Oppo A59 5G tanıtıldı: Ekonomik 5G telefon

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Oppo markası beşinci nesil ağları destekleyen yeni bir uygun fiyatlı akıllı telefon çıkardı. Oppo A59 5G olarak adlandırılan model düz kenarlara ve ince bir gövdeye sahip. Geçen yıl Kasım ayında piysaya sürülen Oppo A58 5G'nin yerini alıyor.

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Cihazda 1612 x 720 piksel (HD+) çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı ve 720 nit maksimum parlaklık sunan 6.56 inçlik bir LCD ekrana yer verilmiş. Panel üzerindeki damla çentikte 8 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor.

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Akıllı telefon MediaTek Dimensity 6020 işlemciyle geldi. Bu platforma 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Arka tarafında 13 megapiksel ana sensör ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumu mevcut.

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Pil kapasitesi ve fiyat

Oppo A59 5G ihtiyaç duyduğu enerjiyi 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pilinden alıyor. Diğer özelliklerini IP54 sertifikası, yana yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, 3.5 mm kulaklık girişi ve USB Type-C bağlantı noktası olarak sıralayabiliriz.

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Cihaz kutudan Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 arayüzü ile çıkıyor. Altın ve Siyah olmak üzere iki renk seçeneği var. Oppo A59 5G'nin fiyatı 180 dolar. Hindistan'da satışlar 25 Aralık'ta başlayacak. Cihaz daha sonra diğer ülkelerde de piyasaya sürülecek.

Oppo A59 5G Özellikleri:

Ekran: 6.56 inç, LCD, HD+, 90 Hz

6.56 inç, LCD, HD+, 90 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 6020

MediaTek Dimensity 6020 RAM: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 128 GB (microSD desteği)

128 GB (microSD desteği) Arka Kamera: 13 MP (ana), 2 MP (derinlik)

13 MP (ana), 2 MP (derinlik) Ön Kamera: 8 MP

8 MP Pil: 5.000 mAh (33W hızlı şarj)

5.000 mAh (33W hızlı şarj) İşletim sistemi: Android 13 (ColorOS 13.1)

Android 13 (ColorOS 13.1) Kalınlık: 8.12 mm

8.12 mm Ağırlık: 187 gram

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Oppo A59 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı