Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Find X2 Türkiye lansmanı için canlı yayındayız

    Oppo'nun amiral gemisi akıllı telefon serisi Oppo Find X2, Türkiye'ye geliyor. Oppo Find X2 Türkiye lansmanını, DH YouTube kanalımızdan canlı yayınla sizlere ulaştıracağız.
    1 sa. (Son Güncelleme: 48 dk.)
    466
    32
    4
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Oppo Find X2 Türkiye lansmanı için canlı yayındayız
    Tam Boyutta Gör

    Oppo, Mart ayının başında tanıtımını gerçekleştirdiği Oppo Find X2 serisi akıllı telefonlarını Türkiye’ye getiriyor. Oppo Find X2’nin Türkiye lansmanını canlı olarak sizlere aktaracağız.

    Oppo Find X2’nin Türkiye lansmanı 29 Nisan saat 13.30’da yapılacak. Lansmanı DonanımHaber YouTube kanalımızdan canlı olarak izleyebilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Oppo, Survivor 2020 yarışmasının ana sponsoru oldu

    Ayrıca Bkz. "Oppo Find X2 serisi tanıtıldı: 120Hz ekran, 60x yakınlaştırma, 65W hızlı şarj"

    Oppo Find X2 ve Oppo Find X2 Pro modelleri firmanın amiral gemisi konumunda. QHD+ çözünürlükte 120 Hz ekran, 65W Super VOOC hızlı şarj teknolojisi ve kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Oppo Find X2 Pro, kamera test platformu DXOMARK’tan aldığı 124 puan ile en iyi 3. akıllı telefon kamerası konumunda yer alıyor.

    Oppo Find X2 Türkiye lansmanı için canlı yayındayız
    Tam Boyutta Gör

    Oppo Find X2’nin Türkiye lansmanı 29 Nisan saat 13.30’da başlayacak. Etkinliğin sunumunu Burcu Esmersoy, telefonun tanıtımını ise Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou yapacak.

    YouTube kanalımıza abone olup, bildirim çanını etkinleştirerek yayından anında haberdar olabilirsiniz:

    https://www.youtube.com/channel/UCfIVTpOAjmeKmaiBd3rfwlA



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 dk.
    Burcu esmersoy için izlerim:) iyi firmaların ülkemizde ürünlerini satması güzel bişey. Belki zamanla üretim içinde ülkemizde yer alırlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Jeopol 24 dk.
    Telefon güzel de 15bin veremeyiz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    evlbleef 41 dk. yeni yorumcu
    Sıla tanıtıma gelmiyor mu?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Erasmus78 (Yalçın BAHADIR) 1 sa.
    Benim tahminim;

    Find X2 : 8.999 TL
    Find X2 Pro : 11.999 TL
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    efyavas (Ercan Yavaş) 20 dk. Erasmus78
    Sadece find x2 bile 10.999 olur bence
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. Elektrikli Opel Vivaro-e tanıtıldı: 330 km'ye kadar menzil 54 dk. Hong Kong’da 90 güne kadar etkili dezenfektan geliştirildi 56 dk. Hem router hem modüler Wi-Fi? "Keenetic Air incelemesi" 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Oppo Find X2 Türkiye lansmanı için canlı yayındayız Sonraki Casio yeni NASA temalı G-Shock saatini tanıttı 2 sa. iPhone SE kilit ekranı bildirimlerinde Haptic Touch çalışmıyor 3 sa. Gigabyte AORUS K1 mekanik oyuncu klavyesi tanıtıldı 3 sa. Qualcomm Quick Charge 3+ daha uygun fiyatlı telefonları hedefliyor 4 sa. Philips yeni nesil konsollar için şimdiden monitör hazırlamaya başladı 4 sa. İstanbullu binlerce öğretmenin Zoom hesabı yoluyla kişisel bilgileri çalındı 5 sa. WhatsApp’ta görüntülü görüşmelerdeki katılımcı sayısı iki katına çıktı 13 sa. Pentagon resmen UFO görüntüleri yayınladı: Ne anlama geliyor? 15 sa. Kingston, 3500 MB/s’ye ulaşabilen KC 2500 NVMe SSD’lerini duyurdu 15 sa. Humble Bundle’ın Kovid-19 paketi, bir haftada 6.5 milyon dolar topladı 16 sa. Elektrikli BMW iX3'ün tasarımı ortaya çıktı 16 sa. Samsung'dan düşük bütçeli yeni telefon: Galaxy J2 Core 2020 17 sa. The Last of Us 2 ve Ghost of Tsushima'nın yeni çıkış tarihleri açıklandı 17 sa. Pembe ekran kartları çoğalıyor: GALAX RTX 2070 Super EX Pink Edition’ı lanse etti 17 sa. PowerColor RX 5600 XT ITX’i satışa sundu 18 sa. 27 Nisan koronavirüs tablosu 18 sa. TSMC 2 nm için kolları sıvadı 18 sa. Microsoft, Windows 10'a reklam eklemeye tam gaz devam ediyor 19 sa. Intel’in 4/8 izlekli Core i3 işlemcisi Ryzen 3 3300X ile eşleşiyor 19 sa. Ofis algısını binaların dışına taşıyan yeni nesil bilgisayar teknolojileri Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Microsoft tek boşluk mu çift boşluk mu kavgasını sonlandırıyor
    DonanımHaber
    Yurt dışından getirilen SIM kartlı cihazlar için kayıtsız kull...
    DonanımHaber
    HTC küllerinden doğuyor: HTC Desire 20 Pro modeli ufukta göründü
    DonanımHaber
    Haftalık Oyun Önerisi 03: Sundered: Eldritch Edition
    Bölüm Sonu Canavarı
    Call of Duty: Modern Warfare Multiplayer Bu Hafta Sonu Oynamas...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Format sonrası IDM - CRACK İkilemi
    DH Forum
    Dev Seçim Anketi 2020
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim