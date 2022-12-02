Galaxy Z Flip rakibi Oppo Find N2 Flip ortaya çıktı

Oppo Find N2 Flip neler sunacak?
Oppo Find N2 katlanabilir telefon ile birlikte sunulması beklenen Oppo Find N2 Flip şimdiden inceleme videolarına konu olmuş durumda. Prototip aşamasında olduğu muhafazasından anlaşılan Oppo Find N2 Flip rakiplerine göre önemli bir farklılık sunuyor.
Telefonun dış ekranı dikine yerleştirilmiş ve 3.26 inçlik bir boyuta sahip. Kullanıcılar bu ekranda daha geniş bir kontrol imkânına sahip olacak. İç ekran ise 6.8 inçlik bir boyutta geliyor.
Ana kameralar 50MP Sony IMX766 ve 8MP Sony IMX355 ultra geniş sensörlerden oluşurken Dimensity 9000+ yonga seti ve 44W hızlı şarj destekli 4300mAh kapasiteli batarya iddialar arasında. Oppo Find N2 Flip modelinin global pazarda da satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam