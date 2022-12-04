Oppo Find N2 Flip sızdırıldı: Oldukça büyük dış ekranla geliyor

Yayınlanan görüntü Oppo Find N2 Flip'in arkasında, kamera sensörlerinin yanına yerleştirilmiş oldukça büyük bir dış ekran olduğunu gösteriyor. Söylentilere bakılırsa 3.26 inç boyutunda olacak. İç kısımda ise 6.8 inç boyutunda katlanabilir OLED ekran yer alacak.
Oppo Find N2 Flip özellikleri
Oppo'nun dikey şekilde katlanabilen yeni telefonunun MediaTek Dimensity 9000+ platformundan güç alacağı bildiriliyor. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 44 watt hızlı şarj destekli 4.300 mAh'lik bataryasından alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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