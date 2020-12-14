Oppo’dan ilginç bir katlanabilir akıllı telefon konsepti

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Katlanabilir telefonlar geçen yıldan itibaren hayatımıza girmeye başladı ve önümüzdeki dönemde pek çok farklı konsepti görmüş olacağız. Üreticiler verimlilik tarafında da yenilikler sunacak konseptler üzerinde çalışıyor.

Oppo’dan bir ilk

Oppo’nun Japon Nendo ile birlikte tasarladığı yeni katlanabilir akıllı telefon konsepti üçlü menteşe sistemi ile diğerlerinden ayrılıyor. 7 inçlik uzunlamasına bir ekrana sahip olan akıllı telefon 3 farklı ekran boyutu sunuyor.

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Normalde ikiye katlanarak kapanan telefonun üst kapağını bir miktar yukarı katladığınızda 40mm uzunluğunda bir bilgi ekranı ortaya çıkıyor. Daha fazla işlev için biraz daha yukarı katladığınızda bu kez 80mm boyutunda bir ekranınız oluyor.

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Bu yöntem esnasında kamera paketi her zaman size doğru bakıyor. Son olarak ekranın tamamını açabiliyorsunuz. Bu kez bir arka kamera paketiniz oluyor. Bununla birlikte oldukça uzun bir telefon haline geliyor.

Oppo bu konsepti gelecek yıl hayata geçirebilme düşüncesinde. Genişleyebilir akıllı telefon konseptini ise 2022 yılında hayata geçirecek. Firmanın bunun haricinde normal katlanan ve Z katlanan tarzda da çalışmaları mevcut.

https://wccftech.com/oppo-tri-fold-smartphone-concept/

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