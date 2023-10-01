Oppo'dan LTE bağlantısına sahip tablet geliyor: Pad Neo

Cihaz, Oppo'nun LTE destekli ilk tableti olarak piyasaya sürülecek. Daha önceki modeller sadece Wi-Fi ile sunulmuştu. Oppo Pad Neo şirketin yeni bir tablet serisi başlatabileceğine dair ipucu veriyor ancak henüz çok fazla detay olmadığı için fiyat ve teknik özellikler açısından Pad Air'ın üstünde mi yoksa altında mı konumlandırılacağını bilemiyoruz.
Tasarımı gizemini koruyor
Tabletin tasarımı da belirsizliğini koruyor. Bu noktada Oppo Pad Air'ın fiyat aralığına göre iyi sayılabilecek özelliklerle piyasaya sürüldüğünü hatırlatalım. Geçen yıl Mayıs ayında çıkış yapan cihaz Snapdragon 680 işlemci, 4/6 GB RAM ve 18W şarj özellikli 7.100 mAh batarya içeriyor.
Neo varyantı için şimdilik elimizde sadece hücresel bağlantı desteği sunacağı bilgisi var. Detaylar netleştikçe, tabletin özellikleri hakkında daha fazla bilgi edineceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.