Apple, iOS 18’e yapay zekâ fonksiyonları getirmek için Baidu ile görüşüyor

- iOS 18’in yapay zekâ fonksiyonları Baidu tarafından sağlanabilir
- Farklı bölgelerde farklı AI modelleri
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iOS 18’in yapay zekâ fonksiyonları Baidu tarafından sağlanabilir
Geçtiğimiz günlerde Apple’ın, iOS 18’de yer vereceği yapay zekâ fonksiyonları için Google ile görüştüğünü belirtmiştik ancak görünüşe göre Cupertino merkezli firma, Google dışında firmalar ile de görüşüyor. The Wall Street Journal’ın haberine göre Apple, iOS 18’de yer vereceği yapay zekâ ve makine öğrenme fonksiyonları için Generative AI servisleri ile bilinen Baidu ile görüşmeler gerçekleştirmiş. Çin merkezli Baidu, Apple ile yapay zekâ servisi üzerine anlaşma yapabilmek için Çin hükümetinden izin alması gerek. Bakalım Baidu, Apple’ın WWDC konferansından önce firmanın istediği servisi sunabilecek mi.
Farklı bölgelerde farklı AI modelleri
iPhone işletim sisteminin yapay zeka özellikleri için birçok farklı firma ile görüşen Apple, iOS 18’in final sürümünde bölgesel değişiklikler yapabilir. Baidu, Asya kullanıcılarına yapay zeka fonksiyonları sağlarken Google veya OpenAI Avrupa ve Kuzey Amerika kullanıcılarına bu fonksiyonları sağlayabilir. Merakla beklenen iOS 18, haziran ayında düzenlenecek WWDC 2024’te tanıtılacak.Kaynakça https://wccftech.com/apple-and-baidu-in-china-could-partner-for-generative-ai-for-ios-18-and-iphone-16/ https://9to5mac.com/2024/03/22/apple-baidu-china-ios-18-generative-ai-partnership/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...