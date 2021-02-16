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    Oppo, kayan selfie kamerası için patent aldı

    Çinli akıllı telefon üreticilerinden Oppo, farklı açılardan fotoğraf çekmeyi kolaylaştıracak, alışılmışın dışında bir selfie kamera teknolojisinin patentini aldı.
    16 Şubat 2021, 18:30 (1 gün)
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    7
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Oppo, kayan selfie kamerası için patent aldı
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    Çoğu akıllı telefon üreticisi cihazlarının tasarımını bir şekilde çeşitlendirmeye çalışmasına rağmen, çoğunun ön kamera düzeni aynı standartta. Kiminde bir damla veya çentik var, ancak bazı şirketler de farklı çözümler yaratmanın peşinde. Oppo da bu eğilimi sürdürdü ve alışılmışın dışında bir ön kamera teknolojisi için patent aldı.

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    Minyatür bir motorla çalışacak

    Patentte belirtildiği üzere, bu ön kamera üst panelin bir kenarından diğerine hareket edecek şekilde tasarlandı. Görünüşe göre fikir basit, ancak patent açıklaması 33 sayfaya kadar sürüyor. Böyle bir kamerayı uygulama fikri ise farklı açılardan fotoğraf çekmeyi kolaylaştırmak olarak açıklanmış.

    Böyle bir kamera minyatür bir motorla çalıştırılacak, ancak yalnızca kamera uygulaması etkinleştirildiğinde. Ayrıca böyle bir kamera ve özel bir yazılım yardımıyla nesnelerin üç boyutlu görüntülerin elde edilmesi de mümkün olacaktır. Tüm bunlara ek olarak bu selfie kamera teknolojisinin portre modunda ve panoramik fotoğraf çekmek için kullanılabileceği, ayrıca diğer şirketler tarafından da örnek alınabileceği belirtiliyor.



    https://nl.letsgodigital.org/smartphones/oppo-reno-telefoon-camera/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    S sadrag 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şimdiye kadar bir sürü olur olmaz patent fikri gördüm ama herhalde bundan daha gereksiz olanı çıkmadı karşıma. Yanlız 33 sayfayı takdir ettim. O da ayrı bir yetenek..
    Şimdiye kadar bir sürü olur olmaz patent fikri gördüm ama herhalde bundan daha gereksiz olanı çıkmadı karşıma. Yanlız 33 sayfayı takdir ettim. O da ayrı bir yet...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Drahmizm (Deniz Pirasa) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    3 boyutlu özçekim fikri gayet güzel.
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    C celeroni (Cengiz Aytekin) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu patent fikri saçma olsa da Oppo gibi firmaların ülkemizde yatırım yapmalarını takdir etmek lazım. Ürünlerin montajını ülkemizde yapıp insanlarımıza daha hesaplı telefonlar sunmaları oldukça iyi olacak. Vestel de tırmalasın dursun telefon yapacağım diye....
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    interwap (Volkan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Oppo ya tutarsa diyerek her tasarımı deniyor. Hangisi kabul görecek onu ku süzüyor?
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    250-300 gram olur artık telefonlar motorlar yüzünden
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    D dede17 (amdfusion ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne gereği var çok merak ediyorum
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    S sadrag 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şimdiye kadar bir sürü olur olmaz patent fikri gördüm ama herhalde bundan daha gereksiz olanı çıkmadı karşıma. Yanlız 33 sayfayı takdir ettim. O da ayrı bir yetenek..
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    C cand. 1 gün ( Mesaj Silindi )
    2-3 ay youtubeda konuşulur sonra yok olur saçma fikirler
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