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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo’nun akıllı televizyonu çok yakında

    Oppo Smart TV oldukça ince ekran kenarları ile çerçevesiz bir görünüme kavuşuyor. 55 inç ve 65 inç boyutlara sahip televizyonda mekanizmalı bir web kamerası da yer alıyor.
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    Televizyonlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Oppo’nun akıllı televizyonu çok yakında

    Akıllı telefon pazarına adım atan Çinli üreticilerin bir şekilde akıllı televizyon sınıfında da kendisine pay aradığını görüyoruz. Ülkemizde de faaliyet gösteren Oppo yakın zamanda ilk akıllı televizyonunu piyasaya sürecek.

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    Oppo Smart TV neler sunacak?

    Oppo Smart TV ilk aşamada 55 inç ve 65 inçlik iki ekran boyutu ile sunulacak. 4K çözünürlükte 120 kare hızına ulaşabilen model; mekanizmalı bir kameraya da sahip olacak. Böylece uzaktan eğitim gibi alanlara da hitap edebilecek.

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    Televizyonun ekran kenarları oldukça ince. Bu sayede hem ince hem de kompakt bir gövde elde edilmiş. Oppo’nun çatı firması BBK Holding hali hazırda OnePlus ve Realme markaları ile akıllı televizyon pazarında boy gösteriyor. Bu markaların önemli özellikleri hiç şüphesiz Oppo markasında da yer bulacak.

    Oppo’nun Oppo Developer Conference 2020 sanal etkinliğinde bir tanıtım yapması bekleniyor. Sonrasında Çin’de satışa sunulacak. Bununla birlikte fiyat olarak yüksek bir seviyeden giriş yapacağını söylemek yanlış olmaz.

    Oppo’nun akıllı televizyonu çok yakında
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    https://www.gizchina.com/2020/09/29/heres-the-first-look-at-the-upcoming-oppo-smart-tv/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 1 sa.
    Tv’ler akıllandıkça aptallaşıyor mümkünse ben akılsız olanından alayım sadece düz bir monitör gibi olmalı içindeki ıvır zıvırlar tv’yi hantallaştırıyor yavaşlatıyor performansını etkiliyor üreticiler çakal ıvır zıvırla sazanları avlıyorlar
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