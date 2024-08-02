ChatGPT’nin gelişmiş ses modu Türkçe hikaye anlattı: İşte ilk örnekler

ChatGPT’nin gelişmiş ses modu Türkçe hikaye anlattı
İnternette yayınlanan çeşitli videolarda bu özelliğin şarkı söyleme, aksan taklidi yapma, dil telaffuzunu düzeltme ve hikaye anlatımı gibi yetenekleri dikkat çekiyor. En dikkat çeken özelliklerden birisi ChatGPT’nin bir hikaye anlatırken bir havayolu pilotu gibi konuşabilmesi oldu.
X kullanıcısı @nickfloats tarafından paylaşılan videoda ChatGPT’den bir uçuş sırasında yolculara hikaye anlatması isteniyor. ChatGPT ise bir ses efekti ekleyerek hikaye anlatımına başlıyor. Daha karmaşık talepleri, örneğin motor sesleri eklemeyi tam olarak karşılayamasa da sesin net ve gerçekçi olduğu görülüyor. Ayrıca kullanıcıların araya girmesine hızlı ve uygun tepkiler verebiliyor.
YouTube’da yayınlanan bir diğer videoda ise ChatGPT’nin birçok dilde girişleri işleyebildiği belirtiliyor. Dil ve bölgesel varyasyonlar hesaba katıldığında, desteklediği dil sayısı değişiklik gösterebiliyor. Fransızca kelimelerin telaffuzunu düzeltme yeteneğini gösteren bir video, ChatGPT’nin belirli vurgu ayarlarına dair ipuçları verdiğini gösteriyor.
Bir başka dil gösteriminde ise, ChatGPT’nin Türkçe konuşarak duygusal bir hikaye anlatması isteniyor. Bazı Türk kullanıcılar aksanın tam olarak yerel olmadığını belirtse de chatbot hikayeyi tamamlayıp, belirli noktalarda gülme ve ağlama gibi doğru tepkiler verebiliyor.
OpenAI sözcüsü Taya Christianson, bu yeni ses modunun sonbahar aylarında tüm ChatGPT Plus abonelerine sunulacağını belirtti. ChatGPT Plus, aylık 20 dolar ücretle sunuluyor ve bu yeni özellik kullanıcıların uygulamayı daha etkileşimli bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.