Vivo X200 Pro, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

İşte Vivo X200 Pro'nun beklenen özellikleri:
3C listeleri, V2419A, V2405A ve V2415A model numaralarına sahip üç Vivo telefonu ortaya koyuyor. Her üç giriş de 90W hızlı şarjı destekliyor. Sektör spekülasyonlarına göre, V2405A'nın temel model X200 olduğuna inanılıyor. Öte yandan, V2415A'nın ise Mini veya Plus modeli olması bekleniyor. Son olarak, V2419A'nın ise serinin en üst düzeyi X200 Pro olması bekleniyor.
Liste, cihazın bazı teknik ayrıntılarına da ışık tuttu. Listeye göre 16 GB RAM ile eşleştirilmiş MediaTek Dimensity 9400 yonga setinden güç alacak cihaz, ayrıca kutudan Android 15 ile çıkacak. Liste diğer teknik detaylara yer vermese de önceki sızıntılara göre cihazın, 120 Hz yenileme hızına sahip kavisli 1,5K çözünürlüklü bir ekranla gelmesi muhtemel. Arka tarafta ise 200 megapiksel periskop telefoto lens, 50 megapiksel birincil sensör ve 50 megapiksel ultra geniş lensten oluşan bir kamera kurulumu bizleri bekliyor olabilir. Son olarak cihazın 6.000 mAh'lik bir bataryaya sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.