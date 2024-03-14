Metinden videoya yapay zeka aracı OpenAI Sora, yıl sonunda herkese açılacak

Sora, herkesin kullanımına açılacak
OpenAI, bir metin komutuna dayalı olarak hiper gerçekçi sahneler üretebilen Sora'yı ilk kez Şubat ayında göstermiş ve sosyal ağlarda büyük yankı uyandırmıştı. Sora, halihazırda test sürecinden geçerken OpenAI, aracı yalnızca görsel sanatçılar, tasarımcılar ve film yapımcılarının kullanımına sunmuştu. Fakat bu durum yakında sona erecek. OpenAI CTO'su Mira Murati, Sora'nın yıl sonunda herkesin kullanımına sunulacağını hatta bunun birkaç ay içinde bile olabileceğini söyledi.
OpenAI aynı zamanda Sora’nın sahneleri daha gerçekçi ve anlamlı kılacak “ses” desteğine de sahip olmasını istiyor. Murati, bunun eninde sonunda olacağını söylese de aracın çıkışında aktif olup olmayacağını belirtmedi. Bununla birlikte şirket, Sora’nın üretmiş olduğu videoların düzenlenebilir olmasını istiyor. Bu anlamda da Sora üzerinde çalışmalar sürüyor.
Bununla birlikte Murati, Sora’nın hangi verileriler üzerinde eğitildiğine dair spesifik bir açıklama yapmaktan kaçındı: "Kullanılan verilerin ayrıntılarına girmeyeceğim, ancak bunlar kamuya açık ya da lisanslı verilerdi." OpenAI, uzunca bir süredir eğitim verilerinin detaylarını açıklamıyor. Eğitim verileri bir yana Sora’nın video çıktılarının maliyetinin de hayli yüksek olduğu belirtildi. İlk aşamalarda maliyetin yüksek olması anlaşılabilir ancak firma Dall-E ile benzer maliyetlere ulaşmayı amaçlıyor. Aşağıdaki videodan röportajın tamamını izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.