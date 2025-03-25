OpenAI'ın sesli asistanı artık daha akıcı ve kişisel

OpenAI’ın eğitim sonrası araştırmacısı Manuka Stratta, şirketin resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir videoyla bu değişiklikleri duyurdu. Güncellemeler özellikle, yapay zeka asistanlarının kullanıcıların düşünme ya da nefes alma molalarını yanlışlıkla konuşma sonu olarak algılayıp kesintiye uğratma sorununu çözmeyi hedefliyor. Eğer Gelişmiş Ses Modu’nu sıklıkla kullanıyorsanız bunun önemli bir problem olduğunu biliyorsunuzdur. Dolayısıyla bunun düzeltilmesi yerinde olmuş.
Ücretli kullanıcılar için daha fazla değişiklik
Bu değişiklik ücretsiz ve ücretli kullanıcılar için geçerli. Ancak farklı olarak ücretli aboneler için daha kapsamlı değişiklikler de var. ChatGPT Plus, Teams, Edu, Business ve Pro aboneleri, daha az kesinti yaşamanın yanı sıra yapay zeka asistanının kişiliğinde de dikkate değer iyileştirmelerle karşılaşıyor. Aktarılanlara göre yeni sesli asistan artık daha doğrudan, ilgi çekici, özlü, spesifik ve yaratıcı yanıtlar verebiliyor.
Gelişmiş Ses Modunu denemek için kullanıcılar ChatGPT uygulama ana ekranlarının sağ alt köşesindeki ses simgesine dokunabilir. Kullanıcılar, her biri farklı bir ton ve karaktere sahip olan aşağıdaki dokuz ses arasından birisini seçebilir.
- Arbor: Rahat ve çok yönlü
- Breeze: Canlı ve içten
- Cove: Sakin ve doğrudan
- Ember: Kendine güvenen ve iyimser
- Juniper: Açık fikirli ve neşeli
- Maple: Neşeli ve samimi
- Sol: Bilgili ve rahat
- Spruce: Sakin ve onaylayıcı
- Vale: Zeki ve meraklı
Bu arada Gelişmiş Ses Modu’nun bir günlük sınırı bulunuyor. Bu sınıra ulaştığınızda doğrudan standart ses modeli kullanılmaya başlanıyor. Ancak her gün bu limit güncelleniyor. Limitin kendisi de yoğunluğa göre değişebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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