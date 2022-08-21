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Ağustos ayının başlarında piyasaya sürülen Oppo Band 2 global pazarda boy göstermeye hazırlanıyor. Akıllı bileklik IMDA sertifikasyon kuruluşunun web sayfasında görüldü. Bu da cihazın çok yakında Çin dışında satışa sunulacağını gösteriyor.

1.57 inç AMOLED ekrana sahip olan cihaz, 200 saat yüzü ve 100'ün üzerinde spor modu sunuyor. Ayrıca 24 saat kalp atış hızı izleme ve uyku takibi gibi fonksiyonlarının yanı sıra kandaki oksijen doygunluğunu (SpO2) ölçebildiğini belirtelim.

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14 güne kadar pil ömrü

Gücünü Apollo 3.5 işlemcisinden alan Oppo Band 2, 8 MB RAM ve 128 MB Nand depolama birimi içeriyor. Tek şarjla 14 güne kadar dayanabilen cihazda 200 mAh kapasiteli bir batarya mevcut. Hızlı şarj özelliği ve 5 ATM'ye kadar suya dayanıklılık derecesi var.

Akıllı bilekliğin standart versiyonu Çin'de 35 dolar gibi bir fiyatla satışa çıktı. NFC'li modeli ise 40 dolara satılıyor. Şirket Ağustos etkinliğinde Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 işlemciyle donatılmış Oppo Watch 3 ve Watch 3 Pro akıllı saatlerini de duyurmuştu.

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Oppo Band 2 yakında global pazara geliyor