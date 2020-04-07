Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Ace yeni bir akıllı telefon serisi olacak

    Oppo’nun oyuncu odaklı olarak geçen yıl piyasaya sürdüğü Oppo Reno Ace büyük ilgi görünce yeni bir seri haline gelmesi kararlaştırıldı. Seri Oppo Ace adını alacak.
    1 gün
    742
    1
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Oppo Ace yeni bir akıllı telefon serisi olacak
    Tam Boyutta Gör

    Ülkemizde henüz satışı olmasa da Oppo’nun Reno Ace akıllı telefonu diğer pazarlarda büyük beğeni topladı. Firmaya gelen 20 binin üzerine geri dönüşten sonra Ace modellerinin yeni bir seri haline gelmesi kararı verildi.

    Oppo Ace 2 neler sunacak?

    Oppo Reno Ace modeli 90Hz ekran, 65W hızlı şarj, 6.5 inçlik AMOLED panel, Snapdragon 855+ yonga seti, 256GB depolama kapasitesi, 4000mAh kapasiteli batarya gibi özelliklerle oyuncu odaklı olarak geliştirilmişti.

    İlginizi Çekebilir Avatar 90Hz ekranlı Oppo Reno Ace duyuruldu

    Ayrıca Bkz. "SoundCloud içerik üreticilerine bağış yolunu açıyor"

    Devam modeli ise Oppo Reno Ace 2 adıyla çıkacaktı. Yine 6.5 inçlik bu kez 120Hz AMOLED ekran, Snapdragon 865 yonga seti, 4000mAh batarya, 65W hızlı şarj, 40W kablosuz hızlı şarj beklenen özellikler arasındaydı.

    Oppo başkan yardımcısı Brian Shen Yiren yaptığı açıklamada yeni modeli Oppo Ace 2 adıyla tanıtacaklarını ve bundan sonra yeni bir seri olarak devam edeceklerini bildirdi. Böylece Oppo Find, Oppo Reno, Oppo Ace ve Oppo A şeklinde 4 farklı seri ortaya çıkmış oldu.

    Oppo Ace isimlendirmesinin global pazarlara bir yansıması olacak mı bilinmiyor. Ülkemizde başarılı satış rakamlarına ulaşan Oppo’nun Reno Ace modeli beklenen bir modeldi ancak henüz piyasada yok. Oppo Ace serisinin bu anlamda bir sürpriz yapması beklenebilir.



    https://www.gizmochina.com/2020/04/07/oppo-spins-off-ace-into-a-new-series-of-smartphones/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 15 sa. Çıkışı süresiz olarak ertelenen The Last of Us 2, bu kez de PlayStation Store’dan kaldırıldı 16 sa. Facebook'tan çiftler için uzakları yakın eden eden uygulama: Tuned 16 sa. HiSilicon Kirin 985 çipseti test sonuçları çıktı 1 gün PS5 kontrolcüsü DualSense resmen tanıtıldı 1 gün LEGO Super Mario setlerinin tarihi ve çıkış fiyatı belli oldu 1 gün Intel H81 yongasetini emekliye ayırıyor 1 gün Türk koronavirüs takip uygulaması geliştirildi 1 gün Dünyanın ilk Mini LED ekranlı dizüstü bilgisayarı satışa çıktı 1 gün Fiyatı iyice düşürmek iyi bir şey mi? "TP-Link Deco E4 incelemesi" 1 gün iOS 13.4.1 yayınlandı: FaceTime ve Bluetooth sorunları çözüldü 1 gün İşte Windows 10'un yeni Başlat menüsü 1 gün Dünya Merkür yolcusu BepiColombo'ya veda edecek 1 gün Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı: 34109 1 gün Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman 1 gün Valorant, Türkçe seslendirmeyle birlikte Kapalı Beta'ya başladı 1 gün Yeni Huawei MatePad'in teknik özellikleri ortaya çıktı 1 gün Poco kablosuz kulaklık geliştirdiğini duyurdu 1 gün Garenta'dan araç kiralamada sağlık çalışanlarına yüzde 60 indirim 1 gün Bir fareden ne ararsan var "Corsair Dark Core RGB Pro SE" inceleme 1 gün Microsoft eski Apple başkan yardımcısını transfer etti 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Oppo Ace yeni bir akıllı telefon serisi olacak Sonraki Microsoft'un bulut tabanlı oyun servisi Project xCloud, 11 ülkede daha kullanıma açılıyor 1 gün Ankara'daki Roketsan Fabrikası'nda patlama meydana geldi 1 gün Yenilenebilir enerji kapasitesi, 2019 yılında rekor değerlere ulaştı 1 gün WhatsApp, sahte haberlerle savaşmak için yeni bir sınırlamaya gidiyor 1 gün PS Plus Nisan 2020 oyunları indirmeye sunuldu 1 gün Yeni Nissan X-Trail böyle görünebilir 1 gün Huawei Mate Xs için "yıldızlararası" Türkiye fiyatı: 30.000TL 1 gün Araçların egzoz gazı emisyon ölçümü süresi ertelendi 1 gün Türkiye’de uçuşlar yüzde 91 azaldı 1 gün iOS 14 ile birlikte gelecek ana ekran widget'ları nasıl görünecek? 1 gün Yaygın kullanılan üriner sistem ilacı pankreas kanserinde olumlu sonuç verdi 1 gün Asus’tan kurumlar için ExpertBook B9450 dizüstü modeli 1 gün LG'nin yeni amiral gemisi 15 Mayıs'ta tanıtılabilir 1 gün Core i9-10980HK 135 watt’a kadar tüketebiliyor 1 gün Vivo ilk çift çentikli akıllı telefonunu duyurdu 2 gün Cassini'nin 15 yıl önce çektiği büyüleyici Satürn fotoğrafına bir göz atın 2 gün Meksika hükümeti Corona fabrikasını 30 Nisan'a kadar kapattı 2 gün Proton pili geliştirildi 2 gün Apple küçük çentikli dört farklı iPhone 12 hazırlıyor 2 gün Honda: "CR-V almak RAV4, X-Trail ve Forester almaktan daha mantıklı" Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da!
    DonanımHaber
    Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman
    DonanımHaber
    Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Üçüncü Sezonu 8 Nisan'da Başlıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Store Bahar İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    GeForce Now'a Yeni Oyunlar Eklendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    21 bin TL sistem topladım bir bakar mısınız ?
    DH Forum
    Yeni clio ss li, manuel cam, kampana fren ve muhtesem 70 beygi...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim