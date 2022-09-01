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Ethereum Blockchain ağı için oldukça kritik bir sürece girmiş bulunuyoruz. Yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen Merge ile birlikte ilk adımı atılacak olan Ethereum 2.0 (Proof of Stake’e geçiş) için birçok şirket şimdiden hazırlıklarını yapmaya başladı. OpenSea, yaptığı açıklamada sadece Proof of Stake Ethereum zincirini desteklemekte kararlı olduklarını belirtti.

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İşlem ücretlerinin yüksek olması ve Proof of Work konsensüs mekanizmasının verimsizliği sebebiyle eleştirilen Ethereum, 2.0 olarak adlandırılan Proof of Stake geçişi için kolları sıvadı.

Bir diğer nokta ise şüphesiz Ethereum’un forkları. Kullanıcılar Ethereum’un PoW’da kalması konusunda ısrarcı ve Ethereum Classic’te yaşanan bölünme muhtemelen ETHPoW ile de yaşanacak. Ayrıca birçok borsa ETHPoW için destek eklediklerini açıkladı.

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OpenSea Ethereum PoS zincirini destekleyecek