Xiaomi 15S Pro’dan ilk önemli bilgiler geldi

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Xiaomi, uzun bir aradan sonra "S Pro" serisine geri dönmeye hazırlanıyor. Şirketin son “S Pro” modeli olan Xiaomi 12S Pro, 2022 yılında piyasaya sürülmüştü. Ancak, Xiaomi 13 ve 14 serilerinde bu seriye bir devam modeli eklenmedi. Şimdi ise Xiaomi 15S Pro'nun 2025 yılında tanıtılacağına dair güçlü işaretler var.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında, cihazın varlığı ilk kez IMEI veri tabanında model numarası 25042PN24C ve "dijun" kod adıyla ortaya çıkmıştı. Son olarak, Xiaomi 15S Pro, Çin’in 3C sertifikasyon platformunda aynı model numarasıyla tekrar görüldü. Bu sertifika, cihazın 90W hızlı şarj özelliği ile geleceğini doğruladı. Bu özellik, aynı zamanda Xiaomi 15 Pro modelinde de bulunuyor. Ancak, cihazın iki yönlü uydu iletişimi desteği sunup sunmayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. Hatırlatmak gerekirse, Xiaomi 15 Pro bu yenilikçi özelliğe sahip.

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Cihazın 3C sertifikası, yalnızca şarj özelliklerine ışık tutuyor ve tasarım, donanım ya da diğer teknik detaylar konusunda herhangi bir bilgi vermiyor. Ancak, model numarasındaki "2504" detayı, Xiaomi 15S Pro'nun Nisan 2025’te tanıtılabileceğine dair ipucu olarak değerlendiriliyor. Şirketin yoğun bir lansman takvimi göz önünde bulundurulduğunda, bu modelin Xiaomi 15 Ultra’nın Şubat ayında piyasaya sürülmesinden sonra ayrı bir etkinlikle tanıtılması muhtemel görünüyor.

Daha önce, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12 Pro’nun daha gelişmiş bir versiyonu olarak sunulmuştu. Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi, gelişmiş ekranı ve kamera iyileştirmeleriyle dikkat çekmişti. Xiaomi 15S Pro’nun da benzer bir strateji izlemesi ve Xiaomi 15 Pro’ya kıyasla daha güçlü özellikler ve yenilikler sunması bekleniyor. Şimdilik cihazla ilgili bilgiler sınırlı, ancak 3C sertifikasının alınmış olması, resmi duyurunun çok da uzak olmadığını gösteriyor.

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