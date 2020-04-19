Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OPPO A12 tanıtıldı

    OPPO, yeni giriş seviyesi akıllı telefon modeli A12'yi Endonezya'da resmi olarak tanıttı. Cihaz, Helio P35 yonga seti, Android 9 Pie ve yaklaşık 160 dolarlık bir fiyat etiketi ile geliyor.
    3 sa.
    476
    13
    3
    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    OPPO A12 tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Ülkemizde de faal olarak hizmet vermekte olan Çinli mobil teknoloji üreticisi OPPO, giriş ve orta seviye modellerden oluşan A serisine yepyeni bir üye ekledi. Şirket, varlığından uzun zamandır haberdar olduğumuz giriş seviyesi modeli A12'yi Endonezya'da resmi olarak tanıttı.

    Ayrıca Bkz. "Oppo Find X2 Lite 5G tanıtıldı"

    İlginizi Çekebilir Avatar OPPO A12'nin teknik özellikleri ile render görüntüleri ortaya çıktı

    Cihazın teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak; OPPO A12, 6.22 inç genişliğinde, 720 x 1520 piksel çözünürlüğünde ve %89'luk ekran / kasa oranına sahip bir ekranla geliyor. Cihazın ekranı Corning Gorilla Glass 3 tarafından korunuyor ve ekranda ön kamera sensörüne ev sahipliğe yapan su damlası biçiminde bir çentik yer alıyor.

    OPPO A12 tanıtıldı

    2.3GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli MediaTek Helio P35 yonga setinden güç alan cihazın yonga setine 4 GB RAM ve microSD kart yardımı ile genişletilebilen 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

    Kamera kısmına gelecek olursak, A12, 13 MP'lik ana kamera sensörü ve 2 MP'lik henüz işlevini bilmediğimiz ikincil lens olmak üzere iki arka kamera sensörüne sahip. Arka kamera1080p video çekimi, 6x dijital zoom, portre modu, AR etiketleri, panorama çekim ve zaman atlamalı çekim gibi gelişmiş çekim modlarını destekliyor. Ön tarafta da 5 MP'lik bir özçekim kamerası karşımıza çıkıyor.

    4.230 mAh'lik bir bataryayla gelen cihaz, Android 9.0 Pie tabanlı ColorOS 6.1 ile kutusundan çıkıyor. Cihazın ölçüleri 155.9 x 75.5 x 8.3 mm ve 165 gram şeklinde ve siyah ile mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geliyor. Ayrıca arka tarafında, arka kamera kurulumunun hemen altında yer alan fiziksel bir parmak izi okuyucu ile geliyor. 

    Bağlantı kısmında da 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS ve 3.5mm'lik kulaklık jakı karşımıza çıkıyor.

    OPPO A12 Fiyatı

    Son olarak cihazın fiyatına gelecek olursak; OPPO A12, Endonezya'da yaklaşık 160 dolarlık bir fiyat etiketi ile alıcı bulacak. Cihazın farklı bölgelerde de satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.
     



    https://www.91mobiles.com/hub/oppo-a12-launched-price-specifications/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    NaciAydinlar 16 dk. yeni yorumcu
    Oppo yapıyor bu işi ya
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    berbatine (Burak Asan) 37 dk.
    Redmi Note 8 satıyorlar 140 dolara.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 2 sa.
    Bizde o paraya anca şarj aletini veriyorlar :D
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 dk. Çinli teknoloji şirketleri, ekipman kurulumu için Japon mühendislerin yolunu gözlüyor 33 dk. Karsan otonom otobüs geliştiriyor 1 sa. LG yeni nesil akıllı telefon modeli Velvet'in videosunu yayınlandı 2 sa. Apple'ın AirTag isimli izleme cihazının özellikleri sızdırıldı: U1 çipinin gizemi çözüldü 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN OPPO A12 tanıtıldı Sonraki OnePlus 8 Pro değerlendirme | Çok daha iyi, çok daha pahalı 4 sa. Google, Play Store kurallarını sıkılaştırıyor 5 sa. ASUS 2 Z490 anakartını yanlışlıkla listeledi 6 sa. Binance yakında Ethereum ağına rakip oluyor 7 sa. Oppo Find X2 Lite 5G tanıtıldı 8 sa. Görüntülü sohbetlerinizde arka planınız Star Wars’dan 16 sa. Valorant’ın hile önleme sisteminde açık bulanlara 100 bin dolara kadar para ödülü verilecek 17 sa. Netflix, uzaktan eğitime bazı belgeselleri YouTube’da ücretsiz yayınlayarak destek oldu 18 sa. Türkiye'de tamamen elektrikli ve hibrit otomobil satışları ne durumda? 18 sa. Eskimiş bir haberleşme uydusu, MEV isimli araçla tekrar faaliyete geçirildi 19 sa. OnePlus 8 Lite'ın (OnePlus Z) çıkışı yaza ertelendi 20 sa. Volkswagen yeni Nivus'un kamuflajlı fotoğraflarını yayınladı 20 sa. Ekmekten probiyotik içecek elde edildi 21 sa. Microsoft, Bing Wallpaper uygulamasını kullanıma sundu 21 sa. Koronavirüs salgınında 18 Nisan tablosu 21 sa. Hangisi alınmalı? "Anker Soundcore Life Q20 incelemesi" 21 sa. AMD’nin B550 yongasetinin çıkış tarihi sızdı 22 sa. Oppo A52'nin teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli oldu 22 sa. Samsung, Galaxy akıllı saatler için bir el yıkama uygulaması başlattı! 22 sa. Dünya yıldızları bu akşam çevrim içi konser veriyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Hayat Eve Sığar uygulaması Andorid ve iOS için indirmeye sunul...
    DonanımHaber
    Video konsollarına ek vergi geliyor
    DonanımHaber
    Yeni Nissan X-Trail'in iç ve dış tasarımı sızdırıldı
    DonanımHaber
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    SURVIVOR 2020
    DH Forum
    İstanbulbilisim'den telefon alınır mı?
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim