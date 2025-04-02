ChatGPT’nin beklenen görüntü oluşturma özelliği artık ücretsiz

İlgi beklenenden büyük çıktı
OpenAI CEO’su Sam Altman geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, aracın ücretsiz kullanıcılara sunulmasının bir süre erteleneceğini belirtmişti. Bunun sebebi olarak ise aracın beklenenden çok daha fazla talep görmesi gösterildi. Ancak şirket, planlarını hızlandırarak tüm kullanıcıların bu özelliğe erişmesine olanak tanıdı.
Ücretsiz kullanıcılar için günlük üç görüntü üretme sınırı belirlendi. Ancak bazı hesaplarda bu limitin bir görüntüyle sınırlı olabileceği de görülüyor. Ayrıca, birden fazla görüntü üretmesine izin verilen kullanıcıların bile her bir işlem için birkaç dakika ile birkaç saat arasında değişen bekleme süreleriyle karşılaşabildiği belirtiliyor. Bunların nedeni ise OpenAI’ın işlem gücünün yetersiz kalması. Normal şartlarda bir görüntü üretmek birkaç saniye ile birkaç dakika sürer.
Bu yeni aracın en popüler kullanım alanlarından biri, gerçek fotoğrafların Studio Ghibli tarzına dönüştürülmesi oldu. Kullanıcılar, kendi fotoğraflarını yükleyerek doğal dil komutlarıyla bu tarzda görseller oluşturabiliyor. Ancak bu trend, yapay zekanın telifli materyallerle eğitilmesine dair süregelen hukuki ve etik tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda.
Altman, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, aracın hâlâ hatalar gösterebileceğini ve bazı görüntülerin gereksiz yere reddedilebileceğini belirtti. OpenAI, bu sorunları çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket ayrıca, üretilecek görsellerin şirket politikalarına aykırı olması durumunda "gerekli adımları attığını" ifade etti, ancak bu adımların neler olduğu konusunda detay vermedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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