Oppo Find X2 Türkiye lansmanı için canlı yayındayız

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Oppo, Mart ayının başında tanıtımını gerçekleştirdiği Oppo Find X2 serisi akıllı telefonlarını Türkiye’ye getiriyor. Oppo Find X2’nin Türkiye lansmanını canlı olarak sizlere aktaracağız.

Oppo Find X2’nin Türkiye lansmanı 29 Nisan saat 13.30’da yapılacak. Lansmanı DonanımHaber YouTube kanalımızdan canlı olarak izleyebilirsiniz.

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Ayrıca Bkz. "Oppo Find X2 serisi tanıtıldı: 120Hz ekran, 60x yakınlaştırma, 65W hızlı şarj"

Oppo Find X2 ve Oppo Find X2 Pro modelleri firmanın amiral gemisi konumunda. QHD+ çözünürlükte 120 Hz ekran, 65W Super VOOC hızlı şarj teknolojisi ve kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Oppo Find X2 Pro, kamera test platformu DXOMARK’tan aldığı 124 puan ile en iyi 3. akıllı telefon kamerası konumunda yer alıyor.

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Oppo Find X2’nin Türkiye lansmanı 29 Nisan saat 13.30’da başlayacak. Etkinliğin sunumunu Burcu Esmersoy, telefonun tanıtımını ise Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou yapacak.

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