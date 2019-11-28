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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo en ince 5G'li telefonu çıkarmaya hazırlanıyor: İşte ilk görüntüsü

    Oppo, piyasaya sürüldüğüne muhtemelen en ince 5G özellikli telefon olacak Reno 3 Pro 5G'nin resmi basın görselini paylaştı. Akıllı telefon şık tasarımı ile dikkat çekiyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo en ince 5G'li telefonu çıkarmaya hazırlanıyor: İşte ilk görüntüsü
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    Oppo başkan yardımcısı Brian Shen, Twitter hesabında şimdiye kadarki en ince 5G'li akıllı telefonun görselini yayınladı. Deneyimli yönetici görüntüdeki cihazın Oppo Reno 3 Pro 5G olduğunu açıkladı.

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    Oldukça şık bir tasarım sunacağını gördüğümüz cihaz cam gövdeye sahip olacak. Ayrıca kalınlığının sadece 7.7 mm olduğunu belirtelim. Tabi bu noktada kamera çıkıntısının hesaba katılmadığını da belirtmek gerek.

    Bükülme testine dayanabilecek mi?

    Oppo Reno 3 Pro 5G piyasaya sürüldüğünde muhtemelen fiyat segmentindeki en ince 5G özellikli akıllı telefon olacak. Shen ayrıca cihazın çift modlu 5G desteğiyle geleceğini söyledi. Yani bağımsız (SA) ve bağımsız olmayan (NSA) modlarını destekleyecek.

    Oppo Reno 3 serisinin bu yıl Aralık ayında tanıtılması bekleniyor. Böylesine ince bir telefonun bükülme testlerinde nasıl bir performans göstereceği ise daha şimdiden merak konusu oldu.



    https://twitter.com/BrianShenYiRen/status/1199870524370776064 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    CDDH 3 sa.
    hadi bakalım şimdi de ince telefon çıkarma yarışı başlasın kiminkisi daha kalın diye karşılaştırırız artık
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    unununium 2 sa.
    belki ben kalın seviyorum olamaz mı?
    1 Yanıt Yanıtla
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    esmerbuyucu 1 sa. unununium
    Kalın daha makbul
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