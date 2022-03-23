Oppo K10 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bir yandan Reno 8 serisinin hazırlıklarına devam eden Oppo diğer yandan maliyete odaklanan akıllı telefonlarını piyasaya sürüyor. Oppo K10 akıllı telefon modeli biraz daha uygun fiyat düşünenler için geliyor.
OPPO K10 özellikleri ve fiyatı
- 6.59 inçlik Full HD+ LCD ekran
- Snapdragon 680 yonga seti
- 6GB/8GB LPDDR4x RAM (sanal 5GB daha)
- 128GB UFS 2.2 depolama
- 50MP+2MP+2MP arka kamera
- 16MP Sony IMX471 ön kamera
- 5000mAh batarya, 33W hızlı şarj
- 200$ başlangıç
Oppo K10 akıllı telefon modeli biraz daha fiyat-performans cihazı olmaya odaklanmış. Ekran dinamik 90Hz tazeleme hızı sunuyor. Bellek ve depolama oldukça akıcı. Samsung ve Sony sensörler ile kameralarda da kalite yakalanıyor. WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 ile donatılan Oppo K10 modeli ay sonunda piyasada olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Tebrikler böyle zeki mühendislrere
Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence
Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara