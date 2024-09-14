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    Vivo X200 Pro, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

    Önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülecek olan Vivo'nun yeni amiral gemisi serisinden Vivo X200 Pro, Geekbench'te listelendi. İşte cihazın beklenen özellikleri: 
    Vivo X200 Pro, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Vivo, 14 Ekim'de Çin'de yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları X200 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Lansmana sayılı günler kala ise Vivo X200 Pro, Çin'in 3C sertifikasyon veritabanında ve Geekbench listesinde yer aldı. Bu sayede ise cihazın teknik detayları ortaya çıktı.

    İşte Vivo X200 Pro'nun beklenen özellikleri:

    3C listeleri, V2419A, V2405A ve V2415A model numaralarına sahip üç Vivo telefonu ortaya koyuyor. Her üç giriş de 90W hızlı şarjı destekliyor. Sektör spekülasyonlarına göre, V2405A'nın temel model X200 olduğuna inanılıyor. Öte yandan, V2415A'nın ise Mini veya Plus modeli olması bekleniyor. Son olarak, V2419A'nın ise serinin en üst düzeyi X200 Pro olması bekleniyor.

    Vivo X200 Pro, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler
    Seriden Vivo X200 Pro ise V2419A model numarasıyla Geekbench'te de ortaya çıktı. Tek çekirdek testinde 1531 skorunu elde eden cihaz, çok çekirdek testinde ise 6168 skorunu elde etti. Puanların beklenenden düşük olması ise akıllarda soru işareti yarattı.

    Liste, cihazın bazı teknik ayrıntılarına da ışık tuttu. Listeye göre 16 GB RAM ile eşleştirilmiş MediaTek Dimensity 9400 yonga setinden güç alacak cihaz, ayrıca kutudan Android 15 ile çıkacak. Liste diğer teknik detaylara yer vermese de önceki sızıntılara göre cihazın, 120 Hz yenileme hızına sahip kavisli 1,5K çözünürlüklü bir ekranla gelmesi muhtemel. Arka tarafta ise 200 megapiksel periskop telefoto lens, 50 megapiksel birincil sensör ve 50 megapiksel ultra geniş lensten oluşan bir kamera kurulumu bizleri bekliyor olabilir. Son olarak cihazın 6.000 mAh'lik bir bataryaya sahip olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 5 gün önce

    çöp

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    onderweb 6 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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