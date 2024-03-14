Metinden videoya yapay zeka aracı OpenAI Sora, yıl sonunda herkese açılacak

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanındaki gelişmeler şaşırtmaya devam ederken gelişim hızı ise dudak uçuklatıyor. ChatGPT ve Dall-E gibi yapay zeka araçlarının geliştiricisi olan OpenAI, geçtiğimiz ay metinden videoya türünde olan Sora’yı duyurmuştu. Sora’nın ürettiği videolar herkesi etkilemiş olsa da araç halihazırda kapalı bir test sürecinden geçiyor. Ancak kısa bir süre önce OpenAI CTO'su Mira Murati, WSJ ile yapılan röportajda Sora'nın yıl sonunda herkesin kullanımına sunulacağını duyurdu.

Sora, herkesin kullanımına açılacak

OpenAI, bir metin komutuna dayalı olarak hiper gerçekçi sahneler üretebilen Sora'yı ilk kez Şubat ayında göstermiş ve sosyal ağlarda büyük yankı uyandırmıştı. Sora, halihazırda test sürecinden geçerken OpenAI, aracı yalnızca görsel sanatçılar, tasarımcılar ve film yapımcılarının kullanımına sunmuştu. Fakat bu durum yakında sona erecek. OpenAI CTO'su Mira Murati, Sora'nın yıl sonunda herkesin kullanımına sunulacağını hatta bunun birkaç ay içinde bile olabileceğini söyledi.

OpenAI aynı zamanda Sora’nın sahneleri daha gerçekçi ve anlamlı kılacak “ses” desteğine de sahip olmasını istiyor. Murati, bunun eninde sonunda olacağını söylese de aracın çıkışında aktif olup olmayacağını belirtmedi. Bununla birlikte şirket, Sora’nın üretmiş olduğu videoların düzenlenebilir olmasını istiyor. Bu anlamda da Sora üzerinde çalışmalar sürüyor.

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Bununla birlikte Murati, Sora’nın hangi verileriler üzerinde eğitildiğine dair spesifik bir açıklama yapmaktan kaçındı: "Kullanılan verilerin ayrıntılarına girmeyeceğim, ancak bunlar kamuya açık ya da lisanslı verilerdi." OpenAI, uzunca bir süredir eğitim verilerinin detaylarını açıklamıyor. Eğitim verileri bir yana Sora’nın video çıktılarının maliyetinin de hayli yüksek olduğu belirtildi. İlk aşamalarda maliyetin yüksek olması anlaşılabilir ancak firma Dall-E ile benzer maliyetlere ulaşmayı amaçlıyor. Aşağıdaki videodan röportajın tamamını izleyebilirsiniz.

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Merakla beklenen OpenAI Sora, yıl sonunda herkese açılacak