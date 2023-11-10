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    Oppo onayladı: Find X7 serisi uydu iletişimini destekleyecek

    Oppo, yeni nesil Find amiral gemisi telefonlarının uydu iletişimini destekleyeceğini gösteren bir paylaşımda bulundu. İlk destekleyen model Find X7 serisi olacak.
    oppo find x7 uydu iletişimi Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 14 ve iPhone 15 modellerinde uydu ile acil SOS özelliğini sunarken, Huawei de Mate 50 ve Mate 60 telefonlarında uydu iletişim teknolojisini sunuyor. Xiaomi, Vivo, Honor gibi başka üreticiler de telefonun uyduya doğrudan bağlantısını sağlayan teknolojinin geliştirilip yaygınlaştırılması için China Telecom ile görüşüyor. Oppo ise bir sonraki amiral gemisi telefonunda uydu iletişimini kullanacağını onayladı.

    Oppo, yeni yayınladığı tanıtım görseliyle yeni nesil Find amiral gemisi telefonlarının (muhtemelen Find X7 ve Find X7 Pro) uydu iletişimini destekleyeceğinin müjdesini verdi. Yalnız her iki model de mi bu özelliği alacak yoksa Pro modeline özel mi olacak henüz belli değil.

    Uydu iletişimi, hücresel ve WiFi kapsama alanında olmasanız bile akıllı telefonun iletişim kurmasına olanak tanıyor. Özelikle telefonun hiç çekmediği bir bölgede acil durumlarda yardım çağırmak adına çok faydalı bir özelik. Görünüşe göre, bu teknoloji yakın zamanda tüm Çinli üreticilerin cihazlarında yer alan standart bir özellik olacak.

    Bu arada Find X7’nin MediaTek Dimensity 9300, X7 Pro’nun Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile geleceği söyleniyor. Find X7 Pro modelinde Sony’nin yeni LYT-900 Lytia kamera sensörü olacak. Find X7 serisi, Oppo’nun Hasselblad ile birlikte geliştirdiği HyperTone kamera sistemine sahip ilk seri olacak. Bu sistem, ister gündüz ister gece olsun, her odak uzaklığı için yüksek görüntü kalitesi sağlıyor.

    Oppo, Find X7 serisinin tanıtım tarihini henüz açıklamadı ancak resmî tanıtımların ortaya çıkmaya başlaması çok beklemeyeceğimiz anlamına geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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