Oppo Ace yeni bir akıllı telefon serisi olacak

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Ülkemizde henüz satışı olmasa da Oppo’nun Reno Ace akıllı telefonu diğer pazarlarda büyük beğeni topladı. Firmaya gelen 20 binin üzerine geri dönüşten sonra Ace modellerinin yeni bir seri haline gelmesi kararı verildi.

Oppo Ace 2 neler sunacak?

Oppo Reno Ace modeli 90Hz ekran, 65W hızlı şarj, 6.5 inçlik AMOLED panel, Snapdragon 855+ yonga seti, 256GB depolama kapasitesi, 4000mAh kapasiteli batarya gibi özelliklerle oyuncu odaklı olarak geliştirilmişti.

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Devam modeli ise Oppo Reno Ace 2 adıyla çıkacaktı. Yine 6.5 inçlik bu kez 120Hz AMOLED ekran, Snapdragon 865 yonga seti, 4000mAh batarya, 65W hızlı şarj, 40W kablosuz hızlı şarj beklenen özellikler arasındaydı.

Oppo başkan yardımcısı Brian Shen Yiren yaptığı açıklamada yeni modeli Oppo Ace 2 adıyla tanıtacaklarını ve bundan sonra yeni bir seri olarak devam edeceklerini bildirdi. Böylece Oppo Find, Oppo Reno, Oppo Ace ve Oppo A şeklinde 4 farklı seri ortaya çıkmış oldu.

Oppo Ace isimlendirmesinin global pazarlara bir yansıması olacak mı bilinmiyor. Ülkemizde başarılı satış rakamlarına ulaşan Oppo’nun Reno Ace modeli beklenen bir modeldi ancak henüz piyasada yok. Oppo Ace serisinin bu anlamda bir sürpriz yapması beklenebilir.

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https://www.gizmochina.com/2020/04/07/oppo-spins-off-ace-into-a-new-series-of-smartphones/

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