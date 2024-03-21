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    Anlık Bildirim

    OpenAI’ın merakla beklenen GPT-5 yapay zeka modeli bu yaz döneminde çıkabilir

    OpenAI, ChatGPT yapay zekasına güç veren dil modelini önümüzdeki aylarda yenilemeyi planlıyor. GPT-5 olarak adlandırılan yeni dil modelinin bu yaz aylarında çıkacağı iddia edildi.
    OpenAI’ın GPT-5 yapay zeka modeli bu yaz çıkabilir Tam Boyutta Gör
    OpenAI, ChatGPT'ye güç veren büyük dil modelinin (LLM) GPT-4 ve GPT-4 Turbo dahil olmak üzere çeşitli yinelemelerini yayınlamış olsa da gözler bir süredir yaklaşmakta olan yeni dil modeline çevrilmiş durumda. Aktarılanlara göre merakla beklenen GPT-5 modeli bu yılın ortalarında, muhtemelen yaz aylarında çıkış yapacak.

    GPT-5 yakında çıkabilir

    Business Insider'ın haberine göre, GPT-5'in GPT-4'e göre büyük bir sıçrama yapması bekleniyor. Bununla birlikte bazı kurumsal müşterilerin halihazırda bazı demolar aldıkları ve bunları test ettikleri belirtiliyor. Bu demolardan birini deneyimleyen bir CEO’nun ise "Gerçekten çok iyi, hem de çok daha iyi" dediği aktarılıyor. GPT-5’in OpenAI’ın geliştirdiği ve üzerinde çalıştığı diğer yapay zeka programlarıyla etkileşime girebileceği iddia ediliyor. OpenAI tarafından AI ajanları olarak adlandırılan bu AI programları, görevlerin otonom olarak gerçekleştirilmesine izin veriyor.

    Bu özellik, farklı yapay zeka sistemlerinin karmaşık görevleri tamamlamak için işbirliği yapmasına olanak tanıyan OpenAI tarafından geliştirilen birbirine bağlı bir yapay zeka araçları ekosistemine işaret ediyor. Bunlarla birlikte GPT-5 için spesifik lansman tarihi henüz açıklanmadı. OpenAI'ın modeli eğittiği ve halka açıklanmadan önce olası sorunları belirlemek ve düzeltmek için güvenlik testleri yapacağı bildiriliyor.

    GPT-5'in, GPT-4'e erişmek için ayda 20 dolar ücret ödeyen Plus abonelerine özel olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı da belirsiz. Halihazırda ChatGPT'nin ücretsiz sürümüne GPT-3.5 güç veriyor. Microsoft Copilot’un ücretsiz sürümünde ise GPT-4 Turbo yer alıyor. OpenAI CEO'su Sam Altman, geçtiğimiz günlerde şirketin bu yıl büyük bir yapay zeka modelini piyasaya sürmeye hazırlandığını ve tanıtılacak birkaç şeyin olduğunu ifade etmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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