Oppo K10 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Bir yandan Reno 8 serisinin hazırlıklarına devam eden Oppo diğer yandan maliyete odaklanan akıllı telefonlarını piyasaya sürüyor. Oppo K10 akıllı telefon modeli biraz daha uygun fiyat düşünenler için geliyor.

OPPO K10 özellikleri ve fiyatı

6.59 inçlik Full HD+ LCD ekran

Snapdragon 680 yonga seti

6GB/8GB LPDDR4x RAM (sanal 5GB daha)

128GB UFS 2.2 depolama

50MP+2MP+2MP arka kamera

16MP Sony IMX471 ön kamera

5000mAh batarya, 33W hızlı şarj

200$ başlangıç

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Oppo K10 akıllı telefon modeli biraz daha fiyat-performans cihazı olmaya odaklanmış. Ekran dinamik 90Hz tazeleme hızı sunuyor. Bellek ve depolama oldukça akıcı. Samsung ve Sony sensörler ile kameralarda da kalite yakalanıyor. WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 ile donatılan Oppo K10 modeli ay sonunda piyasada olacak.

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