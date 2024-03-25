Apple, iOS 18’e yapay zekâ fonksiyonları getirmek için Baidu ile görüşüyor

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Apple, yılın sonlarına doğru yayınlayacağı iOS 18 işletim sistemi ile iPhone ve iPad cihazlarını baştan aşağı yenileyecek. İddialara göre Apple, iOS 18’in yapay zekâ fonksiyonları için Çin merkezli Baidu ile görüşüyor.

Android 15 güncellemesi alacak Samsung cihazları belli oluyor 1 gün önce eklendi

iOS 18’in yapay zekâ fonksiyonları Baidu tarafından sağlanabilir

Geçtiğimiz günlerde Apple’ın, iOS 18’de yer vereceği yapay zekâ fonksiyonları için Google ile görüştüğünü belirtmiştik ancak görünüşe göre Cupertino merkezli firma, Google dışında firmalar ile de görüşüyor. The Wall Street Journal’ın haberine göre Apple, iOS 18’de yer vereceği yapay zekâ ve makine öğrenme fonksiyonları için Generative AI servisleri ile bilinen Baidu ile görüşmeler gerçekleştirmiş. Çin merkezli Baidu, Apple ile yapay zekâ servisi üzerine anlaşma yapabilmek için Çin hükümetinden izin alması gerek. Bakalım Baidu, Apple’ın WWDC konferansından önce firmanın istediği servisi sunabilecek mi.

Tam Boyutta Gör Apple’ın iOS 18’de kendi ürettiği yapay zeka fonksiyonlarına da yer verileceği biliniyor ancak görünüşe göre firma, işletim sistemini daha fonksiyonel yapmak için büyük yapay zeka firmaları ile de görüşüyor. Henüz geliştirilme aşamasında olan iOS 18, yeni tasarımı ve yapay zeka özellikleri ile en büyük iOS güncellemelerinden biri olacak.

Farklı bölgelerde farklı AI modelleri

iPhone işletim sisteminin yapay zeka özellikleri için birçok farklı firma ile görüşen Apple, iOS 18’in final sürümünde bölgesel değişiklikler yapabilir. Baidu, Asya kullanıcılarına yapay zeka fonksiyonları sağlarken Google veya OpenAI Avrupa ve Kuzey Amerika kullanıcılarına bu fonksiyonları sağlayabilir. Merakla beklenen iOS 18, haziran ayında düzenlenecek WWDC 2024’te tanıtılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

Apple iOS 18 için Baidu ile görüşüyor