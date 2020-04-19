OPPO A12 tanıtıldı

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Ülkemizde de faal olarak hizmet vermekte olan Çinli mobil teknoloji üreticisi OPPO, giriş ve orta seviye modellerden oluşan A serisine yepyeni bir üye ekledi. Şirket, varlığından uzun zamandır haberdar olduğumuz giriş seviyesi modeli A12'yi Endonezya'da resmi olarak tanıttı.

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OPPO A12'nin teknik özellikleri ile render görüntüleri ortaya çıktı

Cihazın teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak; OPPO A12, 6.22 inç genişliğinde, 720 x 1520 piksel çözünürlüğünde ve %89'luk ekran / kasa oranına sahip bir ekranla geliyor. Cihazın ekranı Corning Gorilla Glass 3 tarafından korunuyor ve ekranda ön kamera sensörüne ev sahipliğe yapan su damlası biçiminde bir çentik yer alıyor.

2.3GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli MediaTek Helio P35 yonga setinden güç alan cihazın yonga setine 4 GB RAM ve microSD kart yardımı ile genişletilebilen 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

Kamera kısmına gelecek olursak, A12, 13 MP'lik ana kamera sensörü ve 2 MP'lik henüz işlevini bilmediğimiz ikincil lens olmak üzere iki arka kamera sensörüne sahip. Arka kamera1080p video çekimi, 6x dijital zoom, portre modu, AR etiketleri, panorama çekim ve zaman atlamalı çekim gibi gelişmiş çekim modlarını destekliyor. Ön tarafta da 5 MP'lik bir özçekim kamerası karşımıza çıkıyor.

4.230 mAh'lik bir bataryayla gelen cihaz, Android 9.0 Pie tabanlı ColorOS 6.1 ile kutusundan çıkıyor. Cihazın ölçüleri 155.9 x 75.5 x 8.3 mm ve 165 gram şeklinde ve siyah ile mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geliyor. Ayrıca arka tarafında, arka kamera kurulumunun hemen altında yer alan fiziksel bir parmak izi okuyucu ile geliyor.

Bağlantı kısmında da 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS ve 3.5mm'lik kulaklık jakı karşımıza çıkıyor.

OPPO A12 Fiyatı

Son olarak cihazın fiyatına gelecek olursak; OPPO A12, Endonezya'da yaklaşık 160 dolarlık bir fiyat etiketi ile alıcı bulacak. Cihazın farklı bölgelerde de satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.



https://www.91mobiles.com/hub/oppo-a12-launched-price-specifications/

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