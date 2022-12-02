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    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Flip rakibi Oppo Find N2 Flip ortaya çıktı

    Oppo’nun dikine doğru katlanabilen yeni akıllı telefonu Oppo Find N2 Flip videolarda boy göstermeye başladı. Rakiplerine göre daha büyük dış ekranı dikkat çekiyor. 
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    Oppo Find N2 Flip Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir akıllı telefon pazarında yatay değil dikine katlanan konseptin uygun maliyetler nedeniyle daha çok tercih edilmesi, üreticilerin kataloglarında en az bir modele yer vermelerini sağladı. Oppo Find N2 Flip de rekabete katılacak.

    Oppo Find N2 Flip neler sunacak?

    Oppo Find N2 katlanabilir telefon ile birlikte sunulması beklenen Oppo Find N2 Flip şimdiden inceleme videolarına konu olmuş durumda. Prototip aşamasında olduğu muhafazasından anlaşılan Oppo Find N2 Flip rakiplerine göre önemli bir farklılık sunuyor.

    Telefonun dış ekranı dikine yerleştirilmiş ve 3.26 inçlik bir boyuta sahip. Kullanıcılar bu ekranda daha geniş bir kontrol imkânına sahip olacak. İç ekran ise 6.8 inçlik bir boyutta geliyor.

    Ana kameralar 50MP Sony IMX766 ve 8MP Sony IMX355 ultra geniş sensörlerden oluşurken Dimensity 9000+ yonga seti ve 44W hızlı şarj destekli 4300mAh kapasiteli batarya iddialar arasında. Oppo Find N2 Flip modelinin global pazarda da satışa sunulması bekleniyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 1 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 1 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 2 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 3 gün önce

    maaşallah

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    gun 3 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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