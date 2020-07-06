Oppo'dan 6 ay ekran kırılma garantisi

Çinli telefon üreticisi Oppo, amiral gemisi telefon modelini satın alan herkese 6 ay boyunca ekran kırılma garantisi veriyor. Oppo Reno2 Z modelini satın alanlar, 6 ay içerisinde 1 kez ekranını ücretsiz olarak değiştirebilecek.

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Teknoloji sürekli gelişiyor ancak hala telefonlarımızın ekranı kolay bir şekilde kırılıyor. Ülkemizde telefon fiyatlarının sürekli artış göstermesiyle beraber ekran tamir ücretleri de yükseliyor. Bazı modellerin ekran değişimi için neredeyse bir telefon parası kadar tamir ücreti isteniyor.. Hal böyle olunca çoğu kişi ya kırık ekran kullanıyor ya da bütçesini zorlayarak ekranını tamir ettiriyor.

4 Ağustos'a kadar geçerli

Oppo, yeni kampanyasıyla ekranı kırılan müşterilere güvence veriyor. Firmanın açıklamasına göre Oppo Reno2 Z satın alacak kullanıcılar 6 ay içerisinde 1 defaya mahsus olmak üzere ekranını ücretsiz olarak değiştirebilecek. Kampanyanın 4 Ağustos 2020’ye kadar devam edeceği ve ürünlerin faturasında IMEI’sinin bulunması gerektiği belirtiliyor. Sigorta hediyeli satışların stoklarla sınırlı olduğu notu düşülmüş. Oppo Reno2 Z, e-ticaret sitelerinde yaklaşık 3500 TL’ye satılıyor.

https://www.oppo.com/tr/events/reno2z-ekran-koruma-garantisi/

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