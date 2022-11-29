Oppo'nun yeni katlanabilir telefonu Find N2'nin özellikleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce Oppo A58 5G, OppoA1 Pro 5G ve Reno 9 serisi gibi birçok cihazı piyasaya süren Oppo, yeni katlanabilir telefonu Find N2 üzerinde çalışıyor. Yakın bir zamanda tipster Digital Chat Station'ın Weibo'da yaptığı paylaşım ise cihazın çoğu özelliklerini ortaya çıkardı.

İşte Oppo Find N2'nin beklenen özellikleri:

1920 x 1792 piksel çözünürlüğe sahip katlanabilir 7.1 inç E6 AMOLED ekrana sahip olması beklenen Oppo Find N2, ön tarafta ise 2120 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.54 inç E6 AMOLED ekrana sahip olacak. Ayrıca her iki ekran da 120 Hz yenileme hızına sahip olacak.

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Oppo Find N2, her ekranda birer tane olmak üzere 32MP selfie kamerasına sahip olacak. Cihaz arka tarafta ise 50MP ana kameraya eşlik eden 48MP ultra geniş açı ve 32MP telefoto kamera olmak üzere üçlü kamera kurulumuyla gelecek. Ayrıca Arka kameralar, MariSilicon X ISP ve Hasselblad optimizasyonları ile birleştirilecek.

Android 13 tabanlı ColorOS 13 ile çıkacak cihaz, 67W şarjlı 4.520mAh bataryaya ve Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciye sahip olacak. Son olarak 237 gram ağırlığa sahip olacak cihazın 14 Aralık'ta Oppo'nun Inno Günü'nde tanıtılması oldukça muhtemel.

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