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    Oppo F21 Pro'nun fiyatı ve özellikleri netleşiyor

    Oppo'nun yeni dikkat çeken modeli Oppo F21 Pro, bugün fiyatı ve bilinmeyen bazı özellikleri karşımıza çıktı. Gelin Oppo F21 Pro'nun en güncel detaylarına göz atalım.
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    Oppo F21 Pro'nun fiyatı ve özellikleri netleşiyor
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    Geçtiğimiz günlerde bazı özellikleri ile karşımıza çıkan Oppo F21 Pro, bugün fiyatını da gözler önüne sürdü. Sızıntılara göre artık Oppo F21 Pro'nun özellikleri, fiyatı ve lansman tarihi belli. İşte Oppo F21 Pro'nun bilinen tüm detayları.

    Oppo F21 Pro 12 Nisan'da geliyor

    Sızıntılara göre 12 Nisan tarihinde Hindistan'da tanıtılacak olan Oppo F21 Pro'nun lansmanı YouTube üzerinden canlı olarak paylaşılacak. Beklentilere göre lansmanda karşımıza 4G ve 5G olmak üzere iki farklı versiyon ile çıkacak olan Oppo F21 Pro, 4G modelinde Snapdragon 680 yonga setini taşıyacak. 5G modelinde ise Snapdragon 695 yonga setinin bulunması bekleniliyor.

    Yine sızıntılara göre cihaz iki versiyonda da 8GB RAM bellek ile birlikte gelecek. Depolama  tarafında 4G'li versiyon 128GB'lık bir disk taşırken, 5G'li versiyon 256GB depolamaya sahip olacak gibi duruyor. Ekran tarafında 6.43 inç büyüklüğünde AMOLED bir panel taşıyacak olan Oppo F21 Pro, bu ekranda 90Hz yenileme hızı ve Full HD+ kalitesinde görüntüler sunacak.

    Oppo F21 Pro'nun fiyatı ve özellikleri netleşiyor
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    Kamera kısmında geçtiğimizde arka tarafında 64MP'lik bir ana kamera taşıyacak olan F21 Pro, bu kameranın yanında iddialara göre iki adet 2MP'lik kamera taşıyacak. 4G'li versiyonun ön tarafında 32MP'lik Sony IMX709 sensörün bulunduğu bilgiler arasında bulunurken, 5G'li versiyonun 16MP'lik bir selfie kamerası ile geleceği iddia ediliyor. Ancak bizce iki cihazın da ön kamerası aynı olacaktır.

    Son olarak iki modelde de 33W hızlı şarj desteği sunacak olan Oppo, iki versiyonda da 4500mAh batarya sunacak. Fiyatlar ise 4G'li versiyon için 290 Dolar, 5G'li versiyon için ise 340 Dolar olarak belirlenmiş gibi gözüküyor.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 2 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 3 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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