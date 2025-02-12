Oppo Find N5'in kırışıklık beceresi artık tescillenmiş oldu!

Oppo'nun yeni nesil katlanabilir telefonu Find N5, 20 Şubat'ta küresel pazara çıkıyor. Dayanıklılığıyla dikkat çeken bu model, TÜV Rheinland'ın "sorunsuz katlanma" ve "neredeyse görünmez kırışıklık" sertifikalarını alarak katlanabilir telefon dünyasında fark yaratıyor.

Titanyum alaşımlı menteşesi, hem hafif hem de güçlü bir yapı sunarken, yeni nesil su damlası ekran tasarımı ve ultra ince cam teknolojisi (UTG) sayesinde katlanma izi neredeyse tamamen ortadan kalkmış. Oppo'nun yaptığı karşılaştırmalarda, Find N5'in ekran kırışıklığı rakiplerine kıyasla belirgin şekilde daha az.

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Dayanıklılık konusunda iddialı olan model, IPX9 sertifikası ile yüksek basınçlı sıcak suya bile direnç gösterebiliyor. Üstelik bunu yaparken, yalnızca 4.2 mm'lik ince bir tasarım sunuyor. Yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, darbe ve açılma testlerinden başarıyla geçen telefon, TÜV tarafından çift sertifika alan ilk katlanabilir model olma özelliğini taşıyor.

Donanım tarafında da güçlü bir yükseltme mevcut. Find N5, Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alarak performans çıtasını yukarı taşıyor. 5.600 mAh kapasiteli bataryası ise önceki model olan Find N3’ün 4.805 mAh bataryasına kıyasla ciddi bir gelişim sunuyor. Oppo, hem dayanıklılığı hem de performansı ile rakiplerinden ayrılan bir cihaz geliştirdiğini kanıtlıyor.

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