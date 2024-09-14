Vivo X200 Pro, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Vivo, 14 Ekim'de Çin'de yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları X200 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Lansmana sayılı günler kala ise Vivo X200 Pro, Çin'in 3C sertifikasyon veritabanında ve Geekbench listesinde yer aldı. Bu sayede ise cihazın teknik detayları ortaya çıktı.

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İşte Vivo X200 Pro'nun beklenen özellikleri:

3C listeleri, V2419A, V2405A ve V2415A model numaralarına sahip üç Vivo telefonu ortaya koyuyor. Her üç giriş de 90W hızlı şarjı destekliyor. Sektör spekülasyonlarına göre, V2405A'nın temel model X200 olduğuna inanılıyor. Öte yandan, V2415A'nın ise Mini veya Plus modeli olması bekleniyor. Son olarak, V2419A'nın ise serinin en üst düzeyi X200 Pro olması bekleniyor.

Seriden Vivo X200 Pro ise V2419A model numarasıyla Geekbench'te de ortaya çıktı. Tek çekirdek testinde 1531 skorunu elde eden cihaz, çok çekirdek testinde ise 6168 skorunu elde etti. Puanların beklenenden düşük olması ise akıllarda soru işareti yarattı.

Liste, cihazın bazı teknik ayrıntılarına da ışık tuttu. Listeye göre 16 GB RAM ile eşleştirilmiş MediaTek Dimensity 9400 yonga setinden güç alacak cihaz, ayrıca kutudan Android 15 ile çıkacak. Liste diğer teknik detaylara yer vermese de önceki sızıntılara göre cihazın, 120 Hz yenileme hızına sahip kavisli 1,5K çözünürlüklü bir ekranla gelmesi muhtemel. Arka tarafta ise 200 megapiksel periskop telefoto lens, 50 megapiksel birincil sensör ve 50 megapiksel ultra geniş lensten oluşan bir kamera kurulumu bizleri bekliyor olabilir. Son olarak cihazın 6.000 mAh'lik bir bataryaya sahip olması bekleniyor.

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