bazı Türk kullanıcılar aksanın tam olarak yerel olmadığını belirtse de chatbot hikayeyi tamamlayıp, belirli noktalarda gülme ve ağlama gibi doğru tepkiler verebiliyor.

OpenAI sözcüsü Taya Christianson, bu yeni ses modunun sonbahar aylarında tüm ChatGPT Plus abonelerine sunulacağını belirtti. ChatGPT Plus, aylık 20 dolar ücretle sunuluyor ve bu yeni özellik kullanıcıların uygulamayı daha etkileşimli bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyacak.

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