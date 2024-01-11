Oppo Pad Neo tablet tanıtıldı: 90 Hz ekran, Dolby Atmos ses, 33W hızlı şarj

Tam Boyutta Gör Oppo markası Malezya'da yeni bir orta sınıf tablet tanıttı. Oppo Pad Neo olarak adlandırılan model 2.4K (2.408 x 1.720 piksel) çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı ve 400 nit parlaklık sunan 11.4 inç LCD ekrana sahip. Ekran-gövde oranının ise %86.4 olduğunu belirtelim.

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Cihazın kalbinde MediaTek Helio G99 yonga seti var. Bu işlemciye 6/8 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 2.2 depolama alanı eşlik ediyor. Çinli şirketin yeni tabletinde 8.000 mAh'lik bir batarya kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca 33W SuperVOOC hızlı şarj desteği dikkat çekiyor.

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Dörtlü hoparlör sistemi

Oppo Pad Neo'nun ön tarafında 8 megapiksel selfie kamerasına yer verilmiş. Arka panelinde ise otomatik odaklama destekli 8 megapiksel kamera görev yapıyor. Bunun dışında Dolby Atmos destekli dört hoparlör, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS ve UBS-C portu mevcut.

Tam Boyutta Gör Tabletin gövdesi 255.1 × 188 × 6.89 mm boyutlarında. Ağırlığı ise 538 gram. Oppo Pad Neo ayrıca klavye, kalem ve fare gibi üçüncü parti aksesuarları da destekliyor. Parmak izi tarayıcısı güç tuşuna entegre şekilde gelen cihazın yalnızca gri rengi var. Fiyatları aşağıda görebilirsiniz.

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Oppo Pad Neo Özellikleri:

Ekran: 11.4 inç, LCD, 2.408 x 1.720 piksel, 90 Hz

11.4 inç, LCD, 2.408 x 1.720 piksel, 90 Hz İşlemci: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 RAM: 6/8 GB RAM

6/8 GB RAM Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Pil: 8.000 mAh (SuperVOOC 33W hızlı şarj)

8.000 mAh (SuperVOOC 33W hızlı şarj) İşletim sistemi: Android 13 (ColorOS 13.2)

Android 13 (ColorOS 13.2) Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, USB Type-C

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, USB Type-C Boyutlar: 255.1 × 188 × 6.89 mm

255.1 × 188 × 6.89 mm Ağırlık: 538 gram

Oppo Pad Neo Fiyatları:

Oppo Pad Neo (6 + 128 GB) Wi-Fi - 258 dolar

Oppo Pad Neo (8 + 128 GB) LTE - 300 dolar

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Oppo Pad Neo tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı