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    Anlık Bildirim

    Oppo'dan LTE bağlantısına sahip tablet geliyor: Pad Neo

    Çinli Oppo markası tablet yelpazesini yeni bir modelle genişletmeye hazırlanıyor. Oppo Pad Neo adı altında sunulması planlanan cihaz şirketin hücresel bağlantı desteğine sahip ilk tableti olacak.
    Oppo'dan LTE bağlantısına sahip tablet geliyor: Pad Neo Tam Boyutta Gör
    Oppo Pad Neo, Tayland'daki NBTC kurumu tarafından onaylandı. Böylelikle markanın yeni bir tablet çıkarmaya hazırlandığını öğrenmiş olduk. Düzenleyici kurumun yayınladığı belge OPD2303 model numarası ve LTE bağlantı desteği gibi diğer bazı bilgileri doğruluyor.

    Cihaz, Oppo'nun LTE destekli ilk tableti olarak piyasaya sürülecek. Daha önceki modeller sadece Wi-Fi ile sunulmuştu. Oppo Pad Neo şirketin yeni bir tablet serisi başlatabileceğine dair ipucu veriyor ancak henüz çok fazla detay olmadığı için fiyat ve teknik özellikler açısından Pad Air'ın üstünde mi yoksa altında mı konumlandırılacağını bilemiyoruz.

    Oppo'dan LTE bağlantısına sahip tablet geliyor: Pad Neo

    Tasarımı gizemini koruyor

    Tabletin tasarımı da belirsizliğini koruyor. Bu noktada Oppo Pad Air'ın fiyat aralığına göre iyi sayılabilecek özelliklerle piyasaya sürüldüğünü hatırlatalım. Geçen yıl Mayıs ayında çıkış yapan cihaz Snapdragon 680 işlemci, 4/6 GB RAM ve 18W şarj özellikli 7.100 mAh batarya içeriyor.

    Neo varyantı için şimdilik elimizde sadece hücresel bağlantı desteği sunacağı bilgisi var. Detaylar netleştikçe, tabletin özellikleri hakkında daha fazla bilgi edineceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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