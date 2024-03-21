OpenAI’ın merakla beklenen GPT-5 yapay zeka modeli bu yaz döneminde çıkabilir

Tam Boyutta Gör OpenAI, ChatGPT'ye güç veren büyük dil modelinin (LLM) GPT-4 ve GPT-4 Turbo dahil olmak üzere çeşitli yinelemelerini yayınlamış olsa da gözler bir süredir yaklaşmakta olan yeni dil modeline çevrilmiş durumda. Aktarılanlara göre merakla beklenen GPT-5 modeli bu yılın ortalarında, muhtemelen yaz aylarında çıkış yapacak.

GPT-5 yakında çıkabilir

Business Insider'ın haberine göre, GPT-5'in GPT-4'e göre büyük bir sıçrama yapması bekleniyor. Bununla birlikte bazı kurumsal müşterilerin halihazırda bazı demolar aldıkları ve bunları test ettikleri belirtiliyor. Bu demolardan birini deneyimleyen bir CEO’nun ise "Gerçekten çok iyi, hem de çok daha iyi" dediği aktarılıyor. GPT-5’in OpenAI’ın geliştirdiği ve üzerinde çalıştığı diğer yapay zeka programlarıyla etkileşime girebileceği iddia ediliyor. OpenAI tarafından AI ajanları olarak adlandırılan bu AI programları, görevlerin otonom olarak gerçekleştirilmesine izin veriyor.

Bu özellik, farklı yapay zeka sistemlerinin karmaşık görevleri tamamlamak için işbirliği yapmasına olanak tanıyan OpenAI tarafından geliştirilen birbirine bağlı bir yapay zeka araçları ekosistemine işaret ediyor. Bunlarla birlikte GPT-5 için spesifik lansman tarihi henüz açıklanmadı. OpenAI'ın modeli eğittiği ve halka açıklanmadan önce olası sorunları belirlemek ve düzeltmek için güvenlik testleri yapacağı bildiriliyor.

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GPT-5'in, GPT-4'e erişmek için ayda 20 dolar ücret ödeyen Plus abonelerine özel olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı da belirsiz. Halihazırda ChatGPT'nin ücretsiz sürümüne GPT-3.5 güç veriyor. Microsoft Copilot’un ücretsiz sürümünde ise GPT-4 Turbo yer alıyor. OpenAI CEO'su Sam Altman, geçtiğimiz günlerde şirketin bu yıl büyük bir yapay zeka modelini piyasaya sürmeye hazırlandığını ve tanıtılacak birkaç şeyin olduğunu ifade etmişti.

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OpenAI’ın GPT-5 yapay zeka modeli bu yaz çıkabilir