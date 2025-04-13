Oppo'dan yapay zekada stratejik hamle: Google ile Agentic AI teknolojisi yolda

Tam Boyutta Gör Oppo, Las Vegas'ta düzenlenen üç günlük Google Cloud Next 2025 konferansında Agentic AI girişimini resmen duyurdu. Bu önemli açıklama, akıllı telefon markasının Google ile stratejik iş birliği yaparak yapay zeka deneyimlerinde öncü olmayı hedeflediği yeni dönemin başlangıcını işaret ediyor.

GPT-4 emekliye ayrılıyor: 30 Nisan'da GPT-4o'ya tamamen geçiliyor 1 gün önce eklendi

Oppo'nun Agentic AI girişimi, Google Cloud Next'te göz kamaştırdı

Konferans sırasında Oppo, Google Cloud desteğiyle geliştirilen AI Search'ü de tanıttı. Bu sistem düzeyindeki yapay zeka aracı, kullanıcıların doğal dil sorguları kullanarak karmaşık çok modlu belge bilgilerini verimli bir şekilde aramasına ve erişmesine olanak tanıyor. Kullanıcıların bilgiye erişimini kolaylaştıran bu teknoloji, Oppo'nun AI Üretkenliği, AI Görüntüleme ve AI Yaratıcılığı alanlarındaki ilerlemelerinin yalnızca bir örneği olarak gösteriliyor.

Tam Boyutta Gör Oppo'nun vizyonu, sadece mevcut yapay zeka uygulamalarıyla sınırlı kalmıyor. Şirket, Agentic AI deneyimlerinin bir sonraki aşamasını keşfetmeye odaklanarak, kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimleri yaratmayı hedefliyor. Bu kapsamda Oppo, mobil cihazlardaki bilgi parçalanması sorununu çözmeyi amaçlayan yeni bir kullanıcı bilgi sistemi geliştiriyor. Bu sistem, kullanıcı verileri için merkezi bir havuz görevi görecek ve kişiselleştirilmiş yapay zeka deneyimleri sunmak için kullanıcıların etkinliklerinden, ilgi alanlarından, verilerinden ve anılarından öğrenecek şekilde tasarlanıyor.

Son olarak teknoloji devinin hedefi oldukça iddialı görünüyor. Oppo, 2025 yılının sonuna kadar 100 milyon kullanıcının Oppo AI teknolojilerini kullanarak, yeni duyurulan Oppo Find X8 Ultra da dahil olmak üzere cihazlarıyla günlük etkileşimlerini iyileştirmeyi planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Oppo, Google Cloud Next 2025'te Agentic AI girişimini tanıttı