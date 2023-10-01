Tam Boyutta Gör Oppo Pad Neo, Tayland'daki NBTC kurumu tarafından onaylandı. Böylelikle markanın yeni bir tablet çıkarmaya hazırlandığını öğrenmiş olduk. Düzenleyici kurumun yayınladığı belge OPD2303 model numarası ve LTE bağlantı desteği gibi diğer bazı bilgileri doğruluyor.

NASA, Mars'taki devasa bir toz hortumunun videosunu yayınladı 2 sa. önce eklendi

Cihaz, Oppo'nun LTE destekli ilk tableti olarak piyasaya sürülecek. Daha önceki modeller sadece Wi-Fi ile sunulmuştu. Oppo Pad Neo şirketin yeni bir tablet serisi başlatabileceğine dair ipucu veriyor ancak henüz çok fazla detay olmadığı için fiyat ve teknik özellikler açısından Pad Air'ın üstünde mi yoksa altında mı konumlandırılacağını bilemiyoruz.

Tasarımı gizemini koruyor

Tabletin tasarımı da belirsizliğini koruyor. Bu noktada Oppo Pad Air'ın fiyat aralığına göre iyi sayılabilecek özelliklerle piyasaya sürüldüğünü hatırlatalım. Geçen yıl Mayıs ayında çıkış yapan cihaz Snapdragon 680 işlemci, 4/6 GB RAM ve 18W şarj özellikli 7.100 mAh batarya içeriyor.

Neo varyantı için şimdilik elimizde sadece hücresel bağlantı desteği sunacağı bilgisi var. Detaylar netleştikçe, tabletin özellikleri hakkında daha fazla bilgi edineceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Oppo'dan LTE bağlantısına sahip tablet geliyor: Pad Neo