Oppo Find N5, 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülebilir

İşte Oppo Find N5'in beklenen özellikleri:
Tipster Smart Pikachu'nun paylaştığı bilgilere göre, Find N5 birçok ilki bünyesinde barındıracak. Cihazın en dikkat çekici özelliği, sektörde bir ilk olarak Snapdragon 8 Elite yonga setini kullanacak olması. Bu güçlü işlemci, kullanıcılara üst düzey performans ve enerji verimliliği sunmayı vadediyor. Bununla birlikte, 2K+ çözünürlüğe sahip geniş katlanabilir ekranıyla Find N5, multimedya deneyimini yeni bir boyuta taşımayı hedefliyor.
Cihazın lansman tarihi konusunda ise kaynaklar, 2025 Çin Yeni Yılı sonrasını işaret ediyor. Bu da Find N5'in Şubat 2025'te tanıtılabileceğini gösteriyor. Ayrıca küresel pazarlara yönelik stratejisinde OnePlus markasını da etkin şekilde kullanan Oppo'nun, Find N5'i uluslararası pazarlarda OnePlus Open 2 adıyla satışa sunması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bana çok korkutucu geliyor bunlar.