Oppo F21 Pro'nun kamerası ve Oppo Enco Air2 Pro'nun lansman tarihi açıklandı

Oppo'nun iki yeni modeli hakkında bugün yeni detaylar ortaya çıktı. Oppo'nun yeni akıllı telefon modeli Oppo F21 Pro bugün kamera detayları ile karşımıza çıktı. Şirketin yeni kulaklığı Enco Air2 Pro ise lansman tarihi ile karşımızda. İşte Oppo'nun yeni ürünleri hakkında yeni bilgiler.

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Oppo F21 Pro'nun kamerası onaylandı

Oppo'nun 12 Nisan'da karşımıza çıkacak olan yeni akıllı telefon modeli Oppo F21 Pro son günlerde epey fazla konuşuluyor. Şirketin yeni modeli birkaç gün önce tüm özellikleri ile sızdırılmıştı. Ancak kamerası bugün onaylandı. Bugün yapılan açıklamaya göre Oppo F21 Pro 32MP'lik Sony IMX709 ön kameraya sahip olacak.

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%60 daha fazla ışık hassasiyetine sahip olan bu sensör düşük ışık senaryoları için ideal bir kamera olacak. Hatta bu selfie kamerası cihazın segmentinde tek olacak diyebiliriz. Ek olarak 15X ve 30X büyütme desteğine sahip 2MP'lik bir makro kameraya da sahip olacak olan Oppo F21 Pro ayrıca hem ana hem de selfie kamerasında AI Portre Geliştirme özelliği sunacak.

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Oppo Enco Air2 Pro TWS

Günün ikinci Oppo haberi ise şirketin kablosuz kulaklık modelinden geliyor. Oppo'nun yeni kablosuz kulaklığı Oppo Enco Air2 Pro TWS yakında geliyor. Bugün gelen bilgilere göre Enco Air2 Pro 12 Nisan'da piyasaya sürülecek. 12,4mm sürücülere sahip olacak olan Enco Air2 Pro, oldukça güçlü baslar sunacak.Ayrıca cihaz aktif gürültü engelleme özelliğine de sahip olacak.

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Oppo F21 Pro ve Oppo Enco Air2 Pro'nun lansman tarihi açıklandı