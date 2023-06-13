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    Oppo, Android 14 güncellemesi alacak telefonları duyurdu

    Akıllı telefon devi Oppo, Android 14 güncellemesi alacak yeni telefonları açıkladı. Paylaşılan listede çok sayıda bütçe ve orta sınıf akıllı telefon bulunuyor. İşte ColorOS 14'e kavuşacak modeller
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    Oppo, Android 14 güncellemesi alacak telefonları duyurdu Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Oppo, Android 14 tabanlı ColorOS 14 sürümü için çalışmalara başladı. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, yeni sürüme kavuşacak bazı Oppo telefonlar nihayet açıklandı. Peki Android 14 tabanlı ColorOS 14 hangi modellere gelecek? İşte detaylar

    Oppo, Android 14 güncellemesi alacak telefonları duyurdu

    Bilmeyenler için Oppo, Android 13 güncellemesi konusunda en erken davranan şirketlerden birisi olmuştu. Bu noktada geçtiğimiz Ağustos ayında ColorOS 13 sürümünü duyuran Çinli dev, odağını Android 14'e çevirdi. Bugün ise Oppo Benelux, Android 14 güncellemesi alacak 11 yeni telefonu duyurdu. Paylaşılan listede Find X serisinden Reno ailesine ve hatta A serisine kadar birçok model bulunuyor. İşte güncelleme alacak tüm telefonlar:

    • Oppo A98
    • Oppo A78
    • Oppo A77
    • Oppo A57
    • Oppo Reno8 Pro
    • Oppo Reno8
    • Oppo Reno8T
    • Oppo Reno7
    • Oppo Find X5
    • Oppo Find X5 Pro
    • Oppo Find X3 Pro

    Bilmeyenler için Oppo'nun yeni arayüzü ColorOS 14, Android 14'ü temel alacak ve yeni işletim sisteminin optimizasyonlarıyla birlikte gelecek. Bu yenilikler arasında özelleştirilebilir kilit ekranları, yapay zeka tarafından oluşturulan duvar kağıtları, yeniden tasarlanmış dönüş animasyonları ve uygulamaya özel dil desteği gibi özellikler yer alıyor.

    Ayrıca yeni sürümle gelen yeniliklerden bir diğeri de, eski Android uygulamalarına sınırlama getirilmesi olacak. Google, bu değişikliğin özellikle Android 5.1 (Lollipop) API'leri ve daha eski sürümler için oluşturulmuş uygulamaları hedeflediğini söylüyor.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 1 saat önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 4 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 5 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 6 gün önce

    Çok iyi

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