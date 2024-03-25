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    Anlık Bildirim

    Apple, iOS 18’e yapay zekâ fonksiyonları getirmek için Baidu ile görüşüyor

    Apple’ın iPhone ve iPad cihazları için bu sene yayınlayacağı iOS 18’den yeni detaylar gelmeye devam ediyor. İddialara göre Apple, iOS 18’in yapay zekâ özellikleri için Baidu ile görüşüyor.
    Apple iOS 18 için Baidu ile görüşüyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Apple, yılın sonlarına doğru yayınlayacağı iOS 18 işletim sistemi ile iPhone ve iPad cihazlarını baştan aşağı yenileyecek. İddialara göre Apple, iOS 18’in yapay zekâ fonksiyonları için Çin merkezli Baidu ile görüşüyor.

    iOS 18’in yapay zekâ fonksiyonları Baidu tarafından sağlanabilir

    Geçtiğimiz günlerde Apple’ın, iOS 18’de yer vereceği yapay zekâ fonksiyonları için Google ile görüştüğünü belirtmiştik ancak görünüşe göre Cupertino merkezli firma, Google dışında firmalar ile de görüşüyor. The Wall Street Journal’ın haberine göre Apple, iOS 18’de yer vereceği yapay zekâ ve makine öğrenme fonksiyonları için Generative AI servisleri ile bilinen Baidu ile görüşmeler gerçekleştirmiş. Çin merkezli Baidu, Apple ile yapay zekâ servisi üzerine anlaşma yapabilmek için Çin hükümetinden izin alması gerek. Bakalım Baidu, Apple’ın WWDC konferansından önce firmanın istediği servisi sunabilecek mi.

    Baidu Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iOS 18’de kendi ürettiği yapay zeka fonksiyonlarına da yer verileceği biliniyor ancak görünüşe göre firma, işletim sistemini daha fonksiyonel yapmak için büyük yapay zeka firmaları ile de görüşüyor. Henüz geliştirilme aşamasında olan iOS 18, yeni tasarımı ve yapay zeka özellikleri ile en büyük iOS güncellemelerinden biri olacak.

     Farklı bölgelerde farklı AI modelleri

    iPhone işletim sisteminin yapay zeka özellikleri için birçok farklı firma ile görüşen Apple, iOS 18’in final sürümünde bölgesel değişiklikler yapabilir. Baidu, Asya kullanıcılarına yapay zeka fonksiyonları sağlarken Google veya OpenAI Avrupa ve Kuzey Amerika kullanıcılarına bu fonksiyonları sağlayabilir. Merakla beklenen iOS 18, haziran ayında düzenlenecek WWDC 2024’te tanıtılacak. 

    Kaynakça https://wccftech.com/apple-and-baidu-in-china-could-partner-for-generative-ai-for-ios-18-and-iphone-16/ https://9to5mac.com/2024/03/22/apple-baidu-china-ios-18-generative-ai-partnership/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 9 saat önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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