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    Oppo Find N2 Flip sızdırıldı: Oldukça büyük dış ekranla geliyor

    Oppo'nun dikey şekilde katlanabilen yeni telefonunun görüntüleri internete düştü. Bu ay tanıtılması beklenen Oppo Find N2 Flip oldukça büyük bir dış ekranla karşımıza çıkacak.
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    Oppo Find N2 Flip sızdırıldı: Oldukça büyük dış ekranla geliyor Tam Boyutta Gör
    Oppo markası yeni bir katlanabilir telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre Find N2 Flip isimli model bu ay düzenlenecek Inno Day 2022 etkinliğinde tanıtılacak. Lansmana sayılı günler kala cihazın görüntüleri internete sızdırıldı.

    Yayınlanan görüntü Oppo Find N2 Flip'in arkasında, kamera sensörlerinin yanına yerleştirilmiş oldukça büyük bir dış ekran olduğunu gösteriyor. Söylentilere bakılırsa 3.26 inç boyutunda olacak. İç kısımda ise 6.8 inç boyutunda katlanabilir OLED ekran yer alacak.

    Oppo Find N2 Flip özellikleri

    Oppo'nun dikey şekilde katlanabilen yeni telefonunun MediaTek Dimensity 9000+ platformundan güç alacağı bildiriliyor. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 44 watt hızlı şarj destekli 4.300 mAh'lik bataryasından alacak.

    Oppo Find N2 Flip sızdırıldı: Oldukça büyük dış ekranla geliyor Tam Boyutta Gör
    Kamera özellikleri hakkında da bazı detaylar var. Katlanabilir telefonun arka panelinde 50 megapiksel Sony IMX766 ana sensör ve 8 megapiksel Sony IMX355 ultra geniş açılı lens görev yapacak. Oppo Find N2 Flip'in Çin'e özel olmayacağı, uluslararası pazarda da piyasaya sürüleceği gelen haberler arasında.
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