Oppo Ace2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Oppo’nun biraz daha oyuncu odaklı olarak tasarladığı Reno Ace büyük ilgi görünce firma Ace adıyla yeni bir seriye başlamaya karar vermişti. Oppo Ace2 bu anlamda yeni serinin ilk örneği olacak.

Oppo Ace2 özellikleri ve fiyatı

Oppo Ace2 modelinde 6.55 inçlik 2400x1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alıyor. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunurken delikli çentik tasarımı sayesinde ekran-kasa oranı yüzde 91.8 seviyesine çıkmış.

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Ekran 90Hz tazeleme hızına sahipken DCI-P3 renk gamının yüzde 100’ünü kapsıyor ve HDR10+ sertifikası ile 1100 nit gibi oldukça yüksek bir parlaklık değerine ulaşabiliyor. Böylece dış ortamda en iyi görüntü sağlanıyor.

Snapdragon 865 yonga seti tarafından güçlendirilen modelde 12GB’a kadar LPDDR5 RAM bellek ve 256GB’a kadar UFS 3.0 depolama belleği sunuluyor. Turbo Write ve Host Performance Boost teknolojileri sayesinde veri aktarım hızları oldukça verimli tutuluyor.

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Etkili bir soğutma sistemi ve enerji yönetimi sayesinde telefonun enerji tüketimi yüzde 12 civarında düşüyor. Ayrıca telefonun genel ısısı da 1-2 derece arasında azalıyor. Bu esnada performans da aynı kalıyor. Böylece AnTuTu üzerinde 625000 puan seviyeleri de aşılabiliyor. Telefon için oyunlarda en iyi sonuçları verecek optimizasyon modları da geliştirilmiş. Titreşim de dahil edilerek en iyi oyun tecrübesi sağlanıyor.

Telefon arka kısmında 48MP Sony IMX586 ana sensör, 8MP ultra geniş açı sensör, 2MP derinlik sensörü ve 2MP monokrom sensör yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. 4000MAh kapasiteli batarya 65W hızlı şarj ve 40W kablosuz şarj ile desteklenmiş. Ayrıca 10W ters şarj da mümkün. Oppo Ace2 için şu fiyatlar geçerli ancak bu serinin ülkemizde henüz olmadığını belirtelim:

Oppo Ace2 8GB LPDDR4X RAM+128GB depolama – 567$

Oppo Ace2 8GB LPDDR4X RAM+256GB depolama – 623$

Oppo Ace2 12GB LPDDR5 RAM+256GB depolama – 652$

https://www.gizmochina.com/2020/04/13/oppo-ace2-5g-launched-with-snapdragon-865-65w-wired-40w-fast-wireless-charging/

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