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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo’dan ilginç bir katlanabilir akıllı telefon konsepti

    Oppo’nun yeni tasarladığı katlanabilir telefon konsepti; 3 farklı menteşesi sayesinde 3 farklı ekran boyutuna geçiş yapabiliyor. Açıldığında ise oldukça uzun hale geliyor.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Oppo’dan ilginç bir katlanabilir akıllı telefon konsepti
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    Katlanabilir telefonlar geçen yıldan itibaren hayatımıza girmeye başladı ve önümüzdeki dönemde pek çok farklı konsepti görmüş olacağız. Üreticiler verimlilik tarafında da yenilikler sunacak konseptler üzerinde çalışıyor.

    Oppo’dan bir ilk

    Oppo’nun Japon Nendo ile birlikte tasarladığı yeni katlanabilir akıllı telefon konsepti üçlü menteşe sistemi ile diğerlerinden ayrılıyor. 7 inçlik uzunlamasına bir ekrana sahip olan akıllı telefon 3 farklı ekran boyutu sunuyor.

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    Normalde ikiye katlanarak kapanan telefonun üst kapağını bir miktar yukarı katladığınızda 40mm uzunluğunda bir bilgi ekranı ortaya çıkıyor. Daha fazla işlev için biraz daha yukarı katladığınızda bu kez 80mm boyutunda bir ekranınız oluyor.

    Oppo’dan ilginç bir katlanabilir akıllı telefon konsepti
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    Bu yöntem esnasında kamera paketi her zaman size doğru bakıyor. Son olarak ekranın tamamını açabiliyorsunuz. Bu kez bir arka kamera paketiniz oluyor. Bununla birlikte oldukça uzun bir telefon haline geliyor.

    Oppo bu konsepti gelecek yıl hayata geçirebilme düşüncesinde. Genişleyebilir akıllı telefon konseptini ise 2022 yılında hayata geçirecek. Firmanın bunun haricinde normal katlanan ve Z katlanan tarzda da çalışmaları mevcut.



    https://wccftech.com/oppo-tri-fold-smartphone-concept/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    por favor (ssena arıkuşu) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yakında dürüm yapacaklar.
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    Petegrus (Petty Petegrus) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    gerek yok
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    mlhkhy (melih kahya) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çinlilerin katlanır telefondaki inovasyon adına çok iyi fikirleri var ama icraat gelince sadece huwaie dışında piyasayada ürünleri yok. Xiaomi'nin cıo'sunun elindeki o muazzam telefon nerede ise 2 yıl geçti hala esamesi okunmuyor. Huwaie ayrı tutuyorum engellenmeseydi şuan tekel marka olabilirdi. İddialar gerçekse de hak ediyorlar demekten alamıyor insan. Samsunga laf atmak yerine de saygı duymak gerekiyor. Adamlar, kozmetik olarak tam istenilen seviyede olmasada 3 farklı katlanır telefonları var piyasada. Oppo inovasyon adına daha hızlı davrandığı kesin. Eksikleri ve handikaplarla dolu bir ürün gözüksede böyle ürünlere ihtiyaç var. Resimden daha fazlasını görmek gerekir. Umarım güzel ürünler çıkarıp piyasaya da yerini alır.
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    the most important thing 1 hf. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Oppo has no problem with telefonu katlamak
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    Matt_Murdock (Murat Alper) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zamsungun katlanabilirinden daha iyi olduğu kesin
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