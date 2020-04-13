Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Ace2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Oyuncu odaklı Oppo Ace2 akıllı telefon modeli Snapdragon 865 yonga setini çok iyi soğutarak ve çeşitli modlarla destekleyerek 90fps sonuç alacak şekilde optimize ediyor.
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    665
    16
    2
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Oppo Ace2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Oppo’nun biraz daha oyuncu odaklı olarak tasarladığı Reno Ace büyük ilgi görünce firma Ace adıyla yeni bir seriye başlamaya karar vermişti. Oppo Ace2 bu anlamda yeni serinin ilk örneği olacak.

    Oppo Ace2 özellikleri ve fiyatı

    Oppo Ace2 modelinde 6.55 inçlik 2400x1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alıyor. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunurken delikli çentik tasarımı sayesinde ekran-kasa oranı yüzde 91.8 seviyesine çıkmış.

    Ayrıca Bkz. "2020 yılında 199 milyon 5G telefon satışı ön görülüyor"

    Ekran 90Hz tazeleme hızına sahipken DCI-P3 renk gamının yüzde 100’ünü kapsıyor ve HDR10+ sertifikası ile 1100 nit gibi oldukça yüksek bir parlaklık değerine ulaşabiliyor. Böylece dış ortamda en iyi görüntü sağlanıyor.

    Snapdragon 865 yonga seti tarafından güçlendirilen modelde 12GB’a kadar LPDDR5 RAM bellek ve 256GB’a kadar UFS 3.0 depolama belleği sunuluyor. Turbo Write ve Host Performance Boost teknolojileri sayesinde veri aktarım hızları oldukça verimli tutuluyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar 120Hz ekranlı Oppo A92s sızdırıldı

    Oppo Ace2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Etkili bir soğutma sistemi ve enerji yönetimi sayesinde telefonun enerji tüketimi yüzde 12 civarında düşüyor. Ayrıca telefonun genel ısısı da 1-2 derece arasında azalıyor. Bu esnada performans da aynı kalıyor. Böylece AnTuTu üzerinde 625000 puan seviyeleri de aşılabiliyor. Telefon için oyunlarda en iyi sonuçları verecek optimizasyon modları da geliştirilmiş. Titreşim de dahil edilerek en iyi oyun tecrübesi sağlanıyor.

    Telefon arka kısmında 48MP Sony IMX586 ana sensör, 8MP ultra geniş açı sensör, 2MP derinlik sensörü ve 2MP monokrom sensör yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. 4000MAh kapasiteli batarya 65W hızlı şarj ve 40W kablosuz şarj ile desteklenmiş. Ayrıca 10W ters şarj da mümkün. Oppo Ace2 için şu fiyatlar geçerli ancak bu serinin ülkemizde henüz olmadığını belirtelim:

    Oppo Ace2 8GB LPDDR4X RAM+128GB depolama – 567$

    Oppo Ace2 8GB LPDDR4X RAM+256GB depolama – 623$

    Oppo Ace2 12GB LPDDR5 RAM+256GB depolama – 652$

     



    https://www.gizmochina.com/2020/04/13/oppo-ace2-5g-launched-with-snapdragon-865-65w-wired-40w-fast-wireless-charging/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Xiaomi Mi 6 üzerinde Windows 10 ARM başarı ile çalıştırıldı
    19 dk.
    Koronavirüs salgını nedeniyle yarı iletken sektöründe yüzde 1 düşüş bekleniyor
    1 sa.
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    muratozgulz (Murat Özgül) 2 sa.
    Ana kamerada ois varsa tr fiyatı 6k olursa baya satar. Ama 7kdan aşağı girmez gelirse
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    TearsForFears 21 dk. muratozgulz
    He satar :) oppoya 6k mı verilir o fiyata iphone 11 alırım veya 4k ya s10 lite alırım
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 19 dk. Xiaomi Mi 6 üzerinde Windows 10 ARM başarı ile çalıştırıldı 49 dk. Meizu 17'nin Audi işbirliğiyle tasarlanan versiyonu sızdırıldı 1 sa. Resident Evil 3 remake satışları beklentilerin altında kaldı 1 sa. Koronavirüs salgını nedeniyle yarı iletken sektöründe yüzde 1 düşüş bekleniyor 2 sa. Crysis Twitter hesabı canlandı 2 sa. Huawei Online Mağaza'da geçerli 200 TL hediye indirim kodu 2 sa. Koronavirüs salgınında vaka sayısı 60 bini geçti 3 sa. Önümüzdeki hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Oppo Ace2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Sonraki Bütçe dostu Lenovo A7 tanıtıldı 4 sa. Merakla beklenen 'Dune' uyarlamasından ilk fotoğraf yayınlandı 4 sa. Türkiye'de koronavirüsün e-ticarete etkisi 4 sa. Samsung Galaxy S21, OIS destekli selfie kamerasıyla gelebilir 5 sa. İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomobiller (Mart 2020) 5 sa. ASUS 4 HDMI çıkışlı GT 710 tasarladı 6 sa. 2021 Toyota Harrier, yeni teknolojileri ve hibrit versiyonlarıyla sahnede 6 sa. Asus yeni TUF Gaming dizüstü bilgisayarlarını satışa sundu 7 sa. Elon Musk, Robotaxi projesi ile ilgili konuştu: “Yasal süreci bekliyoruz” 7 sa. Lenovo Legion Gaming Phone, 90 Watt hızında şarj olacak 8 sa. Windows 10 ile Samsung cihazlar arasında kablosuz dosya transferi artık mümkün 8 sa. Şimdi Intel düşünsün | AMD Ryzen 4000 efsanesi Asus ile başladı 8 sa. Koronavirüsün etkisi otomotivde üretim ve ihracat rakamlarına yansımaya başladı 9 sa. Eizo profesyoneller için 4K çözünürlükteki ColorEdge CS2740-X’i duyurdu 10 sa. One Netbook, 7’’ oyuncu bilgisayarının detaylarını paylaştı 10 sa. Samsung Gear S3 ve Gear Sport, S Voice yerine Bixby ile güncellenebilir 11 sa. Avrupa Birliği'nden yerli otomobile tasarım tescili 11 sa. Microsoft, yeni Edge tarayıcının Windows 7 desteğini devam ettirecek 12 sa. YouTube Android uygulaması, yorumları açıklamanın altına taşımayı test ediyor 20 sa. Nokia 8 Sirocco ve Nokia 5.1 Plus için Android 10 betası sızdırıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    RTÜK'ten Netflix'e ; " Uyardık, Gözlerimiz Üzerlerinde."
    DH Forum
    Bill Gates uyardı: Koronavirüs gibi bir salgın her 20 yılda bi...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim