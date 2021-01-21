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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Opera oyun motoru geliştiricisi satın aldı

    Opera GX ile oyunlarda sistemi zorlamayan bir tarayıcı geliştiren Opera şimdi de YoYo Games girişimini satın aldı. Girişim GameMaker Studio 2 yazılımı ile biliniyor.
    1 sa.
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    Tarayıcılar
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Opera oyun motoru geliştiricisi satın aldı

    Tarayıcı pazarında sürekli yenilik yaparak kalıcı olmaya çalışan Opera platformu önemli bir satın alıma imza attı. Oyun motoru geliştiricisi YoYo Games bundan böyle firmanın çatısı aldında olacak.

    YoYo Games nedir?

    YoYo Games firması GameMaker Studio 2 yazılımı ile biliniyor. Bu yazılım kodlamaya hakim olmayan amatörlerin bile kolayca 2D oyunlar geliştirmesini sağlıyor. Sürükle-bırak ara yüz elemanları, daha gelişmiş oyunlar için kendi kodlama yapısı gibi avantajları mevcut. PC, mobil ve Nintendo Switch desteği sunan platformda Spelunky ve Hotline Miami gibi oyunlar hayat bulmuştu.

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    Opera’nın bilindiği üzere Opera GX adında oyun odaklı bir tarayıcısı mevcut. Kullanıcılar mevcut sistemine göre tarayıcının kullanacağı RAM ve işlemci oranını ayarlayabiliyor. Tarayıcı da buna göre kendi bileşenlerini kapatıyor veya en düşük seviyeye getiriyor. Böylece tarayıcı açıkken oyun performansı en az şekilde etkileniyor.

    YoYo Games’in bu tarayıcııya katkısı nasıl olacak tam bilinmiyor. Firma içerisindeki Opera GX ve GameMaker ekipleri Opera Gaming çatısı altında birleştirilecek. YoYo Games de bu çatıya dahil olacak. Opera’nın yakın dönemde Unreal Engine gibi evrensel bir oyun motoru geliştirebileceği konuşuluyor.



    https://www.engadget.com/opera-buys-gamemaker-studio-2-developer-yoyo-games-160045897.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Penceresiz ofislere yapay gün ışığı: Misola LED

    darkaura

    isigin sirkadyen ritim uzerindeki etkilerini dolasiyla insan psikolojisini ve hormonel dengesini nasil degistirebildigini bilen sirketler, kisiler alir. aksam vakti 1 dolarlik soguk beyaz led ampulun altinda oturdugu icin gece uyuyamiyan cok insan var ve bunun neden oldugunun farkinda bile degilller. buyuk sirketlerin duvardaki boyanin renginden arkada calan muzige kadar is verimliligini artirmak icin ofis tasarimina verdikleri onemi dusunursek bu urun kendine pazar bulacaktir.

    1 saat önce
    A
    aycibin

    1 dolara satılan led ampül yerine bunu kim alır?

    2 saat önce
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