OpenAI’ın merakla beklenen GPT-5 yapay zeka modeli bu yaz döneminde çıkabilir

GPT-5 yakında çıkabilir
Business Insider'ın haberine göre, GPT-5'in GPT-4'e göre büyük bir sıçrama yapması bekleniyor. Bununla birlikte bazı kurumsal müşterilerin halihazırda bazı demolar aldıkları ve bunları test ettikleri belirtiliyor. Bu demolardan birini deneyimleyen bir CEO’nun ise "Gerçekten çok iyi, hem de çok daha iyi" dediği aktarılıyor. GPT-5’in OpenAI’ın geliştirdiği ve üzerinde çalıştığı diğer yapay zeka programlarıyla etkileşime girebileceği iddia ediliyor. OpenAI tarafından AI ajanları olarak adlandırılan bu AI programları, görevlerin otonom olarak gerçekleştirilmesine izin veriyor.
Bu özellik, farklı yapay zeka sistemlerinin karmaşık görevleri tamamlamak için işbirliği yapmasına olanak tanıyan OpenAI tarafından geliştirilen birbirine bağlı bir yapay zeka araçları ekosistemine işaret ediyor. Bunlarla birlikte GPT-5 için spesifik lansman tarihi henüz açıklanmadı. OpenAI'ın modeli eğittiği ve halka açıklanmadan önce olası sorunları belirlemek ve düzeltmek için güvenlik testleri yapacağı bildiriliyor.
GPT-5'in, GPT-4'e erişmek için ayda 20 dolar ücret ödeyen Plus abonelerine özel olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı da belirsiz. Halihazırda ChatGPT'nin ücretsiz sürümüne GPT-3.5 güç veriyor. Microsoft Copilot’un ücretsiz sürümünde ise GPT-4 Turbo yer alıyor. OpenAI CEO'su Sam Altman, geçtiğimiz günlerde şirketin bu yıl büyük bir yapay zeka modelini piyasaya sürmeye hazırlandığını ve tanıtılacak birkaç şeyin olduğunu ifade etmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.