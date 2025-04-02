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    ChatGPT’nin beklenen görüntü oluşturma özelliği artık ücretsiz

    OpenAI tarafından ChatGPT için birkaç gün önce yayınlanan GPT-4o tabanlı görüntü oluşturma özelliği artık ücretsiz kullanıcıların kullanımına açıldı. Ancak sınırlamalar mevcut.
    ChatGPT’nin beklenen görüntü oluşturma özelliği artık ücretsiz Tam Boyutta Gör
    OpenAI’ın ChatGPT için geliştirdiği dahili görüntü üretme aracı “4o Image Generation” artık tüm kullanıcıların erişimine açık. Daha önce yalnızca Plus, Pro ve Team gibi ücretli abonelere sunulan bu özellik, dün itibarıyla ücretsiz kullanıcılar tarafından da kullanılabiliyor.

    İlgi beklenenden büyük çıktı

    OpenAI CEO’su Sam Altman geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, aracın ücretsiz kullanıcılara sunulmasının bir süre erteleneceğini belirtmişti. Bunun sebebi olarak ise aracın beklenenden çok daha fazla talep görmesi gösterildi. Ancak şirket, planlarını hızlandırarak tüm kullanıcıların bu özelliğe erişmesine olanak tanıdı.

    Ücretsiz kullanıcılar için günlük üç görüntü üretme sınırı belirlendi. Ancak bazı hesaplarda bu limitin bir görüntüyle sınırlı olabileceği de görülüyor. Ayrıca, birden fazla görüntü üretmesine izin verilen kullanıcıların bile her bir işlem için birkaç dakika ile birkaç saat arasında değişen bekleme süreleriyle karşılaşabildiği belirtiliyor. Bunların nedeni ise OpenAI’ın işlem gücünün yetersiz kalması. Normal şartlarda bir görüntü üretmek birkaç saniye ile birkaç dakika sürer.

    Bu yeni aracın en popüler kullanım alanlarından biri, gerçek fotoğrafların Studio Ghibli tarzına dönüştürülmesi oldu. Kullanıcılar, kendi fotoğraflarını yükleyerek doğal dil komutlarıyla bu tarzda görseller oluşturabiliyor. Ancak bu trend, yapay zekanın telifli materyallerle eğitilmesine dair süregelen hukuki ve etik tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda.

    Altman, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, aracın hâlâ hatalar gösterebileceğini ve bazı görüntülerin gereksiz yere reddedilebileceğini belirtti. OpenAI, bu sorunları çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket ayrıca, üretilecek görsellerin şirket politikalarına aykırı olması durumunda "gerekli adımları attığını" ifade etti, ancak bu adımların neler olduğu konusunda detay vermedi.

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    S
    swordoftemple 1 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 6 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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