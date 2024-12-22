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    Oppo Find N5, 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülebilir

    Oppo'nun yeni amiral gemisi katlanabilir telefonu Find N5'in lansman tarihi ve teknik özellikleri ortaya çıktı. İşte Snapdragon 8 Elite işlemcisi ile dikkat çeken modelin detayları:
    Oppo Find N5, 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülebilir Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının öncü markalarından Oppo, katlanabilir telefon segmentinde yeni bir dönemin kapılarını aralamaya hazırlanıyor. Şirketin Find Ürün Yöneticisi Zhou Yibao'nun sosyal medyada yaptığı açıklamalar, merakla beklenen Find N5 modelinin Find X8 Ultra'dan önce piyasaya sürüleceğini doğruladı.

    İşte Oppo Find N5'in beklenen özellikleri:

    Tipster Smart Pikachu'nun paylaştığı bilgilere göre, Find N5 birçok ilki bünyesinde barındıracak. Cihazın en dikkat çekici özelliği, sektörde bir ilk olarak Snapdragon 8 Elite yonga setini kullanacak olması. Bu güçlü işlemci, kullanıcılara üst düzey performans ve enerji verimliliği sunmayı vadediyor. Bununla birlikte, 2K+ çözünürlüğe sahip geniş katlanabilir ekranıyla Find N5, multimedya deneyimini yeni bir boyuta taşımayı hedefliyor.

    Oppo Find N5, 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülebilir Tam Boyutta Gör
    Fotoğraf tutkunlarını heyecanlandıracak bir diğer özellik ise cihazın gelişmiş kamera sistemi. Find N5, 50 megapiksel Sony sensörlü üçlü kamera düzeniyle donatılıyor. Sistem içerisinde yer alan periskop lens sayesinde kullanıcılar, uzak mesafedeki detayları yakalarken profesyonel kalitede sonuçlar elde edebilecek. Ayrıca selefine kıyasla daha ince ve hafif bir tasarıma sahip olması beklenen Find N5, günlük kullanımda pratiklik sunacak.

    Cihazın lansman tarihi konusunda ise kaynaklar, 2025 Çin Yeni Yılı sonrasını işaret ediyor. Bu da Find N5'in Şubat 2025'te tanıtılabileceğini gösteriyor. Ayrıca küresel pazarlara yönelik stratejisinde OnePlus markasını da etkin şekilde kullanan Oppo'nun, Find N5'i uluslararası pazarlarda OnePlus Open 2 adıyla satışa sunması bekleniyor.

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    ermes_unuy 16 saat önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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