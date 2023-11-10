Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 14 ve iPhone 15 modellerinde uydu ile acil SOS özelliğini sunarken, Huawei de Mate 50 ve Mate 60 telefonlarında uydu iletişim teknolojisini sunuyor. Xiaomi, Vivo, Honor gibi başka üreticiler de telefonun uyduya doğrudan bağlantısını sağlayan teknolojinin geliştirilip yaygınlaştırılması için China Telecom ile görüşüyor. Oppo ise bir sonraki amiral gemisi telefonunda uydu iletişimini kullanacağını onayladı.

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Oppo, yeni yayınladığı tanıtım görseliyle yeni nesil Find amiral gemisi telefonlarının (muhtemelen Find X7 ve Find X7 Pro) uydu iletişimini destekleyeceğinin müjdesini verdi. Yalnız her iki model de mi bu özelliği alacak yoksa Pro modeline özel mi olacak henüz belli değil.

Uydu iletişimi, hücresel ve WiFi kapsama alanında olmasanız bile akıllı telefonun iletişim kurmasına olanak tanıyor. Özelikle telefonun hiç çekmediği bir bölgede acil durumlarda yardım çağırmak adına çok faydalı bir özelik. Görünüşe göre, bu teknoloji yakın zamanda tüm Çinli üreticilerin cihazlarında yer alan standart bir özellik olacak.

Bu arada Find X7’nin MediaTek Dimensity 9300, X7 Pro’nun Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile geleceği söyleniyor. Find X7 Pro modelinde Sony’nin yeni LYT-900 Lytia kamera sensörü olacak. Find X7 serisi, Oppo’nun Hasselblad ile birlikte geliştirdiği HyperTone kamera sistemine sahip ilk seri olacak. Bu sistem, ister gündüz ister gece olsun, her odak uzaklığı için yüksek görüntü kalitesi sağlıyor.

Oppo, Find X7 serisinin tanıtım tarihini henüz açıklamadı ancak resmî tanıtımların ortaya çıkmaya başlaması çok beklemeyeceğimiz anlamına geliyor.

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Oppo onayladı: Find X7 serisi uydu iletişimini destekleyecek