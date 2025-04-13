Oppo'dan yapay zekada stratejik hamle: Google ile Agentic AI teknolojisi yolda

Oppo'nun Agentic AI girişimi, Google Cloud Next'te göz kamaştırdı
Konferans sırasında Oppo, Google Cloud desteğiyle geliştirilen AI Search'ü de tanıttı. Bu sistem düzeyindeki yapay zeka aracı, kullanıcıların doğal dil sorguları kullanarak karmaşık çok modlu belge bilgilerini verimli bir şekilde aramasına ve erişmesine olanak tanıyor. Kullanıcıların bilgiye erişimini kolaylaştıran bu teknoloji, Oppo'nun AI Üretkenliği, AI Görüntüleme ve AI Yaratıcılığı alanlarındaki ilerlemelerinin yalnızca bir örneği olarak gösteriliyor.
Son olarak teknoloji devinin hedefi oldukça iddialı görünüyor. Oppo, 2025 yılının sonuna kadar 100 milyon kullanıcının Oppo AI teknolojilerini kullanarak, yeni duyurulan Oppo Find X8 Ultra da dahil olmak üzere cihazlarıyla günlük etkileşimlerini iyileştirmeyi planlıyor.
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