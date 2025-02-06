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Oppo, katlanabilir telefon pazarında iddialı yeni modeli Find N5’i ön siparişe açtı. Teknoloji tutkunları, bu modeli erken rezerve ederek çeşitli avantajlardan yararlanabilecek. Oppo Store üzerinden yapılan ön siparişlerde, özel aksesuar hediyeleri, esnek ödeme seçenekleri ve indirimler sunuluyor.

Erken sipariş verenler, sadece 1 yuan (yaklaşık 0,14 dolar) ödeyerek siparişlerini güvence altına alabiliyor. Oppo, bu müşterilere Tencent Video VIP üyeliği (yaklaşık 11 dolar değerinde), powerbank ve manyetik kılıf içeren sınırlı sayıda aksesuar kutusu (7.200 adet) hediye ediyor. Ayrıca, eski telefonlarını getirenler için takas desteği sağlanıyor.

Find N5’i satın alanlar, 24 aya kadar faizsiz taksit imkanından faydalanabilirken, bir yıllık ekran koruma garantisi de alıyor. Bu sayede, ekran hasarı durumunda tamir ücretlerinde yüzde 50’ye varan indirim uygulanıyor.

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Bunun yanı sıra, Oppo Watch X2 de ön siparişe açıldı. Erken sipariş verenler, dayanıklı ve konforlu bir fluoro kauçuk kayışı ücretsiz edinebilecek. Ayrıca, alışverişlerde yüzde 3’e kadar ödül puanı kazanma şansı sunuluyor. Oppo’nun özel üye programı Huan Tai’ye dahil olanlar için 12 ay vadeli faizsiz taksit imkanı bulunuyor. İlk 2.500 sipariş veren kullanıcı ise 3.000 ek ödül puanı kazanma şansına sahip olacak.

Tabi tüm bu avantajlar, her iki cihazın da ön siparişe açıldığı Çin için geçerli. Şu an için Oppo Find N5’in küresel lansmanla aynı anda satışa çıkacağı doğrulandı. Ancak, Watch X2’nin uluslararası pazara sunulup sunulmayacağı henüz netleşmiş değil. Yine de Çin’de pek çok kampanya ile başlatılan ön sipariş alımı, küresel pazar için de benzer kampanyalar yapılabileceğine işaret ediyor olabilir. Şirketin yeni cihazlarını önümüzdeki iki hafta içinde tanıtması bekleniyor.

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Oppo Find N5 ve Watch X2 için uzun bekleyişin sonuna gelindi