Oppo Pad Neo tablet tanıtıldı: 90 Hz ekran, Dolby Atmos ses, 33W hızlı şarj

Cihazın kalbinde MediaTek Helio G99 yonga seti var. Bu işlemciye 6/8 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 2.2 depolama alanı eşlik ediyor. Çinli şirketin yeni tabletinde 8.000 mAh'lik bir batarya kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca 33W SuperVOOC hızlı şarj desteği dikkat çekiyor.
Dörtlü hoparlör sistemi
Oppo Pad Neo'nun ön tarafında 8 megapiksel selfie kamerasına yer verilmiş. Arka panelinde ise otomatik odaklama destekli 8 megapiksel kamera görev yapıyor. Bunun dışında Dolby Atmos destekli dört hoparlör, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS ve UBS-C portu mevcut.
Oppo Pad Neo Özellikleri:
- Ekran: 11.4 inç, LCD, 2.408 x 1.720 piksel, 90 Hz
- İşlemci: MediaTek Helio G99
- RAM: 6/8 GB RAM
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 8 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Pil: 8.000 mAh (SuperVOOC 33W hızlı şarj)
- İşletim sistemi: Android 13 (ColorOS 13.2)
- Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, USB Type-C
- Boyutlar: 255.1 × 188 × 6.89 mm
- Ağırlık: 538 gram
Oppo Pad Neo Fiyatları:
- Oppo Pad Neo (6 + 128 GB) Wi-Fi - 258 dolar
- Oppo Pad Neo (8 + 128 GB) LTE - 300 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.