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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Find X3 serisi 11 Mart tarihinde resmiyet kazanıyor

    Oppo sonraki hafta düzenlenecek etkinlikte tam 6 adet akıllı telefon modeli tanıtabilir. Find X3 Pro amiral gemisi iken Oppo Find X3 modelinin sadece Çin’de satılacağı ifade ediliyor.
    28 Şubat 2021, 11:00 (13 sa.)
    1,8b
    11
    1
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Oppo Find X3 serisi 11 Mart tarihinde resmiyet kazanıyor
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    Oppo’nun yeni amiral gemisi Find X3 için geri sayım devam ediyor. Sızdırılan görseller 11 Mart tarihinde yeni serinin resmiyet kazanacağını gösteriyor. Seride tam 6 adet akıllı telefon modeli yer alıyor.

    Oppo Find X3 Pro özellikleri ve fiyatı

    Oppo’nun oldukça kalabalık bir şekilde geleceği Find X3 tanıtımının Çin’de gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. Sonrasında muhtemelen bir global lansman da yapılacak. Seride sadece Çin’e özel bir model bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Asus ROG Phone 5'in tanıtım tarihi açıklandı: 6.000 mAh batarya ve Snapdragon 888 ile gelecek"

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    Oppo Find X3 Pro serinin amiral gemisi konumunda. 6.7 inçlik kavisli 120Hz OLED ekran, Snapdragon 888 yonga seti, iki adet 50MP Sony sensör, 4500mAh kapasiteli batarya, 65W hızlı şarj ve 30W kablosuz şarj beklenen özellikler arasında.

    Modelin dikkat çekici özelliği ise 25x büyütme yapabilen makro sensörün etrafında bir LED halkasının olması. Böylece karanlık ortamlarda da detaylı yakın çekim mümkün olabilecek. 12GB/256GB seçeneği ile gelecek modelin 1000 Avro başlangıç fiyatı olacağı iddia ediliyor.

    Oppo Find X3 Lite özellikleri ve fiyatı

    Oppo Find X3 Lite modeli Oppo Reno5 5G temelinde şekilleniyor. 6.43 inçlik OLED ekran, 90Hz tazeleme hızı, Snapdragon 765G yonga seti, 64MP çözünürlüğünde ana kamera, 4300mAh kapasiteli batarya, 65W hızlı şarj gibi özellikleri saymak mümkün. 8GB/128GB depolama kapasitesi 400 Avro seviyesinden başlayacak.

    Oppo Find X3 serisi 11 Mart tarihinde resmiyet kazanıyor
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    Oppo Find X3 Neo özellikleri ve fiyatı

    Oppo Find X3 Neo ise Oppo Reno 5 Pro+ modelini temel alıyor. 6.55 inçlik AMOLED ekran, 90Hz tazeleme hızı, 4500mAh kapasteli batarya, 65W hızlı şarj, 50MP Sony sensör aynen korunsa da farklı olarak Snapdragon 870 yonga setine yer verileceği ifade ediliyor. 12GB/256GB seçeneği 700 Avrodan başlayacak.

    Oppo Find X3 özellikleri

    Oppo Find X3 iddialara göre sadece Çin’e özel bir versiyon olacak. Snapdragon 870 yonga seti barındıran Oppo Find X3 modeli 3216x1440 piksel ekrana sahip. 65W hızlı şarj ile desteklenen modelin 128GB/256GB kapasitesi sunacağı ifade ediliyor. Henüz bu model için fiyat mevcut değil.

    Oppo A94 5G ve Oppo A54 5G

    Oppo A94 5G modeli için bilinen pek bir şey yok ancak başlangıç fiyatı 300 Avro. Oppo A54 5G için 6.5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 480 yonga seti, 4GB/64GB seçenek, 48MP ana kamera ve 5000mAh kapasiteli batarya konuşuluyor. Fiyat ise 200 Avrodan başlayacak.



    https://www.gsmarena.com/oppo_find_x3series_to_be_announced_on_march_11-news-47973.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Otonom elektrikli scooter

    A
    agent1453 8 saat önce

    Giderken durmayıp birine çarpıyormuşşsun :)

    alfa-x 9 saat önce

    Otonom giderken üstün binilince ne yapacak :))

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    Oppo Türkiye her zaman ki gibi çift hatlı versiyonunu tr getirmeyecek, ben yine alamayacam
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