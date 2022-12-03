Hamile bir kadın, 202 Intel işlemci ve 9 iPhone: Çin'de garip bir olay

Zhao adlı kadın Gongbei limanı üzerinden Zhuhai'ye geçerek Çin anakarasına dönmeye çalışıyordu. Gümrük memurları hamile kadının davranışlarında ve görünüşünde bazı tuhaflıklar fark ettiler ve arama yapmak istediler. Kadın bu duruma itiraz ederek beş ila altı aylık hamile olduğunu belirtti.
Çin'deki ilk "enteresan" kaçakçılık vakası değil
Ancak yapılan incelemede kadının aslında hamile olmadığı ve giysilerinin altında protez bir göbek taşıdığı ortaya çıktı. Protezin içinde ise 202 Intel işlemci ve dokuz akıllı telefon vardı. Daha spesifik olarak açıklayacak olursak, bunlar Alder Lake işlemciler ve iPhone modelleriydi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam