Oppo, Android 14 güncellemesi alacak telefonları duyurdu
Bilmeyenler için Oppo, Android 13 güncellemesi konusunda en erken davranan şirketlerden birisi olmuştu. Bu noktada geçtiğimiz Ağustos ayında ColorOS 13 sürümünü duyuran Çinli dev, odağını Android 14'e çevirdi. Bugün ise Oppo Benelux, Android 14 güncellemesi alacak 11 yeni telefonu duyurdu. Paylaşılan listede Find X serisinden Reno ailesine ve hatta A serisine kadar birçok model bulunuyor. İşte güncelleme alacak tüm telefonlar:
- Oppo A98
- Oppo A78
- Oppo A77
- Oppo A57
- Oppo Reno8 Pro
- Oppo Reno8
- Oppo Reno8T
- Oppo Reno7
- Oppo Find X5
- Oppo Find X5 Pro
- Oppo Find X3 Pro
Bilmeyenler için Oppo'nun yeni arayüzü ColorOS 14, Android 14'ü temel alacak ve yeni işletim sisteminin optimizasyonlarıyla birlikte gelecek. Bu yenilikler arasında özelleştirilebilir kilit ekranları, yapay zeka tarafından oluşturulan duvar kağıtları, yeniden tasarlanmış dönüş animasyonları ve uygulamaya özel dil desteği gibi özellikler yer alıyor.
Ayrıca yeni sürümle gelen yeniliklerden bir diğeri de, eski Android uygulamalarına sınırlama getirilmesi olacak. Google, bu değişikliğin özellikle Android 5.1 (Lollipop) API'leri ve daha eski sürümler için oluşturulmuş uygulamaları hedeflediğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi