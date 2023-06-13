Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Oppo, Android 14 tabanlı ColorOS 14 sürümü için çalışmalara başladı. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, yeni sürüme kavuşacak bazı Oppo telefonlar nihayet açıklandı. Peki Android 14 tabanlı ColorOS 14 hangi modellere gelecek? İşte detaylar

Oppo, Android 14 güncellemesi alacak telefonları duyurdu

Bilmeyenler için Oppo, Android 13 güncellemesi konusunda en erken davranan şirketlerden birisi olmuştu. Bu noktada geçtiğimiz Ağustos ayında ColorOS 13 sürümünü duyuran Çinli dev, odağını Android 14'e çevirdi. Bugün ise Oppo Benelux, Android 14 güncellemesi alacak 11 yeni telefonu duyurdu. Paylaşılan listede Find X serisinden Reno ailesine ve hatta A serisine kadar birçok model bulunuyor. İşte güncelleme alacak tüm telefonlar:

Oppo A98

Oppo A78

Oppo A77

Oppo A57

Oppo Reno8 Pro

Oppo Reno8

Oppo Reno8T

Oppo Reno7

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X3 Pro

Bilmeyenler için Oppo'nun yeni arayüzü ColorOS 14, Android 14'ü temel alacak ve yeni işletim sisteminin optimizasyonlarıyla birlikte gelecek. Bu yenilikler arasında özelleştirilebilir kilit ekranları, yapay zeka tarafından oluşturulan duvar kağıtları, yeniden tasarlanmış dönüş animasyonları ve uygulamaya özel dil desteği gibi özellikler yer alıyor.

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Ayrıca yeni sürümle gelen yeniliklerden bir diğeri de, eski Android uygulamalarına sınırlama getirilmesi olacak. Google, bu değişikliğin özellikle Android 5.1 (Lollipop) API'leri ve daha eski sürümler için oluşturulmuş uygulamaları hedeflediğini söylüyor.

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