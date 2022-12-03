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    Hamile bir kadın, 202 Intel işlemci ve 9 iPhone: Çin'de garip bir olay

    Gongbei Limanı üzerinden Çin anakarasına geri dönmeye çalışan hamile bir kadının hareketlerinden şüphelenen gümrük yetkilileri, akıl almaz bir kaçakçılık olayını gün yüzüne çıkardı.
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    Hamile bir kadın, 202 işlemci ve 9 iPhone: Çin'de garip bir olay Tam Boyutta Gör
    Çin'de bir kadının, 200'den fazla Intel işlemci ve 9 iPhone cihazı, hamile görünmek için taktığı protez göbeğin içinde ülkeye sokarken yakalandığı bildirildi.

    Zhao adlı kadın Gongbei limanı üzerinden Zhuhai'ye geçerek Çin anakarasına dönmeye çalışıyordu. Gümrük memurları hamile kadının davranışlarında ve görünüşünde bazı tuhaflıklar fark ettiler ve arama yapmak istediler. Kadın bu duruma itiraz ederek beş ila altı aylık hamile olduğunu belirtti.

    Çin'deki ilk "enteresan" kaçakçılık vakası değil

    Ancak yapılan incelemede kadının aslında hamile olmadığı ve giysilerinin altında protez bir göbek taşıdığı ortaya çıktı. Protezin içinde ise 202 Intel işlemci ve dokuz akıllı telefon vardı. Daha spesifik olarak açıklayacak olursak, bunlar Alder Lake işlemciler ve iPhone modelleriydi.

    Hamile bir kadın, 202 işlemci ve 9 iPhone: Çin'de garip bir olay Tam Boyutta Gör
    Bu Çin'de yaşanan ilk "enteresan" kaçakçılık vakası değil. Zira geçtiğimiz yılın ortalarında da bir adam vücuduna 256 Intel işlemci sarılı halde yakalanmıştı.
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 2 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 2 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 3 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 3 gün önce

    maaşallah

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    gun 4 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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