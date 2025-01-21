OpenAI'ın bilgisayarınızı kontrol edecek “Operator” aracı yakında çıkabilir

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Tam Boyutta Gör OpenAI, "Operator" adı verilen ve bilgisayarınızda sizin adınıza görevleri yerine getirebilen bir yapay zekâ aracını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Uzmanlardan gelen sızıntılar, şirketin uygulama ve web sitesindeki referanslara dayanan raporlar, bu aracın Ocak ayında tanıtılabileceğine işaret ediyor. ChatGPT üreticisinin baş rakiplerinden Anthropic, benzer “bilgisayar kullanımı” özelliğini geçtiğimiz yıl tanıtmıştı.

İşleri otomatikleştirecek

Operator, OpenAI’ın “agentic” olarak adlandırılan, yani bağımsız kararlar alıp uygulayabilen bir yapay zekâ sistemi olacak. Bunlara yapay zeka ajanı veya aracısı da denebiliyor. Temel hedef, kullanıcıların iş yükünü hafifletmek için kod yazmak, seyahat rezervasyonları yapmak gibi görevleri otomatikleştirmek. Ancak, bu aracın yetenekleri sadece bununla sınırlı değil; web sitelerinde gezinmek, sanal makineler kurmak ve daha karmaşık işlemleri gerçekleştirmek gibi özellikler de vaat ediliyor.

Bununla birlikte Operator’ün test sürümlerinde ortaya çıkan bazı sonuçlara göre, bu araç web tabanlı görevlerde insan performansına yakın sonuçlar verebiliyor. Ancak, bazı kritik işlemlerde başarı oranları hâlâ düşük seviyede. Örneğin, Operator bir Bitcoin cüzdanı oluşturma görevinde yalnızca yüzde 10 başarı oranına ulaşabilmiş.

Paylaşılanlara göre gerçek bir bilgisayar ortamını taklit etmeye çalışan OSWorld'de Operator, yüzde 38,1 puan alarak Anthropic'in bilgisayar kontrol modelinin önünde yer alıyor ancak insanların aldığı yüzde 72,4 puanın oldukça gerisinde kalıyor. Ancak araç, web sitesinde gezince ve etkileşimde bulunma becerilerini değerlendiren WebVoyager'da insan performansını aşıyor.

Anlaşılacağı üzere Operator, bazı görevlerde insan seviyesinde, bazılarında ise daha düşük bir seviyede. En azından resmi olmayan bilgiler bu yönde. Bu arada, analiz firması Markets and Markets'e göre, yapay zeka aracıları pazarı 2030 yılına kadar 47,1 milyar dolar değerinde olabilir.

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