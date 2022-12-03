Hamile bir kadın, 202 Intel işlemci ve 9 iPhone: Çin'de garip bir olay

Tam Boyutta Gör Çin'de bir kadının, 200'den fazla Intel işlemci ve 9 iPhone cihazı, hamile görünmek için taktığı protez göbeğin içinde ülkeye sokarken yakalandığı bildirildi.

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Zhao adlı kadın Gongbei limanı üzerinden Zhuhai'ye geçerek Çin anakarasına dönmeye çalışıyordu. Gümrük memurları hamile kadının davranışlarında ve görünüşünde bazı tuhaflıklar fark ettiler ve arama yapmak istediler. Kadın bu duruma itiraz ederek beş ila altı aylık hamile olduğunu belirtti.

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Ancak yapılan incelemede kadının aslında hamile olmadığı ve giysilerinin altında protez bir göbek taşıdığı ortaya çıktı. Protezin içinde ise 202 Intel işlemci ve dokuz akıllı telefon vardı. Daha spesifik olarak açıklayacak olursak, bunlar Alder Lake işlemciler ve iPhone modelleriydi.

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Hamile bir kadın, 202 işlemci ve 9 iPhone: Çin'de garip bir olay