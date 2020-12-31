Oppo'nun Türkiye'deki fabrikası görüntülendi

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Çinli teknoloji devi Oppo, Türkiye’de cep telefonu üretmek için kolları sıvadı. Oppo’nun Türkiye’de üretim yapacağı tesis belli oldu.

Dünya’nın haberine göre Oppo, Tuzla’da yaklaşık 1 yıldır kullanılmayan bir fabrikayı yaklaşık 2 ay önce kiraladı. Fabrika, İstanbul’un Tuzla ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi’ndeki Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı’nın hemen yanında. Tuzla Limanı’na, demiryoluna ve E-5’e metrelerce yakınlıkta. Lojistik açıdan stratejik bir konum seçilmiş.

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Kiralanan fabrikayı daha önce Tadım Gıda kullanıyordu. Kapalı alanıyla birlikte toplam 6 bin 405 metrekare büyüklüğe sahip. Fabrikada yaklaşık 1000 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. İş ilanları yayınlandı.

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*Fabrikanın eski hali

Konuyla ilgili açıklama yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da şunları söyledi: “Dünya devi Çinli yüksek teknoloji elektronik şirketi olan Oppo Mobile’ın üretimini Türkiye’ye taşıyarak Tuzla’da yatırım yapacak olması bizleri çok mutlu etti. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecini de göz önünde bulundurursak hem istihdam hem de yan sanayi üretimleri açısından çok önemli katkılar sağlayacak. Tuzlamız, İstanbul’un 8 büyük organize sanayisinden 5’ine ev sahipliği yapıyor. Organize sanayi bölgeleri, yan sanayileri, teknopark, üniversiteler, hava, kara ve deniz ulaşımının kesişme noktası olması, bunun yanında birçok özelliği ile Tuzla yatırımcıların gözbebeği durumunda.”

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Oppo'dan açıklama

Oppo henüz fabrikayı doğrulamadı ancak Türkiye’ye yatırım yapacağını resmen duyurdu. Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, fabrikanın 2021’de faaliyete geçeceğini doğrulayarak, “2020 ne kadar zorlu geçen bir yıl olsa da Oppo için Türkiye pazarında güçlendiği, yenilikçi ürünlerini tüketicilerle buluşturduğu ve yerel yatırımlarını gerçekleştirdiği başarılı bir yıl oldu. 2021'de daha fazla yenilik yapmaya ve dünya çapında daha fazla insana olağanüstü teknoloji deneyimleri sunmaya hazırız. İlk etapta, Türkiye'deki büyümemize paralel olarak aldığımız yatırım kararını hayata geçireceğiz. Bununla birlikte dönemsel olarak gerçekleştirdiğimiz reklam kampanyalarımızla lokal iletişimimizi daha da artırmayı hedefliyoruz. 2021, Find, Reno ve A serisinin yeni modellerinin ve yeni akıllı ürünlerimizin Türkiye'de tüketicilerimizle buluştuğu bir yıl olacak” dedi.

https://www.dunya.com/ekonomi/iste-opponun-turkiyedeki-yeni-uretim-ussu-haberi-605565

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