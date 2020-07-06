Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo'dan 6 ay ekran kırılma garantisi

    Oppo, ülkemizde başlattığı kampanya kapsamında Oppo Reno2 Z modelini satın alan müşterilerine 6 ay boyunca ekran kırılma sigortası garantisi veriyor.
    3 gün
    2b
    2
    6
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Oppo'dan 6 ay ekran kırılma garantisi

    Çinli telefon üreticisi Oppo, amiral gemisi telefon modelini satın alan herkese 6 ay boyunca ekran kırılma garantisi veriyor. Oppo Reno2 Z modelini satın alanlar, 6 ay içerisinde 1 kez ekranını ücretsiz olarak değiştirebilecek.

    Ayrıca Bkz. "Huawei’nin ARM işlemcili masa üstü bilgisayarından ilk görsel geldi"

    Teknoloji sürekli gelişiyor ancak hala telefonlarımızın ekranı kolay bir şekilde kırılıyor. Ülkemizde telefon fiyatlarının sürekli artış göstermesiyle beraber ekran tamir ücretleri de yükseliyor. Bazı modellerin ekran değişimi için neredeyse bir telefon parası kadar tamir ücreti isteniyor.. Hal böyle olunca çoğu kişi ya kırık ekran kullanıyor ya da bütçesini zorlayarak ekranını tamir ettiriyor.

    4 Ağustos'a kadar geçerli

    Oppo, yeni kampanyasıyla ekranı kırılan müşterilere güvence veriyor. Firmanın açıklamasına göre Oppo Reno2 Z satın alacak kullanıcılar 6 ay içerisinde 1 defaya mahsus olmak üzere ekranını ücretsiz olarak değiştirebilecek. Kampanyanın 4 Ağustos 2020’ye kadar devam edeceği ve ürünlerin faturasında IMEI’sinin bulunması gerektiği belirtiliyor. Sigorta hediyeli satışların stoklarla sınırlı olduğu notu düşülmüş. Oppo Reno2 Z, e-ticaret sitelerinde yaklaşık 3500 TL’ye satılıyor.



    https://www.oppo.com/tr/events/reno2z-ekran-koruma-garantisi/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    zero fear 1 gün
    Amiral gemisi ama MediaTek işlemci.. Hayır selefinde Snapdragon 710 varken adamlar üst modelinde level düşmüş resmen.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ShadowOfSpirit (Meriç Ünal) 3 gün
    Amoled ekranli op7 mi yurtdisindan garantisiz almış ekran korumasiz kullanan adamim...bundan 4 onceki meizu m2 note harici ekran kirmadim..oda kilfiindan cikartmis dusurmustum mal gibi.ekranlara birsey olmuyor iyi kilifla kullanirsaniz buyutmeyin bu kadar...ekrani kirilan 2400 tl lik redmi note8 de garantisiz 1600 e imei çakılan da garantisiz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fhrstw 3 gün
    Ekran kırılmazsa gelin iade edin
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    jervis (M. Kucuk) 3 gün (düzenlendi)
    Sigorta için ekstra para istiyor mu ?

    İstiyorsa çok önemli bir şey değil herkes kasko adı altında yapıyor.

    Edit: ücretsizmiş
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    akınusta 3 gün yeni yorumcu
    oppo gün gün aşıyor kendisini. Huawei'de bir ara vardı böyle bir şey hala var mı bilmiyorum ama
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    blank42 (Mehmet Gün) 3 gün
    Amazon çözdü mü bu olayı ?
    "ürünlerin faturasında IMEI’sinin bulunması gerektiği"
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün H.266 video sıkıştırma standardı duyuruldu 2 gün Twitter, Türkiye'yi eleştiren Orta Doğu uzmanlarının devlet destekli kişiler olduğunu ifşa etti 2 gün 2020'nin ilk yarısında Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri 2 gün Beton delici uçak bombası SARB-83, seri üretime hazır 2 gün TSMC daha fazla Sony sensör üretecek 2 gün WB Games, Microsoft’a satılabilir 2 gün Core i7-1165G7 iddialı tek çekirdek performansı sergileyebilir 2 gün Ubisoft, Watch Dogs 2 PC sürümünü ücretsiz olarak dağıtacak 2 gün AMD EPYC Milan işlemcileri ortaya çıktı 2 gün Dünya'ya yaklaşan NEOWISE kuyruklu yıldızı, uzaydan böyle görüntülendi 2 gün HyperX Alloy Elite 2 mekanik oyuncu klavyesi tanıtıldı 2 gün Xbox Series X oyunları 23 Temmuz'da ortaya çıkıyor 2 gün Facebook bilgilerinizi çalan 25 Android uygulaması tespit edildi 2 gün Sosyal medya kanunu için ABD, Almanya ve Fransa örnekleri inceleniyor 2 gün Naughty Dog, The Last of Us 2 yapımcılarına yöneltilen ölüm tehditlerini kınadı 2 gün AMD Ryzen'a orta sınıfa büyük destek "MSI MAG B550 Tomahawk inceleme" 2 gün Türkiye'nin Atmaca füzesi, 200 km'den uzak mesafedeki hedefi başarıyla vurdu 2 gün DH üyeleri sınırsız mobil internet istiyor 3 gün Elon Musk, Asya için yeni bir Tesla fabrikasının sinyallerini verdi 3 gün 2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nden yeni teaser geldi 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Oppo'dan 6 ay ekran kırılma garantisi Sonraki MSI profesyonellere yönelik orta seviye bir monitör duyurdu 3 gün Huawei’nin ARM işlemcili masa üstü bilgisayarından ilk görsel geldi 3 gün Mitsubishi L200, bu yılın ilk yarısında da segmentinin lideri oldu 3 gün Türk bilim insanları Covid-19'u üç boyutlu görüntülemeyi başardı 3 gün Güncellenen Acer Predator Helios 300 oyuncu dizüstü satışa çıkıyor 3 gün Raspberry Pi 4 için Cooler Master pasif soğutmalı bir kasa hazırladı 3 gün Assassin’s Creed Valhalla’dan 30 dakikalık oynanış videosu sızdırıldı (yeni video eklendi) 3 gün Game Garaj hakkında merak edilenleri sorduk 3 gün DSÖ: Kovid-19 vaka sayısı, dünya genelinde günlük 212 bin artışla yine bir rekor kırdı 3 gün Sony, robot işçilere yer verdiği fabrikasında bir PS4 konsolu 30 saniyede üretiyor 3 gün iOS 14 ifşa etti: Bu uygulamalar panodaki verilere erişerek casusluk yapıyor 3 gün Apple Arcade'de Bu Ay - Temmuz 2020 3 gün Mustang şanzımanlı Ford Transit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 3 gün Intel uygun fiyatlı Core i9-10900K hazırlığında 3 gün Samsung koronavirüse karşı antimikrobiyal kılıf çıkarıyor 3 gün OnePlus Nord'un hangi pazarlarda piyasaya sürüleceği belli oldu 3 gün Intel Xe GPU’su, GeForce MX350 ile eşleşiyor 3 gün Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra'nın fiyatı ortaya çıktı 3 gün Huawei'den yeni akıllı saat ve bileklik geliyor 4 gün TSMC, Apple'a 80 milyon 5nm A14 yonga seti üretecek Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi