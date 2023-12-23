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    Oppo A59 5G tanıtıldı: Ekonomik 5G telefon

    Çinli teknoloji devi Oppo, yeni bir A serisi akıllı telefon piyasaya sürdü. Oppo A59 5G olarak adlandırılan model, ekonomik 5G akıllı telefon akımına katılıyor.

    Oppo A59 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Oppo markası beşinci nesil ağları destekleyen yeni bir uygun fiyatlı akıllı telefon çıkardı. Oppo A59 5G olarak adlandırılan model düz kenarlara ve ince bir gövdeye sahip. Geçen yıl Kasım ayında piysaya sürülen Oppo A58 5G'nin yerini alıyor.

    Cihazda 1612 x 720 piksel (HD+) çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı ve 720 nit maksimum parlaklık sunan 6.56 inçlik bir LCD ekrana yer verilmiş. Panel üzerindeki damla çentikte 8 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor.

    Oppo A59 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon MediaTek Dimensity 6020 işlemciyle geldi. Bu platforma 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Arka tarafında 13 megapiksel ana sensör ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumu mevcut.

    Oppo A59 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Pil kapasitesi ve fiyat

    Oppo A59 5G ihtiyaç duyduğu enerjiyi 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pilinden alıyor. Diğer özelliklerini IP54 sertifikası, yana yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, 3.5 mm kulaklık girişi ve USB Type-C bağlantı noktası olarak sıralayabiliriz.

    Oppo A59 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Cihaz kutudan Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 arayüzü ile çıkıyor. Altın ve Siyah olmak üzere iki renk seçeneği var. Oppo A59 5G'nin fiyatı 180 dolar. Hindistan'da satışlar 25 Aralık'ta başlayacak. Cihaz daha sonra diğer ülkelerde de piyasaya sürülecek.

    Oppo A59 5G Özellikleri:

    • Ekran: 6.56 inç, LCD, HD+, 90 Hz
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 6020
    • RAM: 4 GB RAM
    • Depolama: 128 GB (microSD desteği)
    • Arka Kamera: 13 MP (ana), 2 MP (derinlik)
    • Ön Kamera: 8 MP
    • Pil: 5.000 mAh (33W hızlı şarj)
    • İşletim sistemi: Android 13 (ColorOS 13.1)
    • Kalınlık: 8.12 mm
    • Ağırlık: 187 gram
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 2 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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