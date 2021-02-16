Oppo, kayan selfie kamerası için patent aldı

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Çoğu akıllı telefon üreticisi cihazlarının tasarımını bir şekilde çeşitlendirmeye çalışmasına rağmen, çoğunun ön kamera düzeni aynı standartta. Kiminde bir damla veya çentik var, ancak bazı şirketler de farklı çözümler yaratmanın peşinde. Oppo da bu eğilimi sürdürdü ve alışılmışın dışında bir ön kamera teknolojisi için patent aldı.

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Minyatür bir motorla çalışacak

Patentte belirtildiği üzere, bu ön kamera üst panelin bir kenarından diğerine hareket edecek şekilde tasarlandı. Görünüşe göre fikir basit, ancak patent açıklaması 33 sayfaya kadar sürüyor. Böyle bir kamerayı uygulama fikri ise farklı açılardan fotoğraf çekmeyi kolaylaştırmak olarak açıklanmış.

Böyle bir kamera minyatür bir motorla çalıştırılacak, ancak yalnızca kamera uygulaması etkinleştirildiğinde. Ayrıca böyle bir kamera ve özel bir yazılım yardımıyla nesnelerin üç boyutlu görüntülerin elde edilmesi de mümkün olacaktır. Tüm bunlara ek olarak bu selfie kamera teknolojisinin portre modunda ve panoramik fotoğraf çekmek için kullanılabileceği, ayrıca diğer şirketler tarafından da örnek alınabileceği belirtiliyor.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/oppo-reno-telefoon-camera/

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