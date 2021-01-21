Opera oyun motoru geliştiricisi satın aldı

Tarayıcı pazarında sürekli yenilik yaparak kalıcı olmaya çalışan Opera platformu önemli bir satın alıma imza attı. Oyun motoru geliştiricisi YoYo Games bundan böyle firmanın çatısı aldında olacak.

YoYo Games nedir?

YoYo Games firması GameMaker Studio 2 yazılımı ile biliniyor. Bu yazılım kodlamaya hakim olmayan amatörlerin bile kolayca 2D oyunlar geliştirmesini sağlıyor. Sürükle-bırak ara yüz elemanları, daha gelişmiş oyunlar için kendi kodlama yapısı gibi avantajları mevcut. PC, mobil ve Nintendo Switch desteği sunan platformda Spelunky ve Hotline Miami gibi oyunlar hayat bulmuştu.

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Opera’nın bilindiği üzere Opera GX adında oyun odaklı bir tarayıcısı mevcut. Kullanıcılar mevcut sistemine göre tarayıcının kullanacağı RAM ve işlemci oranını ayarlayabiliyor. Tarayıcı da buna göre kendi bileşenlerini kapatıyor veya en düşük seviyeye getiriyor. Böylece tarayıcı açıkken oyun performansı en az şekilde etkileniyor.

YoYo Games’in bu tarayıcııya katkısı nasıl olacak tam bilinmiyor. Firma içerisindeki Opera GX ve GameMaker ekipleri Opera Gaming çatısı altında birleştirilecek. YoYo Games de bu çatıya dahil olacak. Opera’nın yakın dönemde Unreal Engine gibi evrensel bir oyun motoru geliştirebileceği konuşuluyor.

https://www.engadget.com/opera-buys-gamemaker-studio-2-developer-yoyo-games-160045897.html

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