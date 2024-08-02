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    ChatGPT’nin gelişmiş ses modu Türkçe hikaye anlattı: İşte ilk örnekler

    ChatGPT’nin Gelişmiş Ses Modu paylaşılan ilk örneklere göre şarkı söyleme, aksanları taklit etme, dil telaffuzunu düzeltme ve hikaye anlatımı yapma gibi becerilere sahip.
    ChatGPT’nin gelişmiş ses modu ile ilgili örnekler gelmeye başladı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, ChatGPT’nin yeni ses modunu ChatGPT Plus abonelerinden sınırlı bir gruba sunmuştu. Bu küçük grup yeni özelliği deneyimleme fırsatı bulmanın yanında oldukça olumlu geri bildirimler paylaşmaya başladı.

    ChatGPT’nin gelişmiş ses modu Türkçe hikaye anlattı

    İnternette yayınlanan çeşitli videolarda bu özelliğin şarkı söyleme, aksan taklidi yapma, dil telaffuzunu düzeltme ve hikaye anlatımı gibi yetenekleri dikkat çekiyor. En dikkat çeken özelliklerden birisi ChatGPT’nin bir hikaye anlatırken bir havayolu pilotu gibi konuşabilmesi oldu.

    X kullanıcısı @nickfloats tarafından paylaşılan videoda ChatGPT’den bir uçuş sırasında yolculara hikaye anlatması isteniyor. ChatGPT ise bir ses efekti ekleyerek hikaye anlatımına başlıyor. Daha karmaşık talepleri, örneğin motor sesleri eklemeyi tam olarak karşılayamasa da sesin net ve gerçekçi olduğu görülüyor. Ayrıca kullanıcıların araya girmesine hızlı ve uygun tepkiler verebiliyor.

    YouTube’da yayınlanan bir diğer videoda ise ChatGPT’nin birçok dilde girişleri işleyebildiği belirtiliyor. Dil ve bölgesel varyasyonlar hesaba katıldığında, desteklediği dil sayısı değişiklik gösterebiliyor. Fransızca kelimelerin telaffuzunu düzeltme yeteneğini gösteren bir video, ChatGPT’nin belirli vurgu ayarlarına dair ipuçları verdiğini gösteriyor.

    Bir başka dil gösteriminde ise, ChatGPT’nin Türkçe konuşarak duygusal bir hikaye anlatması isteniyor. Bazı Türk kullanıcılar aksanın tam olarak yerel olmadığını belirtse de chatbot hikayeyi tamamlayıp, belirli noktalarda gülme ve ağlama gibi doğru tepkiler verebiliyor.

    OpenAI sözcüsü Taya Christianson, bu yeni ses modunun sonbahar aylarında tüm ChatGPT Plus abonelerine sunulacağını belirtti. ChatGPT Plus, aylık 20 dolar ücretle sunuluyor ve bu yeni özellik kullanıcıların uygulamayı daha etkileşimli bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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