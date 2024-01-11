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    Oppo Pad Neo tablet tanıtıldı: 90 Hz ekran, Dolby Atmos ses, 33W hızlı şarj

    Çinli teknoloji devi Oppo ürün yelpazesini yeni bir tabletle genişletti. Pad Neo adı altında sunulan model 2.4K ekran, Dolby Atmos destekli dört hoparlör ve 8.000 mAh pil ile geliyor.
    Oppo Pad Neo tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Oppo markası Malezya'da yeni bir orta sınıf tablet tanıttı. Oppo Pad Neo olarak adlandırılan model 2.4K (2.408 x 1.720 piksel) çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı ve 400 nit parlaklık sunan 11.4 inç LCD ekrana sahip. Ekran-gövde oranının ise %86.4 olduğunu belirtelim.

    Cihazın kalbinde MediaTek Helio G99 yonga seti var. Bu işlemciye 6/8 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 2.2 depolama alanı eşlik ediyor. Çinli şirketin yeni tabletinde 8.000 mAh'lik bir batarya kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca 33W SuperVOOC hızlı şarj desteği dikkat çekiyor.

    Oppo Pad Neo tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Dörtlü hoparlör sistemi

    Oppo Pad Neo'nun ön tarafında 8 megapiksel selfie kamerasına yer verilmiş. Arka panelinde ise otomatik odaklama destekli 8 megapiksel kamera görev yapıyor. Bunun dışında Dolby Atmos destekli dört hoparlör, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS ve UBS-C portu mevcut.

    Oppo Pad Neo tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Tabletin gövdesi 255.1 × 188 × 6.89 mm boyutlarında. Ağırlığı ise 538 gram. Oppo Pad Neo ayrıca klavye, kalem ve fare gibi üçüncü parti aksesuarları da destekliyor. Parmak izi tarayıcısı güç tuşuna entegre şekilde gelen cihazın yalnızca gri rengi var. Fiyatları aşağıda görebilirsiniz.

    Oppo Pad Neo tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Oppo Pad Neo Özellikleri:

    • Ekran: 11.4 inç, LCD, 2.408 x 1.720 piksel, 90 Hz
    • İşlemci: MediaTek Helio G99
    • RAM: 6/8 GB RAM
    • Depolama: 128 GB
    • Arka Kamera: 8 MP
    • Ön Kamera: 8 MP
    • Pil: 8.000 mAh (SuperVOOC 33W hızlı şarj)
    • İşletim sistemi: Android 13 (ColorOS 13.2)
    • Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, USB Type-C
    • Boyutlar: 255.1 × 188 × 6.89 mm
    • Ağırlık: 538 gram

    Oppo Pad Neo Fiyatları:

    • Oppo Pad Neo (6 + 128 GB) Wi-Fi - 258 dolar
    • Oppo Pad Neo (8 + 128 GB) LTE - 300 dolar
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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