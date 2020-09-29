Oppo’nun akıllı televizyonu çok yakında

Akıllı telefon pazarına adım atan Çinli üreticilerin bir şekilde akıllı televizyon sınıfında da kendisine pay aradığını görüyoruz. Ülkemizde de faaliyet gösteren Oppo yakın zamanda ilk akıllı televizyonunu piyasaya sürecek.

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Oppo Smart TV neler sunacak?

Oppo Smart TV ilk aşamada 55 inç ve 65 inçlik iki ekran boyutu ile sunulacak. 4K çözünürlükte 120 kare hızına ulaşabilen model; mekanizmalı bir kameraya da sahip olacak. Böylece uzaktan eğitim gibi alanlara da hitap edebilecek.

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Televizyonun ekran kenarları oldukça ince. Bu sayede hem ince hem de kompakt bir gövde elde edilmiş. Oppo’nun çatı firması BBK Holding hali hazırda OnePlus ve Realme markaları ile akıllı televizyon pazarında boy gösteriyor. Bu markaların önemli özellikleri hiç şüphesiz Oppo markasında da yer bulacak.

Oppo’nun Oppo Developer Conference 2020 sanal etkinliğinde bir tanıtım yapması bekleniyor. Sonrasında Çin’de satışa sunulacak. Bununla birlikte fiyat olarak yüksek bir seviyeden giriş yapacağını söylemek yanlış olmaz.

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https://www.gizchina.com/2020/09/29/heres-the-first-look-at-the-upcoming-oppo-smart-tv/

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