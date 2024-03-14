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    Anlık Bildirim

    Metinden videoya yapay zeka aracı OpenAI Sora, yıl sonunda herkese açılacak

    OpenAI, devrimsel metinden videoya yapay zeka aracı olan Sora’yı geçtiğimiz ay tanıtmıştı. Şimdi ise OpenAI, Sora’nın yıl sonunda herkesin kullanımına sunulacağını duyurdu.
    Merakla beklenen OpenAI Sora, yıl sonunda herkese açılacak Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanındaki gelişmeler şaşırtmaya devam ederken gelişim hızı ise dudak uçuklatıyor. ChatGPT ve Dall-E gibi yapay zeka araçlarının geliştiricisi olan OpenAI, geçtiğimiz ay metinden videoya türünde olan Sora’yı duyurmuştu. Sora’nın ürettiği videolar herkesi etkilemiş olsa da araç halihazırda kapalı bir test sürecinden geçiyor. Ancak kısa bir süre önce OpenAI CTO'su Mira Murati, WSJ ile yapılan röportajda Sora'nın yıl sonunda herkesin kullanımına sunulacağını duyurdu.

    Sora, herkesin kullanımına açılacak

    OpenAI, bir metin komutuna dayalı olarak hiper gerçekçi sahneler üretebilen Sora'yı ilk kez Şubat ayında göstermiş ve sosyal ağlarda büyük yankı uyandırmıştı. Sora, halihazırda test sürecinden geçerken OpenAI, aracı yalnızca görsel sanatçılar, tasarımcılar ve film yapımcılarının kullanımına sunmuştu. Fakat bu durum yakında sona erecek. OpenAI CTO'su Mira Murati, Sora'nın yıl sonunda herkesin kullanımına sunulacağını hatta bunun birkaç ay içinde bile olabileceğini söyledi.

    OpenAI aynı zamanda Sora’nın sahneleri daha gerçekçi ve anlamlı kılacak “ses” desteğine de sahip olmasını istiyor. Murati, bunun eninde sonunda olacağını söylese de aracın çıkışında aktif olup olmayacağını belirtmedi. Bununla birlikte şirket, Sora’nın üretmiş olduğu videoların düzenlenebilir olmasını istiyor. Bu anlamda da Sora üzerinde çalışmalar sürüyor.

    Bununla birlikte Murati, Sora’nın hangi verileriler üzerinde eğitildiğine dair spesifik bir açıklama yapmaktan kaçındı: "Kullanılan verilerin ayrıntılarına girmeyeceğim, ancak bunlar kamuya açık ya da lisanslı verilerdi." OpenAI, uzunca bir süredir eğitim verilerinin detaylarını açıklamıyor. Eğitim verileri bir yana Sora’nın video çıktılarının maliyetinin de hayli yüksek olduğu belirtildi. İlk aşamalarda maliyetin yüksek olması anlaşılabilir ancak firma Dall-E ile benzer maliyetlere ulaşmayı amaçlıyor. Aşağıdaki videodan röportajın tamamını izleyebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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